Luquinhas jednak odejdzie do MLS?!

Luquinhas najprawdopodobniej odchodzi z Legii Warszawa. Na ten moment brakuje tylko zgody Dariusza Mioduskiego. Na stole oferta z MLS z New York Red Bulls w wysokości 2,5-3 milionów euro. Wygląda na to, że zagra w Stanach Zjednoczonych w jednej drużynie z Patrykiem Klimalą. pic.twitter.com/vM3OHzFDcU

Kilka dni temu Legia otrzymała ofertę za Luquinhasa z klubu grającego w MLS, wówczas jednak sportowefakty.wp.pl informowały, że zostanie ona odrzucona i Brazylijczyk pozostanie w Warszawie do końca sezonu. Najnowsze informacje, które podał Dominik Piechota z newonce.sport są takie, że Amerykanie złożyli kolejną ofertę i Luquinhas najprawdopodobniej jeszcze tej zimy opuści Legię. "Na ten moment brakuje tylko zgody Dariusza Mioduskiego. Na stole oferta z MLS z New York Red Bulls w wysokości 2,5-3 milionów euro. Wygląda na to, że zagra w Stanach Zjednoczonych w jednej drużynie z Patrykiem Klimalą" - poinformował na Twitterze Piechota. Pod koniec zgrupowania w Dubaju trener Aleksandar Vuković zdecydował, że "Luqui" będzie kapitanem Wojskowych w rundzie wiosennej. Jednocześnie szkoleniowiec Legii zdawał sobie sprawę z tego, że inne kluby wyrażają duże zainteresowanie zawodnikiem, więc niewykluczone, że oprócz docenienia jego postawy po grudniowych wydarzeniach w autokarze, chciał go przekonać do pozostania w Legii. - Odejście takiego zawodnika to strata nawet jak zyskuje się finansowo. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Prezes Mioduski też wie, jak ważny to dla nas zawodnik. Jeśli odejdzie - to tylko w przypadku propozycji nie do odrzucenia, taką mam nadzieję (...) Luquinhas zawsze był dla nas bardzo ważnym zawodnikiem, zostawiającym serce na murawie i dającym z siebie maksimum. To przykład oddania na boisku i teraz okazało się, że także poza boiskiem. To chłopak, który pod wieloma względami jest super przykładem – wie co to znaczy być legionistą. - mówił kilka dni temu Vuković. Odejście Luquinhasa będzie sporym osłabieniem Legii tuż przed rozpoczynającą się rundą wiosenną, bo Brazylijczyk miał pewne miejsce w pierwszym składzie drużyny.

Caaai - 22 minuty temu, *.plus.pl Jeśli gość zostanie na rundę wiosenną po tym jak zebrał liścia będąc jedynym graczem, któremu się (czasem) chciało, to ewidentnie jest sadomasochistą :-) odpowiedz

Darek - 30 minut temu, *.chello.pl Prezesie sprzedawaj.Kasa w kieszeń a długi Legii rosną dalej.Sprowadzi się na miejsce Luquinhasa jakiegoś ogóra z trzeciej ligi hiszpańskiej za 100 tysiecy euro.Pół banki pan zgarnie prowizji i interes się kręci. odpowiedz

AAA - 35 minut temu, *.chello.pl Pudel jesteś większym pasożytem niż jemioła.

Musisz zatrudnić jeszcze drugiego bodyguarda no chyba że masz kąt widzenia niczym kot czyli dookoła twojej pustej głowy.

Dobrze ci będzie z tym oglądaniem się wiecznie za siebie?

Odejdź niedorajdo,odejdz po dobroci. odpowiedz

rozmyśLony - 47 minut temu, *.252.86 NOWEGO KAPITANA WOGLE SIE NIE SPRZEDAJE BO DRUŻYNA UTRACI ZNOWU NADZIEJE odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szykuje się ewenement na skale europejską jeśli nie światową! Ciekawe kto kiedyś sprzedał swojego nowo mianowanego kapitana który w tej roli nawet nie zadebiutował w oficjalnym meczu?

odpowiedz

Cegiełka - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @KibicL: Jaki kapitan taka drużyna...1 liga na horyzoncie odpowiedz

EU07 - 1 godzinę temu, *.plus.pl 2,5 mln za kapitana to ile warci są pozostali....

