PP: Bonito Helios Białystok 0-3 Legia Warszawa

W meczu 1/16 finału Pucharu Polski Legia Warszawa wygrała z zespołem Bonito Helios Białystok 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Spotkania kolejnej rundy zaplanowane są na 23 lutego. W 4. minucie świetną interwencją popisał się Tomasz Warszawski. Minutę później Mateusz Olczak pięknym strzałem dał Legii prowadzenie 1-0. Po chwili ten sam zawodnik obił słupek bramki strzeżonej przez Krzysztofa Wojtkielewicza. Kolejne minuty przyniosły następne groźne sytuacje ze strony stołecznej drużyny. Swojej szansy próbował m.in. Mariusz Milewski. Legioniści byli zespołem wyraźnie dominującym, prowadzącym grę, choć zdarzały im się także błędy. W 10. minucie gospodarze oddali niecelny strzał. Kilka minut później w słupek trafił Knajdrowski. Na 3 minuty przed końcem pierwszej połowy drugą bramkę dla Legii zdobył Mariusz Milewski. W pewnym momencie z bramki wyszedł Warszawski, ale gospodarze nie potrafili wykorzystać nawet tak dogodnej sytuacji. Tuż przed przerwą czujność golkipera stołecznego zespołu sprawdził Rogowski, ale Warszawski nie dał się zaskoczyć. W 28. minucie prowadzenie podwyższył Mateusz Olczak. Na 10 minut przed zakończeniem spotkania gospodarze zdecydowali się na wycofanie bramkarza. Trzeba przyznać, że nie poddawali się do końca i za wszelką cenę chcieli zdobyć honorową bramkę. W 35. minucie oddali strzał - piłka trafiła w spojenie słupka z poprzeczką. PP: Bonito Helios Białystok 0-3 (0-2) Legia Warszawa 0-1 05:08 Mateusz Olczak 0-2 17:02 Mariusz Milewski 0-3 27:58 Mateusz Olczak Legia: Warszawski, Knajdrowski, Milewski, Olczak, Jarosz żółta kartka: Szafrański

