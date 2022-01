Vuković: Nie nastawiam się na kolejne transfery

Sobota, 29 stycznia 2022 r. 15:30 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie nastawiam się na kolejne transfery. Skupiam się na grupie, którą mamy. Ona jest dosyć szeroka i dobra pod względem jakości. W lutym będziemy mądrzejsi i będziemy mieli czas, żeby się nad tym zastanowić. Po przyjściu Wszołka nie widzę większych zapotrzebowań w zespole - mówi po sparingu z Radomiakiem Radom Aleksandar Vuković.



- Paweł Wszołek zagrał dziś. To świadczy o tym, że nie przewidujemy dłuższego oczekiwania na niego. Pozostaje jeszcze kwestia rywalizacji o miejsce w składzie. To że przychodzi ktoś nowy nie świadczy, że od razu znajdzie się w pierwszym składzie. Na to trzeba zapracować i poczekać. Na jego plus przemawia, że go znamy, wiemy co potrafi. Jest w dobrej formie fizycznej, potrzebuje tylko rytmu meczowego. Chcemy, żeby zaczął grać jak najszybciej.



- Ramil Mustafajew to młody, utalentowany zawodnik. Będziemy mu się przyglądać na treningach i stawiać na niego lub nie. Potrzebujemy młodych zawodników w zespole, potrzebujemy młodzieżowców.



- To był tylko sparing, dobra jednostka treningowa w kontekście naszych założeń, żeby kolejna grupa zawodników rozegrała 90 minut na tle dobrego przeciwnika. Radomiak dopiero co zakończył zgrupowanie, wykorzystaliśmy to. Zdajemy sobie jednak sprawę, że wynik nie odzwierciedla różnic pomiędzy drużynami, tak samo zresztą jak wynik grudniowy. Przygotowujemy się do meczów ligowych, gdzie czeka nas granie o punkty i zwycięstwa. Teraz nastąpią bezpośrednie przygotowania do ligi. Mamy pomysł, zarys składu, tego co chcemy. Potrzebujemy też rywalizacji w zespole, żeby zawodnicy odpowiednio się rozwijali. Jeśli nie ma dyscypliny, etosu pracy, wzajemnego szacunku, to nic nie da się osiągnąć. Musimy udowodnić w meczach, że coś się w drużynie zmieniło, a nie w sparingach.