Dostał kapitana pewne miejsce w składzie i tak sobie odchodzi... czy istnieje coś takiego jak lojalność L to przystanek niestety. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @EU07: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

2-3.5 Dolarki to cienka oferta! - 1 godzinę temu, *.252.86 MINIMUM 5 BANIEK FUNTA, INACZEJ DALEJ NA DNIE BĘDZIEMY W BIZNESIE SPRZEDAŻY SUPER ZAWODNIKÓW Z TALENTEM! odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl W skarbie kibica przeglądu sportowego na jesień wycenili go na

15.8mln zł odpowiedz

lol - 1 godzinę temu, *.. sprzedadza kazdego kto jako tako biega odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.. kasa pusta - pojdzie za 2,5 mln odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.102.178 5 Baniow i może jechać ,,,nie za mniej !!!! odpowiedz

1w3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Sprzedac i brac mlodego polskiego playmakera. On jest fizycznie za slaby na polska lige juz nie mowiac o Europie. odpowiedz

wyjazdowicz - 1 godzinę temu, *.master.pl @1w3: ty chyba jestes uposledzony jak uwazasz ze Luki jest za słaby na polska lige odpowiedz

Pl - 3 godziny temu, *.net.pl To jakiś żart???!! odpowiedz

NaSpokojnie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie sprzedaje się kapitana drużyny w połowie sezonu w dodatku gdy grozi nam spadek a w dodatku trzeba wygrać PP aby móc grać w pucharach...

Jak go teraz sprzedamy to znaczy że osłabiamy klub w najważniejszym momencie.... odpowiedz

mar - 3 godziny temu, *.orange.pl Miodulski nie szanuje się jako człowiek jak go puści za taka śmieszna kasę odpowiedz

TomTom1916 - 3 godziny temu, *.plus.pl Dziękujemy el capitano!!!! jesteś legendą. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @TomTom1916: ??? odpowiedz

Realista - 4 godziny temu, *.plus.pl Niepotrzebny nam Luqinhas 2 bramki Włodarczyk i 2 Sokołowski :) odpowiedz

:) - 4 godziny temu, *.plus.pl :) odpowiedz

autor - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Realista: debil jestes :) odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe czy sam zawodnik jest zainteresowany przeprowadzka za ocean ? odpowiedz

Aaa - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Kolega po szalu: chyba tylko skończony debil by tam nie poszedł grać. odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl To jest transfer o którym mówił Zieliński. odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.vectranet.pl o każdym innym zawodniku bym powiedział "a niech idzie w długą!" , natomiast Luk jest jedynym graczem z techniką!!!



Jak mamy wygrać PP bez niego??? (i nie spaść z ligi)... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl @oLaf: mozna tez transferowac w druga strone. Skoro przyszedl Luquinhas to moze przyjsc drugi Luquinhas jak ten pierwszy odejdzie i zostawi po sobie troche grosza. Nie ma za co. odpowiedz

Właściciel prezes który się nie wtraca - 4 godziny temu, *.plus.pl Brawa dla dyrektora bo prezes na niego zwali odpowiedzialność. odpowiedz

Fan - 4 godziny temu, *.plus.pl Za mało oferuje w dodatku za kapitana zespolu odpowiedz

Kolega po szalu - 4 godziny temu, *.plus.pl @Fan: Jak by dawali tyle za Jedze to jak najbardziej :) odpowiedz

Kibic z tik-toka - 4 godziny temu, *.plus.pl @Fan: może dali mu kapitana żeby podbić cenę bo wcześniej by go za 0,5 - 1 mln puścili pewnie odpowiedz

