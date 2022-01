Michniewicz selekcjonerem reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nowym selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski został Czesław Michniewicz . 51-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Legii Warszawa, z którą wywalczył mistrzostwo Polski i awansował do fazy grupowej Ligi Europy. Pod koniec października ubiegłego roku został zwolniony po fatalnej serii w Ekstraklasie - 7 porażek w 10 meczach. Jego kontrakt ze stołecznym klubem obowiązywał do końca obecnego sezonu, od teraz Legia nie musi już wypłacać Michniewiczowi pensji.

Biała Siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 711 ,razy dzwonił ,aleeee dzwonić sobie można ,nie skazany więc niewinny ,ale My wiemy jak było , odpowiedz

LewLegia - 1 godzinę temu, *.net.pl PZPN wy ........ , Kulesza ........ , Jedno wielkie ........ , prawie 40 mil. Polaków, a oni biorą ........, współczuję Lewemu jaki autorytet nim będzie teraz zarządzał o losie.

odpowiedz

RMFC - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Bardzo dobry wybór. Michniewicz to typowy trener zadaniowiec. Wprowadził Legię do LE. Reprezentacja młodzieżowa ogrywała wyżej notowanych rywali więc potrafi rozpracować przeciwnika. W Legii nie wyszło bo po wygranej z Leicester piłkarzyki myśleli że są najlepsi, zaczęli chlać i balować a potem nie było siły grać odpowiedz

maqs(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl wygrał raz w moskwie to kulesza myśli że znowu... odpowiedz

CBR - 1 godzinę temu, *.mm.pl Zastanawiam się jak Czesio dogadał się z prezesem..........ten chłop z Jagi nie umie dobrze skleić zdania.........dał popis dziś na konferencji ........na przedstawieniu trenera powinien być jakiś człowiek ,który ma pojęcie o czym mówi i jeszcze umie ubrać to w słowa.......porażka zwiazku odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Cd... to da radę Lewemu, Milikowi czy Krycowiakowi?

Po tym co pokazali na tej konferencji przed Piastem, straciłem złudzenia co do Czesia. Janas czy Czerczesow zrobiliby Majorowi jesień średniowiecza z tyłka. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kanał Sportowy nie lubi Legii, zaś kocha grubasa i puszcza filmik, żeby grubasa dowartościować. Kolejny raz jestem zdumiony jak łatwo tutaj, pokazywane są materiały szkodzące Legii. odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Najlepiej to Mioduski na wym wychodzi. A psychofani Nawałki w akcji. Ale smarują. odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Patrzę na te wyniki sondy pod artykułem. Sonda jest z końca października zeszłego roku. I tak myślę, jaki ja kurde jestem naiwny. Dwa (słownie dwa) wygrane ważne mecze w LE. Reszta wszystko w dude. A ja wierzyłem. Facet teraz naciągnie resztę kraju na swój wątpliwy warsztat. Jak nie dał rady postawić do pionu mini gwiazdę azerską odpowiedz

Legia już nie płaci... - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mioduski jest doradcą Kuleszy i wszystko w temacie .

odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl nie wiem kto to oceniał przecież jego pobyt w Legii to masakra nastawił się tylko na puchary i trafił na słabszą forme tych drużyn na początku póżniej już były same baty a lidze to tragedia ta drużyna zapomniała jak gra się w piłkie i wylądowała na 17 miejscu odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.. bedzie ok onet juz szczuje do boju POLSKA odpowiedz

odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl @antek: o to to, właśnie odpowiedz

!(L)! - 2 godziny temu, *.tpnet.pl CZESIEK !!! odpowiedz

AAA - 2 godziny temu, *.chello.pl Spokojnie,Cesio ogarnie numer do Władimira i pazwani.... odpowiedz

711 - 2 godziny temu, *.com.pl Kadra teraz będzie grała systemem 711 odpowiedz

Miasto Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Legia trampoliną na stanowisko selekcjonera odpowiedz

Bielica - 3 godziny temu, *.centertel.pl To je cirkus odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 3 godziny temu, *.19.184 Już ja widzę nas na mundialu z tą polską myślą szkoleniową, przecież taki Lewandowski to go wciąga nosem, śmiech na sali. odpowiedz

matus007 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Mimo wszystko BRAWO, zdobył awans do LE z Legią, teraz oby do MŚ z Polską. odpowiedz

