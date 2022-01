Vuković: Zaprezentowaliśmy się dobrze

Piątek, 28 stycznia 2022 r. 15:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Gramy teraz w rzeczywistości, w której musimy sobie poradzić. Inne są warunki atmosferyczne, inne boisko na ten moment. Mecze ligowe, które wkrótce nas czekają, także będą w podobnych warunkach. Zależy nam na dobrych wynikach w tych meczach i jesteśmy w stanie do tych wyników dojść jeśli nie będziemy za bardzo rozmyślać nad wszystkimi rzeczami, które są od nas niezależne, a które dotyczą też naszych rywali - powiedział po meczu z GKS-em Tychy trener Legii Warszawa, Aleksandar Vuković.



- Bardzo dobrze, jak na te warunki, zaprezentowaliśmy się pod kątem zaangażowania i jakości gry. To jest najważniejsze. Wyniki sparingów w pewnym stopniu wpływają pozytywnie na zawodników. Ale sparing jest treningiem, na który dziennikarze patrzą uważniej niż na zwykły trening. Tam się i wygrywa, i przegrywa. To nie ma znaczenia. W momencie, kiedy przyjdzie grać o stawkę, będziemy za to rozliczani. Liczy się praca pod kątem przygotowania do meczów, które przed nami - dodał szkoleniowiec.



- Johansson ma za sobą trudne pół roku, zresztą jak wszyscy. Teraz jest czas, żeby to zmienić. Nie patrzę indywidualnie, tylko zespołowo. Jeszcze dużo przed nami. Po kilku zwycięstwach w sparingach obraz może się zaburzyć, ale każdy musi zdawać sobie sprawę, że trzeba ciężko pracować.



- Luquinhas jest teraz oszczędzany, bo od dwóch dni czuje delikatnie mięsień dwugłowy. Nie chcemy ryzykować, zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie.