50. ligowy mecz Wszołka w Legii

Piątek, 4 lutego 2022 r. 22:41 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mecz z Zagłębiem Lubin był 50. ligowym występem Pawła Wszołka w barwach Legii Warszawa. Zawodnik wszedł na boisko w 81. minucie i swój jubileusz przypieczętował golem. Pierwszy raz pomocnik trafił na Łazienkowską jesienią 2019 roku, już po zamknięciu okna transferowego. Po sezonie 2020/21 skończył mu się kontrakt odszedł do Unionu Berlin, w którym jednak nie zdołał przebić się do składu - jesienią wystąpił w zaledwie jednym spotkaniu i to tylko 17 minut.



Zwolennikiem powrotu do Legii piłkarza był obecny trener Aleksandar Vuković. Stronom udało się dojść do porozumienia i 29-latek trafił do Legii w ramach wypożyczenia do końca sezonu.



Do tej pory w Legii w sumie zagrał w 61 spotkaniach, zdobył w nich 13 bramek i zanotował 14 asyst.



Szczegółowe statystyki Pawła Wszołka w Legii Warszawa