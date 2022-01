Młodzież: mecze weekendowe

Niedziela, 30 stycznia 2022 r. 11:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pojechali na Słowację, gdzie przegrali 2-3 z MSK Żylina i wygrali 1-0 z AS Trenczyn. Legia U17 po zaciętym meczu uległa na wyjeździe 2-3 Hercie Berlin. Legia U16 wygrała 7-0 z Radomiakiem U17, a zespół U15 pokonał wysoko Mazura Radzymin. Legia U14 wygrała 4-0 z Widzewem.



Z Widzewem zmierzyły się także 4 najmłodsze drużyny Akademii, spisując się bardzo dobrze. Legia U12 wzięła też w sobotę rano udział w turnieju Ekodom Cup w Markach, gdzie odniosła końcowy triumf.



MSK Żylina U19 2-1 (1-0) Legia U18

Gole:

1-0 35 min.

1-1 63 min. Dawid Niedźwiedzki (as. Oskar Lachowicz)

2-1 70 min.



Legia: Jakub Kowynia - Kuba Wiśniewski, Szymon Bednarz (60' Kacper Wnorowski), Robert Żolik (60' Sebastian Kieraś), Patryk Romanowski (46' Miłosz Pacek) - Kacper Knera (46' Bartosz Mikołajczyk [05]), Patryk Bek, Maddox Sobociński (31' Oskar Lachowicz [05]) - Dawid Niedźwiedzki, Maksymilian Stangret (60' Patryk Winiarski), Bartosz Dziemidowicz (60' Marcel Krajewski).

Rezerwa: Maciej Kikolski

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



Niezły występ legionistów w meczu z juniorami starszymi Żyliny. Do przerwy nieco więcej z gry mieli gospodarze, którzy podkreślili swoją postawę zdobytym golem. W drugiej odsłonie do słowa zdecydowanie doszli podopieczni trenra Szoki, którym długo jednak brakowało dokładności w etapie finalizacji akcji. W 63. minucie Oskar Lachowicz prostopadłym podaniem wypuścił do gry Dawida Niedźwiedzkiego, a ten nie zmarnował sytuacji sam na sam. Gracze MSK pozostawali jednak groźni i już po kilku minutach odzyskali prowadzenie. Wymiana ciosów w ostatnich minutach nie dała już efektu bramkowego żadnej z drużyn.



Jak powiedział po meczu trener Grzegorz Szoka: - Jesteśmy w miarę zadowoleni. Rozegraliśmy przyzwoity mecz z mocnym rywalem. W pierwszej połowie byliśmy za mało agresywni bez piłki, po przerwie z kolei przeważaliśmy w tym aspekcie nad przeciwnikiem. Grając w wysokim pressingu funkcjonowaliśmy bardzo dobrze - odbieraliśmy piłkę wysoko lub wymuszaliśmy wybicia piłki. Gdy schodziliśmy do średniego pressingu, skuteczność naszych działań spadała. W całym meczu byliśmy za to lepsi od przeciwnika w wyjściu spod pressingu. W strefie ataku mieliśmy zbyt wiele prostych błędów technicznych, przez które nasze akcje się załamywały. Pomimo to stworzyliśmy podobną liczbę sytuacji do strzelenia gola co przeciwnik.



AS Trenczyn U19 0-1 (0-0) Legia Warszawa U18

Gole:

0-1 51 min. Sebastian Kieraś (as. Oskar Lachowicz)



Strzały (celne): AS Trenczyn 10 (3) - Legia 14 (6)



Legia: Maciej Kikolski - Patryk Winiarski, Szymon Bednarz (63' Robert Żolik), Kacper Wnorowski, Miłosz Pacek (46' Bartosz Dziemidowicz) = Sebastian Kieraś, Kacper Knera (63' Patryk Bek), Maddox Sobociński (46' Bartosz Mikolajczyk [05]) - Dawid Niedźwiedzki (63' Kuba Wiśniewski), Oskar Lachowicz [05] (63' Marcel Krajewski), Patryk Romanowski