M@c - 4 godziny temu, *.chello.pl Niech Mioduski sam się sprzeda... Albo lepiej, niech odda się za darmo. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Za taką kwotę to kpina, ale klubowa kasa musi być pusta tzn na minusie ehhh aż żal patrzeć jak inne kluby Eklapy sprzedają grajków, a my najbardziej kreatywnego gościa z 2,5 letnim kontraktem za 2,5-3 bańki ehhh jakby się kończył kontrakt to rozumiem ale w tym przypadku...niech Luqi nie zapomnij opaski zostawić i powodzenia odpowiedz

zaba285 - 5 godzin temu, *.grupaping.pl oj tam niech odchodzi, mamy Sokołowskiego... i człapaka Josue, wypełnią po nim lukę...



a tak na serio, to od kiedy człapak Josue "rozgrywa", to i tak z Luqiniasa nie ma za bardzo pożytku i nie daje tyle co wcześniej. tak czy inaczej, 3 mln euro brzmi trochę jak żart odpowiedz

Zdzicho - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Nie ma po kim płakać, przewracająca się płaczka. Nawet nie mogę sobie przypomnieć jego super meczu. Inna sprawa, ze fajnie jakby za 5 melona odszedł odpowiedz

Artur - 6 godzin temu, *.chello.pl Boże drogi spraw by Legia sprzedała go..Kibicuje temu oddany kibic Lecha odpowiedz

???? - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Nasz klub od kilku sezonów idzie w dół był Berg gra wyglądała dobrze mieliśmy, Vadisa , Gilerme , Nikolicia , i inne gwiazdy teraz mocno w dół, .

Porównując do Lecha to my sprzedajemy w promocji , Lechowi też ie szło, konflikt z kibicami ale mają wizje , nie sprzedają wszystkich ewentualnie 1,2 I kupują nowych dobrych u nas coś się zatrzymało, jakoś tak po odejściu Leśnego odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 5 godzin temu, *.centertel.pl @????: po sprzedaży Vadisa równia pochyła się zaczęła. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @????: Za Berga gra wyglądała dobrze ??? Laga na Nikolicza lub na Priovicza przegrane Mistrzostwo fakt w pucharach jakoś grali ale w lidze padają odpowiedz

stara szkoła - 6 godzin temu, *.chello.pl Pogoń,Lech sprzedają piłkarzy za 10 mln euro,nam dają 3 mln euro i władze naszego klubu, od razu myślą o sprzedaży.Żenada,dokoąd zmierzamy? Ja wiem,że wytransferowani piłkarze Pogonii i Lecha są młodsi od Luquinhasa i ocierają się o reprezentacje Polski,ale żenujące jest,że na każdą propozycje za piłkarza 3 mln jurków my odpowiadamy z uśmiechem i oddajemy bez mrugniecia.



Jest takie powiedzenie "szanuj się,bo jak sam się nie szanujesz,to inni Ciebie nie będą szanować",chyba wszystkie kluby na całym świecie wiedzą,że oddajemy piłkarzy za 2-3 mln euro i właśnie tak to wygląda. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @stara szkoła: i wiecie co teraz po raz kolejny mega sie ciesze że Vuko zostal trenerem. Piłkarze po zeolnieniu Vuko podkreslali ze nie zgadzaja sie z ta drcyzja i im sie swietnie wspolpracowalo z Aco. Czy Luqinhasowi bedzie spieszylo sie z odejsciem? Oczywiscie ze nie. Legia calkiem dobrze placi obecnie i jak wszystko sie dobrze uklada to Luqi na pewno nie zmieni klubu. odpowiedz

Hiszpan - 5 godzin temu, *.telnaptelecom.pl @stara szkoła: Pudel już od 100.000 USD ma mokro w majtkach. odpowiedz

lux - 6 godzin temu, *.chello.pl W klubie sytuacja trudna, w kraju też nie wiadomo jak będzie... też bym się pakował. Życie jest jedno, a niezależnie od sympatii do klubu, w którym się gra, to jego kariera. Ja życzę mu powodzenia. odpowiedz

Doc Holiday - 6 godzin temu, *.vectranet.pl WIELKA SZKODA!!!!!!!!!I zarazem wielka strata by to była gdyby tak się stało.Jak dla mnie to idealny oraz kreatywny zawodnik w lidze polskiej.A ze legia miała słabe wyniki w zeszłym roku to nie jego wina.

