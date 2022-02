20. kolejka Ekstraklasy. Gol bramkarza daje Warcie punkt

Trwa 20. kolejka Ekstraklasy. Na początek Termalica wygrała 2-1 z Jagiellonią, a Legia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. W sobotę Pogoń okazała się lepsza od Piasta. Komplet punktów zanotowała także Lechia w spotkaniu ze Śląskiem. Niesamowity przebieg miał mecz w dolnej części tabeli pomiędzy Wartą i Górnikiem Łęczna. Zespół z Poznania uratował remis w ostatnich sekundach po bardzo ładnym uderzeniu głową swojego bramkarza, Adriana Lisa. Ciekawie było również w Krakowie, gdzie po bardzo dobrej końcówce spotkania Cracovia zdołała doprowadzić do remisu 3-3 z Lechem. Kolejkę zakończy spotkanie Radomiaka z Wisłą Płock. 20. kolejka: Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2-1 Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin 1-3 Legia Warszawa Stal Mielec 1-2 Górnik Zabrze Piast Gliwice 0-2 Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 2-0 Śląsk Wrocław Warta Poznań 1-1 Górnik Łęczna Raków Częstochowa 2-0 Wisła Kraków Cracovia 3-3 Lech Poznań Poniedziałek 07.02. godz. 18:00 Radomiak Radom - Wisła Płock (C+ Sport) 1 2.03 X 3.50 2 3.85 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

AAA - 57 minut temu, *.chello.pl Do Mr T: to że nie ma się co emocjonować takim meczem jak Warta-Łęczna to wiadomo ale bardziej emocjonujące może być jaki masz tok myślenia i dlaczego nie lubiłeś w szkole matematyki skoro twierdziłeś że przy remisie w/drużyn obie wyprzedzą w tabeli Legii nie?

Jak Ty to wyliczyłeś? odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trzymam kciuki za Pogoń, niech zdobędzie mistrza. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Haha poznańskie kartofle dzisiaj dały popis! I dobrze niech Pogoń wygra mistrzostwo ;) odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @L: jestem za tylko Pogoń leci w h........................... na jesieni żeby nie remis już by mieli

po 42 pkt k............................ odpowiedz

Zgred - 5 godzin temu, *.as9105.com Termalica 11 karnych w tym sezonie. My 1 odpowiedz

Zgred - 7 godzin temu, *.as9105.com Termalica z baba Jaga to kryminał . Dwa karne z czego pierwszy 5min oglądany na var. odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Kto wie, czy w ostatecznym rozrachunku gol bramkarza Warty Lisa w doliczonym czasie gry nie uratuje nam ligi... odpowiedz

Singspiel - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wolfik: nie sądzę, żeby Legia byla w dolnej części tabeli na koniec ligi odpowiedz

Wolfik - 11 godzin temu, *.mm.pl Pogoń ma niezłą pakę to fakt. Ale Raków ma lepszą... :) odpowiedz

Mr T - 15 godzin temu, *.mm.pl Dziś Warta -Górnik. Jak będzie remis, to obie druzyny nas znów wyprzedzą :/ odpowiedz

Mądrala 0,7 - 14 godzin temu, *.. @Mr T: jak obie ? Jak Warta ma 16 pkt. Niezależnie od wyników jedna z drużyn nas wyprzedzi. Najlepszy remis zeby Leczna nie odjechała znowu na 3 pkt. Mam nadzieje rowniez ze Łach nie wygra z pasami również odpowiedz

Mr T - 9 godzin temu, *.mm.pl @Mądrala 0,7: Tak naprawde nie ma co sie emocjonowac tymi druzynami, bo z nimi o lokate na koniec nie bedziemy rywalizowac :) odpowiedz

(L) - 05.02.2022 / 20:23, *.ilabs.pl BRAWO POGOŃ !!!



obyście dali radę!!! odpowiedz

Ddw - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @(L): Damy rade..???? odpowiedz

Arek - 05.02.2022 / 00:37, *.tpnet.pl Piotr Nowak. Good job!



Sorry, nie mogłem się powstrzymać. odpowiedz

Patryk - 04.02.2022 / 20:55, *.interkam.pl Dobry mecz Termalici! Brawo dla Słoni i powodzenia w kolejnych meczach! odpowiedz

