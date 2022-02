Legia Warszawa 59-77 ZZ Leiden

+ dodaj komentarz

22 minuty temu

No coz naczytalem sie ze Johnson taki och i ach i dziś siadam przed telewizorem i myślę rozniesiemy ten Leiden..

No i patrze ....

johnson rzuca i nie trafia mysle no coz zdarza sie najlepszym

Johnson traci pilke...mysle no ej kurde to najwazniejszy mecz sezonu wiec troche uwazaj...

Johnson znowu nie trafia- mysle po co kamyk stawia na nowego jak jest niezgrany z reszta

Johnson znowu nie trafia....ja pier...trenerze obudz sie bo zaraz orzegramy ten mecz

Johnson nie trafia znowu no to przegramy ten mecz a kamyk dalej go nie zdejmuje

Johnson znowu nie trafia robi sie 15 pkt straty kamyk dalej go nie zdejmuje

Johnson rzuca od niechcenia.



Aha no i w wiekszoscj z tych akcji mogl podawac ale gdzie tam. Lepiej spudlowac niz komus podac.



