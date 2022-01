LIVE!: Legia 4-0 GKS (KONIEC)

O godzinie 13:00 w Legia Training Center Legia Warszawa rozegra czwarty sparingowy mecz tej zimy. Rywalem Wojskowych będzie zespół pierwszoligowy GKS Tychy, który po rundzie jesiennej zajmuje w tabeli 6. miejsce i wiosną będzie walczył o awans do Ekstraklasy. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

Pawlo - 2 godziny temu, *.mm.pl @L:@ gleg:@Olomanolo: Jak od kogo ma się Miszta uczyć??? Kuźwa a co on jest od wczoraj w klubie ??? Uczy się od Boruca i trenera Dowhania to mało ??? No 7 meczów własnie go zweryfikowało i punkty w plecy jest na Legie za słaby znafcy :) Legia potrzebuje zmiennika dla Artura a nie ręcznik tyle w temacie. odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.77.242 @Pawlo:

Ten ręcznik, tamten ręcznik. Mógłbyś mi w końcu odpisać na jakiej podstawie Muzyka w ten sposób określasz?

Jeśli o Misztę chodzi... Boruc i Dowhań go chwalą, a Ty po kilku występach obrażasz i skreślasz. Nie ma co, musisz znać ten fach i mieć oko do bramkarzy. odpowiedz

MADE IN LEGIA - 4 godziny temu, *.37.113 CZECH DREWNO I PASYWNY,SZKODA ŻE KOSTORZA ODDALI, BYŁ LEPSZY OD DREWNA... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Nasza ławka na ten sparing powala. Ale rozumiem, że to przegląd kard. odpowiedz

Filipek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bójcie się chamy na wiosnę Silni Wracamy (L) odpowiedz

zibin55 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Patrzą na skład to gramy dziś z jednym rezerwowym...Trojanowskim :) odpowiedz

Hockeyman - 5 godzin temu, *.chello.pl z Tychami w Lidze to mają bilans ujemny z lat 70-tych

(jedna wygrana, dwa remisy, trzy porażki) (gole (7-9) odpowiedz

powiś(L)e - 2 godziny temu, *.185.159 @Hockeyman:

Ale ogólny bilans łącznie z Pucharem Polski jest minimalnie na korzyść Legii. 8 meczy. 3 - 2 - 3 w bramkach 13-10 odpowiedz

Reader - 55 minut temu, *.chello.pl @powiś(L)e:

a już ze sparingiem dzisiejszym - to ho ho - to jesteśmy do przodu odpowiedz

Pawlo - 6 godzin temu, *.mm.pl Ręcznik Miszta na ławie no i git !!! odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Pawlo: Człowieku o czym ty piszesz??? Ile Czarek zagrał na razie meczów? Jakieś 7 i to z przymusu... Ręcznik to ty jesteś! odpowiedz

gleg - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Pawlo: Ogarnij się, wielki znawco odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.207.211 @Pawlo: ogarnij się człowieku a od kogo Czarek miał się uczyć tej sztuki bronienia ? odpowiedz

Groch - 2 godziny temu, *.orange.pl @Olomanolo : od najlepszego fachowaca w Europie Krzysztofa Dowhana . Kojarzysz??? odpowiedz

Tomek - 6 godzin temu, *.113.189 A kapitan już nie musi grać? odpowiedz

Karol Gruta - 6 godzin temu, *.tpnet.pl pierwszoligowiec będzie ciezko.

odpowiedz

Radek - 6 godzin temu, *.chello.pl @Karol Gruta: mieszkam w miescie tego oto pierwszoligowca i szczerze to niewiem jaki bedzie wynik ale wiem ze chyba 5 sezon probujemy wejsc do ekstraklasy odpowiedz

KrystekLegia - 6 godzin temu, *.chello.pl Będzie relacja na YouTube? odpowiedz

Sobo(L)ew. - 6 godzin temu, *.255.115 @KrystekLegia : tylko relacja tekstowa odpowiedz

KrystekLegia - 6 godzin temu, *.chello.pl @Sobo(L)ew. : aha ok dzięki odpowiedz

Adam - 6 godzin temu, *.net.pl Witam. Czy będzie transmisja tv? odpowiedz

Sobo(L)ew. - 6 godzin temu, *.255.115 @Adam: Nie, nie będzie. Dwa ostatnie rozgrywane w Dubaju były w TV. Teraz relacja tekstowa odpowiedz

Kaine - 5 godzin temu, *.chello.pl @Sobo(L)ew. :

wszystko tajne żeby podglądać popisów mistrzów odpowiedz