Rezerwa: Jakub Kowynia (br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



W drugim weekendowym sparingu na Słowacji, Legia U18 pokonała juniorów starszych AS Trenczyn. I połowa nie przyniosła żadnych goli. Po niezłym kwadransie gospodarzy, potem inicjatywę przejęli legioniści, jednak uderzenia Niedźwiedzkiego, Lachowicza i Sobocińskiego nie znalazły drogi do bramki. Rozstrzygające wydarzenie miało miejsce zaraz po przerwie. W 51. minucie Legia przejęłą piłką, a gol zdobył potężną "bombą" w okienko Sebastian Kieraś, po dwójkowej akcji z Oskarem Lachowiczem. Potem do głosu doszli gracze AS, ale strzelali niecelnie. Po kwadransie gra się wyrównała, a groźnie uderzali Lachowicz i Dziemidowlicz. Słowacy mieli z kolei dwie grozne akcje i dwa rzuty wolne w ostatnim kwadransie gry, ale nie wykorzystali ich. W końcówce Legia oddaliła grę od swojego pola karnego i nie pozwoliła już na zmianę rezultatu.



Hertha Berlin U17 3-2 (0-0) Legia U17

Gole:

1-0 48 min.

1-1 53 min. Tomasz Rojkowski (as.Jakub Jędrasik)

1-2 63 min. Jakub Jędrasik (z dystansu)

2-2 82 min.

3-2 83 min.



Legia: Jakub Murawski - Franciszek Saganowski [06](85' Ignacy Morawski), Bartosz Płocki, gracz testowany (83' Hubert Dorczyk), Bartosz Krasuski - Maciej Saletra [06](83' Rafał Boczoń [06]), Kacper Bogusiewicz [06](60' Oskar Melich [06]), Jakub Jędrasik - Wiktor Puciłowski, Tomasz Rojkowski [06], Maciej Bochniak (60' Jakub Grzejszczak [06]). Rezerwa: Aleksander Mickielewicz [06] (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Legioniści mieli rozegrać w ten weekend dwa mecze. Odbył się tylko jeden, ale na szczęście ten ciekawiej zapowiadający z nich dwóch - z Herthą Berlin. Pojedynek z bardzo mocnym przeciwnikiem, który jest aktualnie liderem Bundesligi Ost/Nordost (jednej z 3 grup Bundesligi U17) z kompletem 11 zwycięstw i bilansem bramkowym 38:2, musiał być niezwykle wymagającym egzaminem. Niemcy okazali się zespołem epłnym osobowości, zawodników szybkich, dobrze wyszkolonych technicznie i sprawnie prezentujących się jako drużyna, szczególnie na połowie przeciwnika. Pierwsza połowa nie przyniosła goli, za to po przerwie zaczęłą się strzelanina. Legia objeła prowadzenie 2-1, jednak po powrocie na boisko kilku podstawowych graczy Herthy, gospodarze odzyskali w końcówce prowadzenie. Legioniści zaprezentowali się całkiem dobrze nieźle i przy szybszych decyzjach (choć były zazwyczaj prawidłowe, tyle że Niemcy zwykle blokowali strzały lub kończące podania naszych zawodników) w fazie ataku mogliby powalczyć nawet o zwycięstwo.



Legia U16 (06/7) 7-0 (2-0) Radomiak Radom U17 (2005 i mł.)

Gole:

1-0 10 min. Igor Skrobała b.a.

2-0 39 min. Cyprian Pchełka (as. Igor Busz)

3-0 55 min. Jakub Adkonis (karny)

4-0 77 min. Maksymilian Sitek (as. Cyprian Pchełka)

5-0 78 min. Cyprian Pchełka (as. Maksymilian Sitek)

6-0 79 min. Cyprian Pchełka (as. Igor Busz)

7-0 87 min. Maksymilian Sitek (as. Igor Busz)



Strzały (celne): Legia 26 (19) - Radomiak 10 (1)



Legia: Hubert Nowak (46' Franciszek Chojak [05]) - Karol Kosiorek, Barrtosz Dembek, Kacper Potulski [07], Mikołaj Kotarba [07] (68' Szymon Chojecki [07]) - Igor Skrobała, Jakub Adkonis [07], Aleksander Iwańczyk [07](68' Igor Busz [07]), Igor Busz [07] (46' Maksymilian Sitek), Cyprian Pchełka - Mateusz Gierałtowski

Trener: Filip Raczkowski



Legia U15 10-0 (3-0) Mazur Radzymin U15 (2007)

Gole:

1-0 3 min. Jan Leszczyński (as. Michał Korba)

2-0 21 min. Michał Korba (as. Alex Cetnar)

3-0 30 min. Michał Korba (as. Konrad Kraska)

4-0 40 min. Konrad Kraska (as. Miłosz Kaczmarek)

5-0 43 min. Miłosz Kaczmarek b.a.