Na pozycję rozgrywającego wydaje mi się ze w Polsce nie ma lepszego zawodnika.Facet próbował walczył szarpał.Dowodem tego ze mu sie chciało jest fakt ze był najczęściej faulowanym zawodnikiem w Polsce.A to oznacza że trudno było go powstrzymać.Dlatego tez w/g portalu jest rozschwytywany przez inne kluby.Jeśli odejdzie to legia prędko nie znajdzie podobnego zawodnika.Bo nim Kapustka dojdzie do formy a Wszołek zgra się z zespołem to będzie już początek czerwca.A w tedy może być...bardzo źle. odpowiedz

jo - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Jeśli kudłaty gołodupiec odda go za 2,5 -3,0 to znak że zbiera manatki i za rok będzie 3 liga... Ten kutas jest 100 razy gorszy od każdego innego frajera, który spuścił klub do niższej ligi za długi. odpowiedz

Trampek - 6 godzin temu, *.125.75 Cóż? Właściciel LEGII musi rozważyć czy kwota 2.5 - 3 miliony Euro / wraz z bonusami / jest więcej warta niż zewentualnym zdobyciem PP tym samym uczestnictwo w przyszłych europejskich rozgrywkach i grą w przyszłym sezonie w e-klapie i wówczas sprzedaje Luquinhasa a tym samym rezygnuje ze zdobycia PP i decyduje się na ewentualną gra w 1 lidze . Dwóch srok za ogon nie da się utrzymać. Albo - albo.Co by nie mówić sprzedaż Luquinhasa - jest ewidentne osłabienie zespołu . Zwłaszcza ,że jak uczy historia - wątpliwe ,aby w jego miejsce był sprowadzony zawodnik - który zniwelował by to osłabienie. Osobiście nie wierzę aby w miejsce Luquinhasa został taki zawodnik sprowadzony - zwłaszcza w obecnej sytuacji.Tyle i aż tyle w temacie. odpowiedz

jim - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Najwyższy transfer w historii polskiej ligi a dodatkowo pewne mistrzostwo więc niech chłopak idzie. odpowiedz

Antyczesio - 6 godzin temu, *.plus.pl Powinni negocjować : za 5 -7 mln i Emreli w gratisów do nich odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 6 godzin temu, *.plus.pl Dlatego go oszczędzano w ostatnich sparingach heh odpowiedz

Korda - 6 godzin temu, *.centertel.pl Nie no taki chajs że żal nie sprzedać. Przecież za te pieniądze będzie można już cała drużyne ułożyć,pare nowych transferów porobić. Rynek w Azerbejdżanie, Tongo, Wsypach Wielkanocnych i Grenlandii juz jest bacznie obserwowany przez J. Zielińskiego i A. Vukovicia. Niech ten Midouski to podpisze tylko jeszcze pod względem że i jego wezmą do tych Stanów. I niech dostanie bilet w jedną stronę odpowiedz

ZenekL3 - 6 godzin temu, *.chello.pl @Korda: Bardziej prawdopodobne, że pieniądze ze sprzedaży Lukiniasa pójdą na sekcję golfa albo tenisa. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Jeśli odejdzie za tak niską kwotę to oznacza, że mioduski jest po prostu durniem nieuczącym się na błędach. Mam nadzieje, że do tego nie dojdzie bo to będzie definitywnie oznaczało, że nic się w tym klubie nie zmieni póki mioduski tu jest. odpowiedz

stara szkoła - 6 godzin temu, *.chello.pl @L: Niestety Pogoń i Lech odjechali nam,oni sprzedaż po 10 mln euro,my sprzedajemy od 8 lat cały czas za 2-3 mln euro.Żenada i wstyd. odpowiedz

