ALE BRAK W AKADEMI ZJEŻDZALNI Z BASENEM DLA WSZYSTKICH Z AKADEMI - 1 godzinę temu, *.252.86 BRAWO SĄ PLUSY WSZYSTKIEGO odpowiedz

SŁAWEK(L) - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Bardzo dobra decyzja, powinni grać sparingi co tydzień do końca lutego dla tych, którzy nie zagrają w lidze + dla wracających po kontuzjach/chorobach. odpowiedz

???? - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl LUQI ROBIL dużo zamieszania , zbierał dużo fauli za moim zdaniem 3 mln to słabo oferta na poziomie 5 była by dobra , ale jak mamy pustki w kasie to go sprzedadzą i jeszcze Wiosna pewnie ktoś odejdzie odpowiedz

KibicL - 10 godzin temu, *.net.pl Dobrze potrzebna nam silna zrównoważona kadra w rytmie meczowym. odpowiedz

