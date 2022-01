Michniewicz rozwiązał umowę z Legią. Teraz reprezentacja?

Czesław Michniewicz formalnie rozstał się z Legią Warszawa - informuje portal weszlo.com. Michniewicz stracił pracę w stołecznym klubie 25 października i od tamtej pory pozostaje bez pracy. Jego kontrakt był ważny do 30 czerwca 2022 roku. Według najnowszych informacji wielu dziennikarzy aktualnie jest głównym kandydatem do przejęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski.

olew - 33 minuty temu, *.vectranet.pl reprezentacja mi wisi od dziesięcioleci, ale żal Polski odpowiedz

Ewelina - 40 minut temu, *.vectranet.pl Zabawne, że gość odsunięty od prowadzenia zespołu Legii za słabe wyniki jest najlepszym kandydatem do reprezentacji. odpowiedz

floyd - 28 minut temu, *.aster.pl @Ewelina: podobnie jak to, ze wywalony trener z jednego polskiego klubu ogłaszany jest za moment jako wielki zbawca i ekspert w drugim, vide stokowiec, probierz, Urban itd. Dopóki ten beton się nie skruszy i nie zostanie na bezrobociu to polska piłka będzie tam gdzie obecnie jest, każdy wie gdzie.

Poza tym uważam, ze mioduski musi odejsc. odpowiedz

grzesiek - 51 minut temu, *.centertel.pl Nie no to chyba jaja jakieś beda jak wezma go do prowadzenia repry. Ja bym mu nie powierzył nawet prowadzenia samochodu. odpowiedz

Cyniek - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Podobno nie rozwiązał pisza na Legia Net odpowiedz

gazza - 59 minut temu, *.inetia.pl To wygląda jakby specjalnie rozłożył nasz klub by tirówka z poznania zdobyła mistrza na swój jubileusz... odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Ale byłby wstyd. nie dość że trener z niego hu..y, to jeszcze prostak i korupter. Ale żenada jeśli to się potwierdzi. Wstyd i żenada. To działanie ma szkodę PZPN I Kibiców. odpowiedz

XX - 1 godzinę temu, *.mm.pl Będziemy grali ustawieniem 7-1-1. odpowiedz