Dentysta - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @stara szkoła: A jaka to różnica, że oni sprzedają jednego za 9 mln, a MY trzech po 3 mln ? Uświadom mnie ;-) odpowiedz

M - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Dentysta: więcej musisz wydać na zastąpienie tych 3 odpowiedz

axlrose - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @M: No i wcześniej kupienie/wychowanie i późniejsze utrzymanie trzech zawodników było zapewne droższe niż jednego. odpowiedz

Byniu - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Jak koniecznie musi odejść to niech odejdzie ale NIE TERAZ.Nie nawet sobie podpisze umowę,że od lata jest piłkarzem innego klubu ale niech teraz pomoże Legii bo sytuacja w lidze jest tragiczna odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl 2-3 xD



10-15 mln to można się zastanawiać, jeden z najlepszych piłkarzy w lidze, z kraju który ma w Europie kapitalną opinię, wiele lat przed nim, wciąż się rozwija, a tu 2-3 mln xDDD odpowiedz

Zlb 82 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Loczek uznał że przyszła propozycja nie do odrzucenia.Smiech na sali. odpowiedz

Szyszko - 7 godzin temu, *.chello.pl Uciekaj z tego cyrku chłopaku. Darek ma plan, pociągnie ten wóz z gnojem odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Mam nadzieje ze to byl zart. 5 mln euro to jest absolutne minimum za wciaz mlodego najlepszego pilkarza Legii. Minimum do zaoferowania. A do przyjecia to 6-7 mln euro odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 7 godzin temu, *.52.135 żegnaj legendo, to był najlepszy zawodnik stulecia w Extraklasie, zawsze walczył za klub - tylko gardy nie umiał trzymać odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl 2,5-3 mln euro buhahahahahahahahahah

Hahahahahaha hahahaha odpowiedz

Warszawiak1234 - 7 godzin temu, *.aster.pl Czyli wyrywamy sobie gorna, zdrowa jedynke, a wszyscy stomatolodzy w okolicy.zamknieci! odpowiedz

Mahir Emreli - 7 godzin temu, *.chello.pl Zyczy dobrej niedzieli xd odpowiedz

bronek49 - 7 godzin temu, *.chello.pl jeżeli to byłoby by 3mln euro to uważam że to dobra cena za niego mysłę że Brazylijczk nic by już nie wniósł do gry Legii tylko najgorzej wkurza człowieka że sprzedają zawodnika w ostatniej chwili i kupują w ostatniej chwili zawodnika na przetargu piłkarskich niewolników czyli zawsze gorszego od sprzedanego odpowiedz

CHYBA , ŻE MIODEK TEŻ ODCHODZI I ZBIERA $ Z LEGII CO SIĘ DA - 7 godzin temu, *.com.pl Najlepszy Piłkarz w naszej ekstraklasie od kilku dobrych lat . No i odziwo z Legii . Jak odejdzie z Legii gościu , który kręcił każdego obrońcę w lidze jak chciał to ja Legię jakoś na przyszłość nie za bardzo widzę z takim podejściem . odpowiedz

Januszek - 7 godzin temu, *.chello.pl Dwa liscie na drogr xd odpowiedz

Olomanolo - 7 godzin temu, *.207.211 @Januszek: chyba tobie te dwa liście na drogę odpowiedz

Normalny człowiek - 7 godzin temu, *.chello.pl Jedyny kreatywny, grający piłkarz w obecnym składzie...

Jest jeszcze Kapustka, ale on narazie nie gra.

