Koszykówka

Legia Warszawa 79-85 Zastal Zielona Góra

Sobota, 5 lutego 2022 r. 21:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 22. kolejki Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 79-85 z Zastalem Zielona Góra. Pierwsza kwarta należała do gości, którzy wygrali ją ośmioma punktami. W drugiej części przewaga zielonogórzan wzrosła w pewnym momencie do 15 punktów, ale podopieczni Wojciecha Kamińskiego zanotowali udaną końcówkę i na przerwę do szatni schodzili przegrywając zaledwie dwoma oczkami - 40-42.



W połowie trzeciej kwarty gospodarze wyszli na prowadzenie przed ostatnią odsłoną prowadzili 59-55. Następnie odskoczyli na 8 punktów, ale nie zdołali tego utrzymać i w ostatnich sekundach na prowadzeniu ponownie był Zastal (72-75), ale Grzegorz Kulka rzutem za trzy doprowadził do remisu 4 sekundy przed końcową syreną. Niestety w pięciominutowej dogrywce Legia była słabsza i przegrała ostatecznie 79-85.



Kolejne spotkanie Zieloni Kanonierzy rozegrają już w najbliższą środę, 9 lutego o godzinie 17:30 we własnej hali z Bayreuth w ramach FIBA Europe Cup. Zapraszamy na Bemowo!



PLK: Legia Warszawa 79-85 Zastal Zielona Góra

Kwarty: 20-28, 20-14, 19-13, 16-20, d. 4-10



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

55. Ł. Koszarek 10 (2)

14. G. Kulka 16 (4)

5. M. Abdur-Rahkman 15

3. R. Johnson 9

50. A. Kemp 6

---

18. R. Cowels III 18 (4)

13. S. Jovanović 3

91. D. Wyka 2

31. G. Kamiński 0

0. J. Sadowski 0

11. J. Skifić 0

2. B. Didier-Urbaniak -



Zastal Zielona Góra [punkty, (celne za trzy)]

8. D. Apić 20

1. J. Zyskowski 17 (1)

20. N. Nenadić 13 (2)

34. D. Joseph 11 (3)

6. D. Brembly 5 (1)

---

2. A. Mazurczak 11 (2)

7. K. Sulima 6 (1)

21. T. Meier 2

11. P. Jackson 0

18. K. Szymański 0

28. P. Żołnierewicz 0

3. I. Węgrowski -



Sędziowie: M. Kowalski, G. Czajka, F. Marek

Komisarz: J. Żabko



widzów: 850