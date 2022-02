20. kolejka Ekstraklasy. Gol bamkarza daje Warcie punkt

Komentarze (10)

Zgred - 13 minut temu, *.as9105.com Termalica z baba Jaga to kryminał . Dwa karne z czego pierwszy 5min oglądany na var. odpowiedz

Wolfik - 23 minuty temu, *.mm.pl Kto wie, czy w ostatecznym rozrachunku gol bramkarza Warty Lisa w doliczonym czasie gry nie uratuje nam ligi... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Pogoń ma niezłą pakę to fakt. Ale Raków ma lepszą... :) odpowiedz

Mr T - 7 godzin temu, *.mm.pl Dziś Warta -Górnik. Jak będzie remis, to obie druzyny nas znów wyprzedzą :/ odpowiedz

Mądrala 0,7 - 7 godzin temu, *.. @Mr T: jak obie ? Jak Warta ma 16 pkt. Niezależnie od wyników jedna z drużyn nas wyprzedzi. Najlepszy remis zeby Leczna nie odjechała znowu na 3 pkt. Mam nadzieje rowniez ze Łach nie wygra z pasami również odpowiedz

Mr T - 2 godziny temu, *.mm.pl @Mądrala 0,7: Tak naprawde nie ma co sie emocjonowac tymi druzynami, bo z nimi o lokate na koniec nie bedziemy rywalizowac :) odpowiedz

(L) - 19 godzin temu, *.ilabs.pl BRAWO POGOŃ !!!



obyście dali radę!!! odpowiedz

Ddw - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl @(L): Damy rade..???? odpowiedz

Arek - 05.02.2022 / 00:37, *.tpnet.pl Piotr Nowak. Good job!



Sorry, nie mogłem się powstrzymać. odpowiedz

Patryk - 04.02.2022 / 20:55, *.interkam.pl Dobry mecz Termalici! Brawo dla Słoni i powodzenia w kolejnych meczach! odpowiedz