Sprzedaż Luqiego to byłby strzał w stopę odpowiedz

(L)eo - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak na moje to bardzo dobrze,że odchodzi. 3 mln. euro za gościa,który zalicza tylko zjazd formy,niczego konkretnego nie wnosił w rundzie jesiennej do zespołu to bardzo dobra oferta. Ja na miejscu loczka bym się nie zastanawiał,to nie jest piłkarz bez którego Legia sobie nie poradzi. Może inaczej,nie jest to piłkarz nam niezbędny. Za te 3 banki euro można ściągnąć m.in. Szysza i kogoś jeszcze,chociaż wszyscy dobrze wiemy,że el loko i tak przytuli hajs do kiermany xd odpowiedz

Kiel - 7 godzin temu, *.centertel.pl @(L)eo: No tak, silny argument,że nic nie wniósł konkretnego w rundzie jesiennej. A kto wniósł cokolwiek? Oświeć mnie. Po drugie ja nie uważam,że on jest jakoś mocno słabszy od takich "Moderów" czy innych "Puchaczy" i "Kozłowskich" o "Krbownikach" nie wspominając. Więc trzy bańki za kluczowego piłkarza, jednego z najlepszych nie tylko w Legii, ale i w całej lidze, to jakieś kompletne nieporozumienie. Przypominam też,że jest to zawodnik Legii. Najlepszego mimo wszystko klubu w Polsce. odpowiedz

ZenekL3 - 7 godzin temu, *.chello.pl Kolejni trenerzy i tak prawidłowo nie potrafili go wykorzystać. Jeśli odejdzie tracimy bardzo dużo, bez niego i Kapustki ilość piłkarzy potrafiących wnieść coś nieoczekiwanego do gry wynosi zero. odpowiedz

Dossa Junior - 8 godzin temu, *.chello.pl ani trochę mu się nie dziwię, dostał oklep, ma świadomość jakości na tle kumpli, będąc na Titanicu, szuka po prostu szalupy, kiedy w gabinetach przy Ł3 piją szampana i klepią się po ramionach, życzę mu powodzenia! będzie go brak odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 8 godzin temu, *.centertel.pl To by tłumaczyło tą kontuzję, której uległ ostatnio ;-) odpowiedz

culemans - 8 godzin temu, *.. lepiej sprzedac niz oddac za darmo

odpowiedz

Le Ja - 7 godzin temu, *.orange.pl @culemans: Przecież ma kontrakt ważny do połowy 2024 roku. To o jakim oddawaniu za darmo piszesz? odpowiedz

hajdukL - 8 godzin temu, *.rfc.pl Jeśli tak się stanie, to będzie to wielka strata dla Legii. Największa od momentu odejścia Kante. odpowiedz

Juri - 8 godzin temu, *.inetia.pl Powodzenia Luqi. odpowiedz

Kibic - 8 godzin temu, *.net.pl Spokojnie utrzymamy się bez Luqiego! A i puchar Polski będzie nasz . A w następnym sezonie i tak Legia Mistrz. Powodzenia i dziękujemy za wszystko. odpowiedz

Piotr - 8 godzin temu, *.chello.pl Nie dziwię się, tam przynajmniej nikt go nie będzie bił jak będzie słaby wynik. odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @Piotr: tam nie ma slabych wynikow, bo sie z ligi nie spada :) odpowiedz

Wizjoner słup kulczyka - 8 godzin temu, *.centertel.pl Przed chwilą trener mówił, że nie spodziewa się transferów, a tu proszę, jednak jest transfer.



Bójcie się, chamy... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Wizjoner słup kulczyka: Sparingi wyszły za dobrze. Wizjoner uznał, że Vuko poradzi sobie ze słabszym składem ;-) odpowiedz

XX - 8 godzin temu, *.mm.pl Domagaliście się transferów, to macie. odpowiedz

Miasto Rafałka - 8 godzin temu, *.play-internet.pl No i nadeszła propozycja nie do odrzucenia,3 bańki ojro i wizjoner będzie w niebo wzięty. odpowiedz

Obcy - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Niech idzie. Niedługo kończy się kontrakt i nie będzie ani grosza. Ostatnia szansa na jakikolwiek zarobek. odpowiedz

