Ramil Mustafajew piłkarzem Legii

Ramil Mustafajew został piłkarzem Legii Warszawa. Będzie występował z numerem 32. 18-letni rosyjski obrońca podpisał kontrakt z klubem do 30 czerwca 2025 roku. Ostatnio Mustafajew był piłkarzem Stali Rzeszów, w której w bieżącym sezonie II ligi zagrał 13 meczów i strzelił trzy gole. - Ramil Mustafajew to utalentowany i perspektywiczny zawodnik, który wciąż będzie się rozwijał. Mimo dopiero 18 lat ma już doświadczenie gry w seniorach. Będziemy go przygotować na prawe wahadło, ale może zagrać też na innych pozycjach, występował nawet w pierwszej linii - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

LegiaFans - 5 minut temu, *.chello.pl Powodzenia Aby stałeś się drugim "Szymańskim"... TY(L)KO (L)EGIA odpowiedz

Kermit - 7 minut temu, *.chello.pl Witamy w Stolicy odpowiedz

Filipek z konopi - 25 minut temu, *.play-internet.pl Jest Moc odpowiedz

lol - 42 minuty temu, *.. alez transfery alez bedziem prac !!!!! odpowiedz

Zealley - 58 minut temu, *.chello.pl jeszcze syna Kazika Budy powinni wziąć - razem grali odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Właśnie przeczytałem, że Warszawiak. Fajne to . odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Jest lepszy niż Luki. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przecież to gracz ofensywny. Dlaczego piszecie obrońca. Przeczytajcie wywiad z trenerem z Talent wawa w legia.net. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl No to troche swietokradztwo, kto wpadl na ten pomysl zeby mu dać 32 :( odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 mlody rusek zbawi Legie :) hahahahaaa odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @majusL@legionista.com: Legia kupuje zagranicznych pilkarzy, kibice Legii: szrot, przeplacony, lepiej stawiac na mlodych i z Polski



Legia bierze utalentowanego, mlodego pilkarza z Polski, kibice Legii: hahaha mlody, nikt go nie zna, to ma byc zbawca?, haha



Nie dogodzisz... odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 @L: a nie uwazasz ze powinno grac wiecej takich jak Wlodarczyk, Skibicki, Ciepiela czy Kostorz zamiast charatinow rose ahu- hanna czy lopes albo mladenovic czy muci ??

w czym Ci obcokrajowcy sa lepsi od mlodych Polakow ???? odpowiedz

Tom - 51 minut temu, *.tpnet.pl @majusL@legionista.com:

A wiesz coś więcej o tym zawodniku poza przeczytaniem tytułu newsa? odpowiedz

Kibic - 27 minut temu, *.torun.pl @Tom: Ja wiem tyle, ze Legia ubiegla duzo wieksze kluby w walce o tego pilkarza :) brawo dyrektor :) brawo dzial scoutingu. 2liga a i tak wiekszosc bedzie uwazac, ze to dobry gracz... jesli przeskok z 2 ligi do eklapy nie jest zauwazalny to faktycznie mozliwosci ma ogrone ten pilkarz :) No ale ostanio Emreli mialbyc kotem, teraz Muci, wiec i mlody niech ma swoja chwile chwaly :) Zamiecie eklape bez watpienia. Biora co sie za free a wy sie doszukujecie jakis umiejstnosci z tych pilkarzach. Wszolka sprawdzil Union ale zawsze mozna powiedziec, ze trener nie lubi Polakow, wiec nie gral, a ten mlody gral w Stali Rzeszow i jakos niczym szczegolnym sie nie wybil, zeby ludzie wiedzieli cos wiecej o nim niz przeczytanie newsa. Rozumiem, ze Ty na Stal chodzisz i wiesz, ze bedzie z niego kot. Szkoda, ze w tym wieku inne kluby za grube siano sprzedaja zawodnikow, a my za free bierzemy i jeszcze mowimy, ze perspektywiczny :) a Kto nas o tym informuje? Jeden z bardziej doswiadczonych dyrektorow sportowych... Jeszcze gdyby Piekarski go polecal ale on poleca tylko same koty ;) odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jest młody do ogrywania się i Wszołek do odbudowy.

Może by tak kogoś do pierwszego składu.Czy za dużo wymagam? odpowiedz

Zduneq - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Darek : wystarczy, że wszolek się nie zapuścił i będzie z miejsca robił różnice odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Darek : przeciez niedawno miales transfery za duza gotowke gosci do pierwszego skladu, grajacych w silnych klubach, w rytmie meczowym, doswiadczonych. To Charatin i Kastrati. I jak sie spisuja ci do pierwszego skladu, ograni pilkarze? odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Numer Radovica. Czuję dobrego grajka, bo oczywiście nie znam. Powodzenia w LEGII ! odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak każdemu nowemu piłkarzowi trzeba dać szansę , ale co najważniejsze to katogerycznie kazał bym mu zmienić ner na koszulce !!! Ten numer jest Miro Radovicia !!! odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Adson 78: bez przesady to tylko numer odpowiedz

Pipesz - 1 godzinę temu, *.riz.pl @Adson 78: tego co zwial za kase do Chin? czy jakis inny? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.