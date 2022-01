Mustafajew przejdzie jutro testy medyczne

Ramil Mustafajew przejdzie w piątek testy medyczne, po których prawdopodobnie podpisze kontrakt z Legią Warszawa. 18-latek urodził się w rosyjskim mieście Machaczkała, jednak zdecydowaną większość swojego życia spędził w Polsce. Przygodę z piłką zaczynał w 2010 w GKP Targówek a od 2013 występował w Talencie Warszawa (w obu klibach pod okiem tego samego trenera, Bogumiła Bonisławskiego), a następnie w 2019 roku trafił do drugoligowej Stali Rzeszów. Z początku grał w rezerwach, jednak latem 2020 roku dołączył do pierwszej drużyny "biało-niebieskich". Podczas rundy jesiennej sezonu 2021/22 Mustafajew rozegrał 13 meczów w II lidze, w których strzelił trzy gole. 18-latek jest prawonożny, zacxynał jako środkowy pomocnik, ale w Rzeszowie został przesunięty na bok i może grać zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle lub wahadle.

