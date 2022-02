Debiut Sokołowskiego w Legii

Piątek, 4 lutego 2022 r. 19:13 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu z Zagłębiem Lubin w barwach Legii Warszawa zadebiutuje Patryk Sokołowski. Pozyskany zimą pomocnik pokazał się z dobrej strony w spotkaniach sparingowych. Z Zagłębiem otrzymał od trenera szansę gry w podstawowym składzie.



- Byłem zwolennikiem jego transferu, bo chciałem gracza znającego realia klubowe i krajowe. To chłopak, który o niczym innym nie marzył niż grać w Legii. Czuje to miejsce, czuje ten klub i takich ludzi potrzebujemy. To facet, który udowodnił przez kilka sezonów, że stać go na grę w Ekstraklasie. Bardzo dobrze się wkomponował i został dobrze przyjęty przez szatnię - ocenia zawodnika Aleksandar Vuković.



Patryk Sokołowski występował w młodzieżowych drużynach Legii Warszawa od 2000 do 2013 roku, przechodząc przez wszystkie szczeble rozwoju. Następnie reprezentował Olimpię Elbląg, Znicz Pruszków i Wigry Suwałki. Od sezonu 2018/19 był zawodnikiem Piasta Gliwice, z którym w 2019 roku zdobył tytuł mistrza Polski. Ma za sobą bardzo dobrą rundę jesienną w zespole Piasta Gliwice – wystąpił we wszystkich 19 spotkaniach przez 90 minut, w których strzelił pięć goli. 31 grudnia skończył się jego kontrakt z Piastem i Sokołowski był wolnym zawodnikiem.