(L) - 8 godzin temu, *.ilabs.pl @Obcy:



A możesz napisać kiedy mu się kończy kontrakt? odpowiedz

PIerre Dolish - 8 godzin temu, *.myaisfibre.com @Obcy: Co ty piętrolisz? Dopiero za dwa i pół roku kończy mu się kontrakt. odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @PIerre Dolish: ale ma racje. Za pol roku konkrakt bedzie mniejszy i juz nikt nie da tych 3 mln, a na te runde i tak nie jest nam niezbedny bo to sezon do dogrania. A w nastepnym i wroci Kapi i bedzie zmiennik, ktorego bedzie mozna kupic za czesc zarobku. Nie ma co plakac tylko realnie spojrzec na sprawe. odpowiedz

Le Ja - 7 godzin temu, *.orange.pl @Obcy: Tacy "eksperci" się właśnie tu wypowiadają", nie mają zielonego pojęcia, nawet że Luqi kontrakt przedłużył (o czym Miodek trąbił na lewo i prawo) , ale swoje 3 grosze dołożą. odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Le Ja: A skąd wiesz mistrzu,że Luqi nie przedłużył kontraktu za możliwość odejścia przy pojawieniu się satysfakcjonującej oferty. Mógł nie przedłużać umowy z Legią i odejść za darmo. Ale zachował się przyzwoicie. Teraz oczekuje tego samego od klubu. odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @PIerre Dolish: I co z tego? Deal przy przedłużeniu kontraktu był taki,a nie inny. Myślisz,że Amerykanie są głupi żeby rzucać milionami. Myślisz,że nie rozmawiali z menadżerem Luqiego? Ochłoń. odpowiedz

Karamba - 9 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Cóż sprzedadzą za małe pieniądze ale Luquinhas u nas juz lepszy nie bedzie na Europe za słaby sprzedac ale kupic kogos młodego zeby mozna było opylic niestety ten biznes tak działa .Panie Zieliński do roboty nie tylko wywiadów udzielac. odpowiedz

Sputnik 44 - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Karamba: dostałeś ruska? Dostałeś! I musi Ci starczyć - ten biznes u Pudla tak działa! Ciekawe czy za te 3 bańki chociaż długi spłacą czy pójdzie na uposażenie kolejnego dyrektora ds czegokolwiek... odpowiedz

AliMario - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Nie widzę by Legia miałaby być osłabiona, jak dla mnie bardzo przewidywalny na boisku i niby szybki ale mało skuteczny. Potrzebujemy w końcu lidera którego Legia niestety nie ma od wielu sezonów...pozbycie się takiego kopacza może być na +... odpowiedz

Alan - 9 godzin temu, *.tpnet.pl I oczywiście zdarzenie po meczu w Płocku nie miało żadnego znaczenia na decyzję zawodnika..... odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @Alan: jaka decyzje zawodnika? Przeciez on sie nie pali do wyjazdu, a chciec sprobowac gdzie indziej za 5 razy wieksza kase to chcial i przed tym zdarzeniem jak kazdy pilkarz. To nie jest pilkarz, ktory chce uciekac bo go pobili. Trudno zeby chcial do konca kariery zostac w Legii jak gdzie indziej mu placa kupe siana w porownaniu z tym co ma tutaj. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Hahahaaha Legijne DNA................ Lukinias, Emreli.. Vuko... Piczku.....................Masakra.... odpowiedz

krislegia - 9 godzin temu, *.centertel.pl chyba zart ze za takie ochłapy odejdzie odpowiedz

chrisSiekierki - 8 godzin temu, *.vectranet.pl @krislegia: a uważasz że e europie ile by za niego dali? odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @krislegia: ochlapy? A byl kiedys drozej sprzedany obcokrajowiec w tej lidze? Ani mlody, ani liczb nie ma. Nie da sie wiecdj wycisnac z takich pilkarzy z tej ligi. odpowiedz

antek - 9 godzin temu, *.. oni kochaja pieniedzmi odpowiedz

