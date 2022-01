Ostatnia odprawa Michniewicza w Legii (VIDEO)

Jako kibice Legii Warszawa bardzo mamy możliwość przyglądać się prawdziwym kulisom z szatni drużyny, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Klubowe kulisy po porażkach, których w rundzie jesiennej nie brakowało, nie ukazywały się. Ponadto wiadomo, że często przesłodzony przekaz pijarowy zwykle różni się od rzeczywistości. Teraz, gdy Czesław Michniewicz ma zostać selekcjonerem reprezentacji Polski, Kanał Sportowy opublikował 18-minutową odprawę szkoleniowca przed meczem z Piastem Gliwice, który okazał się dla niego ostatnim meczem w roli trenera Legii. Poniżej możecie obejrzeć ten materiał. - Każdy z nas przychodząc do Legii, trafił do lepszego miejsca niż był wcześniej. Bardzo ciężko pracowałem, by być w tym miejscu. Wiem czym jest historia tego klubu, wiem czym jest Warszawa. Warszawa kocha zwycięzców, ale też kocha bohaterów, którzy grają z poświęceniem. Ci, którzy trafiają do Legii z polskich klubów mają tego świadomość - to jest marzenie każdego piłkarza, każdego trenera i każdy o tym głośno mówi. Ci, którzy trafiają z zagranicy, nie mają świadomości do jakiego klubu trafili. Warszawa kocha jak się wygrywa, ale Warszawa też potrafi nienawidzić. Nienawidzi słabych, ale nie takich, że ktoś czegoś nie potrafi, ale takich, że ktoś czegoś nie chce. Musicie mieć świadomość tego, że fakt, iż przegraliśmy 6 meczów na 9 - a w poprzednim sezonie za mojej kadencji tylko dwa - to nie dzieje się z przypadku. Każda sytuacja ma swój początek, od którego się zaczyna. Wszystko zaczyna się od podejścia, od głowy. (…) - mówił Michniewicz do zawodników.

Darek - 1 minutę temu, *.chello.pl Dobrze Czesiu mówił.W klubie jest banda pijaków którzy klub mają za nic.Gwiazdy zasrane jak Emreli co strzelił 2 gole w dupoklasie przez całą jesień. Na 11 zaspał na trening niepijący muzułmanin.

Gonić takich frajerów i lać po każdym odpuszczonym meczu.

Kibic - 24 minuty temu, *.torun.pl Wyjasnil wszystko. Dzieki Czesio. Patrzac na Mladena odechciewa sie isc na mecz. Zero zaangazowania...zabraklo mu sluchawek na tym spotkaniu :) Wiemy, ze 711 to jest paranoja i rozliczony byc powinienes ale z Rosja tylko Ty masz szanse i taka jest prawda. Czy Cie lubia czy nie i tak tylko Ty mozesz wygrac ten mecz. Autobusik i Lewy cos ustrzeli ;) szkoda, ze po drugiej stronie Czeczesowa nie bedzie :)

Szelka - 16 minut temu, *.chello.pl @Kibic: Twój wpis doskonale oddaje selekcjonerską rzeczywistość, jaka by ona nie była.

petarda - 47 minut temu, *.tpnet.pl Michniewicz na selekcjonera kadry.

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dariuszowi byo to na rękę. Bardzo szybko zorientował się, że Czesław ma swoje zdanie. Trener nie miał żadnego wsparcia z klubu. Byli też donosiciele, którzy jeszcze bardziej mącili wodę. Do tego dyrektor ("mój mąż jest dyrektorem i przenosi nawet jeziora"), który wszystko miał w zadzie i nie odbierał telefonu. Tylko jednemu człowiekowi z Legii należał i należy się oklep...

Luki_L - 1 godzinę temu, *.net.pl Nic dodać nic ujac. Szkoda że nie miał wsparcia z góry.