6-0 48 min. Konrad Kraska

7-0 66 min. Stanisław Gieroba

8-0 70 min. Jan Leszczyński (głową, as. Michał Korba z rogu)

9-0 75 min. Michał Korba (as. Jakub Błażejczyk)

10-0 80 min. Jan Leszczyński (głową, as. Stanisław Gieroba)



Strzały (celne): Legia 31(17) - Mazur 2(1)



Legia: Michał Bobier (41' Konrad Kassyanowicz) - Dawid Foks, Szymon Chojecki (44' Antoni Wasiak-Libiszowski), Jakub Błażejczyk, Radosław Czerwiec (53' Max Pawłowski) - Alex Cetnar, Kuba Solecki, Jan Leszczyński, Michał Korba, Konrad Kraska (53' Stanisław Gieroba) - Miłosz Kaczmarek

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 (08) 4-0 Widzew Łódź 08

Gole:

1-0 3 min. Antoni Sobolewski (as.Juliusz Rafalski)

2-0 5 min. Kacper Borowiec

3-0 25 min. Marceli Żek

4-0 63 min. Kacper Borowiec (as. Daniel Foks)



Legia: Denys Stoliarenko [09], Jan Bienduga - Juliusz Rafalski, Oliwier Puto, Antoni Sobolewski, Filip Nieckarz, Marceli Żek, Daniel Foks, Piotr Bzducha, Mikołaj Jasiński, Artur Sikorski, Kacper Borowiec, Patryk Mackiewicz, Maksymilian Dołowy, Maciej Chojnowski

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 (09) - Widzew Łódź 2009



Strzły (celne): Legia 40 (24) - Widzew 11 (4)



Legia: Denys Stoliarenko - Ksawery Kopeć, gracz testowany, Jan Rodak, Aleksander Marciniak, gracz testowany, Norbert Merchel, gracz testowany, Piotr Bartnicki, Mateusz Strzelecki, Iwo Dolega

Drużynę prowadził dziś trener Mateusz Gut



Legia U12 - Widzew Łódź 2010



Legia: Franciszek Golański, Aleksander Badowski, Oskar Putrzyński, Dawid Rodak, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Xawery Eichler, Mateusz Pawłowski, gracze testowani

Trener: Jakub Zapaśnik



Legia U12 na Ekodom Cup w Markach (rocznik 2010 i mł.):

Legioniści wzieli udział w turnieju w Markach. Poza meczem z Talentem, nasi zawodnicy nie tylko impoonwali stylem, ale byli również bardzo skuteczni, a przy tym efektowni.



- Mecze Legii:

Drukarz Warszawa,

Talent Warszawa "Czerwoni" [strzały: Legia 4 (4) - Talent 6 (3)],

AP 11 Legionowo [strzały (celne): Legia 13 (12) - AP 11 3 (2)],

Turbo FA Warszawa, OKS Champion Otwock, AP Marcovia Marki, Talent Warszawa "niebiescy"



Legia: Franciszek Golański, Aleksander Badowski, Oskar Putrzyński, Dawid Rodak, Kacper Jaczewski, Antoni Błoński, Xawery Eichler

Trener: Jakub Zapaśnik



MVP Turnieju: Igor Brzozowski (OKS Chmapion Otwock)



Legia U11 - Reprezentacja Młodego Widzewa 2011



Strzały (celne): Legia 60 (41) - Widzew 15 (10)



Legia: Szymon Wlazło, Nicodeme Chodkowski, Bartosz Gawryś, Michał Kuć, Maksymilian Albrecht, gracze testowani i klubów partnerskich

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Michał Konieczny



Legia U10 - Reprezentacja Młodego Widzewa 2012



Strzały (celne): Legia 59 (45) - Widzew 19 (10)



Legia: Aleksander Kurowski, Sewern Orzeczowski, Ignacy Silski, gracz testowany, Antonio Gralewicz-Mendez, Nico Martino, gracz testowany, Karol Michalski, Stanisław Dobrowolski, Iwo Kamuda, Konstanty Leonkiewicz, Dawid Ruciński

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Lukasz Wawer



