LIVE!: Legia 4-0 Radomiak (KONIEC)

O godzinie 13:00 w Legia Training Center Legia Warszawa rozegra piąty, ostatni sparingowy mecz tej zimy. Rywalem Wojskowych będzie zespół Radomiak Radom, z którym jesienią dwukrotnie przegrali (1-3 i 0-3). Spotkanie transmitowane będzie przez legia.com i sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto z LTC. PRZYGOTOWANIA DZIEŃ PO DNIU TRENINGI SPARINGI FOTO VIDEO

Pawlo - 1 godzinę temu, *.mm.pl @L: Masz racje Miszta ręcznik babolarz out z Legii !!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.chello.pl Miszta dramat,głupie błędy ,ten chłopak się wigilie nie rozwija,miał farta bo byłby babol niewybaczalny,gość strasznie elektryczny nawet w takim meczu,nie mamy drugiego bramkarza!!! odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @L: To samo napisałeś po meczu z Tychami a on w nim nie grał coś mi tu pachnie konkurencją. odpowiedz

Nono - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie zapominaj jeden z drugim że w lidze to Legia przegrała za sześć punktów i w bramkach 6:1 odpowiedz

robochłop - 4 godziny temu, *.orange.pl Bardzo solidny występ Noiszewskiego...w zasadzie wszystkie interwencje udane i na dużym spokoju... odpowiedz

???? - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl I już są komentarze ludzi bez mózgu.

Widać Radomiak w mocnym składzie a my na zero i Muci w dobrej dyspozycji no i Mloden przyzwoicie . odpowiedz

MAKEN - 4 godziny temu, *.151.165 No, radomiaki obsłużeni jak potrzeba. Wynik hokejowy. Dobrze, że nie zabrali ze sobą łyżew. :) Jak grali w Radomiu na chama tak grają nadal. Wyglądają jak rugbiści, a nie piłkarze. :) odpowiedz

Pawlo - 5 godzin temu, *.mm.pl Miszta ręcznik Porażka !!! odpowiedz

Kastrati jest cienki - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak to jest, że jeden z najdroższych naszych piłkarzy jest też naszym najsłabszym? odpowiedz

Bu"L"i - 5 godzin temu, *.inetia.pl I taka powinna być różnica pomiędzy tymi drużynami. Tylko LEGIA. odpowiedz

exsa - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Tak ma byc LEGIO w lidze pol godziny i po rywalach !!!! odpowiedz

WL - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Oby tak bylo w lidze jak w sparingach ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

SF - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Dobry prognostyk przed Zaglebiem L.! LEGIA !!! odpowiedz

bum - 6 godzin temu, *.233.2 I po jaki h...j tego Rosołka ściągali z tej Arki. Następny Hołownia.... Wieczny talent który odpali.... Zamotany w ataku to zawsze mniejsze ryzyko niż zamotany w obronie ale mimo wszystko.... Tych dwóch panów też się nie nadaje do Legii odpowiedz

bum - 6 godzin temu, *.233.2 Kastriati.... Ziomek w defensywie nie istnieje. Nawet wyjść z piłką z defensywy nie umie... Tragedia. Pewnie mentalnie się zwinął jak poczytał ostatnio, że jest do odpalenia. Ale taka prawda on nic, poza sprintem i to powyżej własnej połowy nie potrafi. Szkoda zapowiadał się charakterny grajek. Ale umiejętności brak. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @bum: chyba kastrati bedzie do odpalenia. Czy to byl slaby pilkarz nie sadze. Po prostu nie pokazal umiejetnosci, moze ma trudny charakter, uj wie. Z dinama zagrzeb przyszedl a tam zeby sie zalapac trzeba cos potrafic. ..

Tak czy siak najwazniejsze ze w s z o l e k wrocil :) odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.233.2 @grzesiek: no masz tego swojego wszołka hehe.

Kastrati ma deficyt umiejętności czysto piłkarskich. Atut w postaci szybkości to marny atut. Drybling? Umiejętność obrócenia się z piłką .... On tego nie ma. Wyżej niż Legia nie trafi odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @bum: Zgadzam się. Drewniak do potęgi który na dodatek nie umie bronic. Taki późniejszy Ojamaa. Ale przecież chyba nikt nie sądził, że Zagrzeb sprzeda innego zawodnika. Przecieź na innego nie byłoby nas zwyczajnie stać z tego zespołu. odpowiedz

wojti - 7 godzin temu, *.chello.pl A gdzie Wszołek ? Jest tak zajebisty że nie musi grać sparingów ?

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl @wojti: Pewnie zardzewiał i trzeba go odrdzewić przed wypuszczeniem na boisko odpowiedz

... - 6 godzin temu, *.wtnet.de @wojti: Jakbyś czytał na bieżąco wiedzisłbyś,że ma wejść w drugiej połowie na kilkanaście minut. Poza tym dostają szansę od początku Ci,którzy zapierniczali na obozie. Tyle. odpowiedz

DŻONY MIELONY - 7 godzin temu, *.mgk.pl 0 0 po bardzo ciekawym meczu odpowiedz

Sobo(L)ew. - 6 godzin temu, *.plus.pl @DŻONY MIELONY: pomyliłeś się. Po 20 minutach 2:0 a wcale nie najmocniejszy skład odpowiedz

Legionista - 7 godzin temu, *.mm.pl Znowu ręcznik w bramce !!! Legio kiedy transfer bramkarza ???!!! odpowiedz