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyli jednak grupa bankietowa to nie był wymysł dziennikarzy, a znana w klubie sprawa. Pytanie brzmi, skoro Michniewicz mówił takie rzeczy tym grajkom, to albo to do nich nie docierało, albo komuś wyżej w klubie było wszystko jedno kto i jak się prowadzi, a dalej idąc jakie wyniki będzie osiągać zespół. To zakrawa na sabotaż.

docent - 2 godziny temu, *.antik.sk powiem tak jaby nasz prezes od poczatku stak na 100% za trenerem niebyloby takich problemow- poco ga zatrudnial jak chcial za niego decydowac ,

Legia-79 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Witam, do REDAKCJI !!! Po co promujecie jeszcze tego MARNEGO ŚPIEWAKA ?!!! zwanego potocznie - 711 POŁĄCZEŃ DO FRYZJERA !!!

Kamil - 2 godziny temu, *.as9105.com @Legia-79: a czemu promowany jest Piszczek ? zamieszany w afery, skazany , a dzisiaj expert, prezes klubu itp. i może dać mu Order Orła Białego jeszcze , co ?

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ulalala jaka piękna gadka motywacyjna. Ale po przeanalizowaniu można dojść do łatwych wniosków.

1. Skoro "trenerowi" Michniewiczowi podobało sie zaangazowanie Muciego, czemu na niego tak żadko stawiał?

2. Wszołek gra tylko wtedy kiedy nie ma rywalizacji. To też kompletny nonsens. Czesiek najpierw nim grał rzadko, a jak przestał nim grać to dopiero Legia zaczela slabo grać.

3. Michniewicz stawia Jędze za wzór, bo wie że to Jędza z Wieteską mają najwiecej do powiedzenia w szatni. A wszyscy widzielismy bodajże w zeszlym sezonie jak ten jedrzeczyk grał. Babol za babolem to samo wieteska.



Oj niezle Kanal Sporyowy w propagande. A ten Stanowski to....



Oj niezle Kanal Sporyowy w propagande. A ten Stanowski to.... odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @grzesiek: aha Panie Czesiu z tym Emrelim to tez jakas katastrofa w Pana wykonaniu. Skoro wiedział pan, że chleje to od razu trzebało go skreślić. A było tak że Emreli wchodzil na drugie 45 min. No i jak to sie ma ta gadka o rywalizacji skoro mlodzi pilkarzy widzieli jak emreli spoznia sje na treningi po przepitych nocsch a pozniej w meczu ligowym wychodzj w podstawowym skladzie. Zal. Tak mi sie wydaje ze pan kompletnie nie umial dobierac pilkarzy. Wszolek u Pana gral zle a u Vuko byl jednym z najlepszych. Jak to tak moze byc????

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @grzesiek: a tak w skrocie to przerobilismy siwego bajeranta. Teraz czas na grubego bajeranta. Tzn dobrze ze juz go nie ma uff

Hmmm - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: przeciez go chcial zeslac do rezerw to kucharski z dareczkiem go przywrocili...

dzidas - 6 godzin temu, *.orange.pl uuuu.... wątek z Emrelim zasypiającym o 11 rano... (od 12:30)

Kobo(L)t - 6 godzin temu, *.stansat.pl Czyli kolega trenera, co mu coś weszło i ciągle nie wyszło zaczyna robić kolesiowski PR. Za chwilę będzie cała seria uderzeń w nasz klub.

M - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Kobo(L)t: pora już skończyć z tą aura tajemnicy tego co się działo w szatni w momencie gdy dostawaliśmy regularne baty od każdej możliwej drużyny tej ligi. Plus, to duży kamień do ogródka księcia Azerbejdżanu.

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @M: Oczywiście Kolego. To, że piłkarze mają swój wkład w obecną sytuację jest jasne 100% i to kim jest Emreli wiemy już wszyscy teraz. Odpowiedzialność za strefę spadkową w 95% odpowiedzialny trener ! To on pozwolił chlać, to on wytrenował ekipę pod ligę europy. Mieliśmy trenerów kobiet, trenera byłego dyrektora sportowego etc. Nikt nie spuścił klubu na takie dno. Tego stanu jest jeden winny 711 M.C. "zadaniowiec"

