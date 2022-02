Gdzie bukmacherzy widzą Legię wiosną?

Środa, 2 lutego 2022 r. 11:32 Woytek

W piątek na boiska wracają piłkarze Ekstraklasy. Chcąc, nie chcąc musimy spojrzeć na aktualną sytuację Legii Warszawa w tabeli: 17. miejsce (przedostatnie), 15 punktów w 18 rozegranych meczach, bilans bramek 19-30. Jednym słowem - koszmar.



Czy ten stan rzeczy będzie trwał? Czy jednak możemy spodziewać się zupełnie innej postawy Wojskowych, niż oglądaliśmy jesienią? Jaki jest kurs na mistrzostwo, a jaki na spadek Legii? Sprawdziliśmy jak eksperci legalnego bukmachera FORTUNA zakłady bukmacherskie oceniają sytuację i szanse Legii oraz pozostałych drużyn w sezonie 2021/22.



Kto mistrzem?



Lech Poznań - 1,37

Pogoń Szczecin - 5,5

Raków Częstochowa - 6

Radomiak Radom - 20

Lechia Gdańsk - 25

...

Legia Warszawa - 2500

Zagłębie Lubin - 5000



Stawiając 10 zł na mistrzostwo Legii można wygrać aż 22 000 zł. Znajdą się odważni? ;)



Kurs na to, że Legia dobije do pierwszej trójki w lidze wynosi 75. Aktualnie legioniści tracą do podium 20 oczek, w sumie do zdobycia mają 48 punktów. Nawet gdyby zdobyli komplet, to konkurenci musieliby punktować na poziomie ok. 1,5 pkt. na mecz, więc taki scenariusz można traktować jako bardzo mało prawdopodobny.



Kto spadnie?



W tym sezonie z ligi spadają trzy drużyny. Według ekspertów jest trójka pewniaków do pożegnania się z Ekstraklasą i nie ma wśród nich Legii, ale jest w piątce najbardziej zagrożonych drużyn.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 1,01

Górnik Łęczna - 1,2

Warta Poznań - 1,27

Zagłębie Lubin - 4

Legia Warszawa - 8,5





SONDA Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy w sezonie 2021/22? tak nie





To może Puchar Polski?



Oprócz zapewnienia sobie ekstraklasowego bytu głównym celem Legii jest wywalczenie krajowego pucharu, który pozwoliłby latem zagrać w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Według bukmacherów stołeczny klub jest faworytem, by w maju wygrać finał na Stadionie Narodowym.



Legia Warszawa - 2,55

Lech Poznań - 2,80

Raków Częstochowa - 4,5

Wisła Kraków - 13

Piast Gliwice - 18

Górnik Zabrze - 25

Arka Gdynia - 25

Górnik Łęczna - 40

Olimpia Grudziądz - 75



KURSY NA ZAGŁĘBIE - LEGIA

FORTUNA: 1 3.65 X 3.55 2 2.05



Pełna oferta zakładów na mecz Zagłębie - Legia



Taka opcja dostępna jest na piątkowy mecz Zagłębie - Legia.