Lopez - 4 godziny temu, *.tpnet.pl No nie wierzę że ten poznański konfident co ustawiał mecze został selekcjonerem, ten PZPN to porażka odpowiedz

ROSOMAK - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Lopez : A kto nie ustawiał ile Ty masz lat odpowiedz

To nie jest dobry wybor - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz z Ruskimi juz przegrany, ten facet nie ma pojęcia o pilce odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @To nie jest dobry wybor: m.in. dlatego pokonał Spartaka na wyjeździe. Dajcie mu ludzie popracować w spokoju, po owocach go poznacie. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @To nie jest dobry wybor: To się okaże, dobry wybór Kuleszy, na tę chwilę wydaje się najrozsądniejszy. Michniewicz nadaje się do takich zadań jakie przed nami w marcu. odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Ha ha ha już ruskie srają po majtach. Bravo kulesza odpowiedz

Kdk - 4 godziny temu, *.tom-net.pl Gratulacje dla trenera! odpowiedz

AliMario - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma naj...trenera dla reprezentacji, którykolwiek pojedzie na Katar, to jest tak naprawdę IMPOSSIBLE MiSSION z takimi kopaczami....Sousa spie...widział z kim/czym mial doczynienia, i tyle....życzę i trenerowi kopaczom sukcesu ...a przy okazji zapytam ponownie, kiedy kończy się kadencja nieudacznika prezesa ???









Niektorzy śmieją się że wywaloy z Legii trener CM teraz trenerem reprezentacji, no to ja się śmieję z niektórych że najwidoczniej wasz prez sik







odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @AliMario: z jakimi kur piłkarxami? Od ruskich mamy lepszych pilkarzy a i od szwedow na podobnym poziomie albo niewiele gorszych. odpowiedz

K(L)AKIER - 4 godziny temu, *.inetia.pl hahahahahhahha kabaret odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.250 poprawcie prosze w moim wpsie nazwe Klubu z Wielkiej Litery. prosze !!! odpowiedz

fridge.raster - 5 godzin temu, *.tpnet.pl nie wróżę sukcesów.

Z U-21 psim swędem trafił dwie wygrane z porządnymi przecisnikiami .... oglądało się to strasznie. W Legii było podobnie ... dwa mecze, po których sprzedawano go na prawo i lewo jako turbo stratega, któremu - jak się później okazało - zwycięstwa trafiły się jak ślepemu kotu ru#$anie na obcej wsi.

Kadra ma coś do udowodnienia, bo wstyd na nich ostatnio patrzeć .... i jeśliby się okazało, że Panowie grajkowie zepną poślady i wytargają awans w barażach ... znowu ze Ślepego Kota zrobią Turbo trenera .... a potem nadejdzie bolesna weryfikacja ...

Chociaż ... co ja tam wiem .... odpowiedz

Kruk - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Panie Darku M, kolejny Pański sukces. Jedna osoba schodzi Panu z listy płac:) To się chyba wpisuje w Pańskie wizjonerskie dna. odpowiedz

jo - 4 godziny temu, *.sekocin.pl @Kruk: powinno być wizjonerskie DNO, a nie DNA ;-) odpowiedz

spasiony - 3 godziny temu, *.10.6 @Kruk: i dobrze, bedzie wiecej siana dla obecnych pracownikow klubu (na szczeblach od zarzadu wzwyz) odpowiedz

Korek - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Gorszego kandydata nie mieli? odpowiedz

Korek (właściwy) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Korek: Po pierwsze Kolego - nie używaj nicku, który jest już od dawna "w obrocie". Po drugie - selekcjoner Czesław, to właściwy wybór gwarantujący dużą skuteczność w meczach barażowych. odpowiedz

Antek - 5 godzin temu, *.telecomitalia.it brawo Czeslaw, nailepsej wyboru PZNP odpowiedz

majusL@legionista.com - 5 godzin temu, *.214.250 ttffuuuu. co za wstyd. degrengolada na calego. zenada i kompromitacja.

wywalony z legii z hukiem, z zarzutami korupcyjnymi, marny fachowiec - trenerem kadry Polski. koniec swiata !!!! odpowiedz

śledczy - 4 godziny temu, *.206.44 @majusL@legionista.com: tak? a ma lub miał jakieś zarzuty? odpowiedz

tyui - 4 godziny temu, *.centertel.pl @majusL@legionista.com: Popłakałeś się? Dorośnij mamejo odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.orange.pl @majusL@legionista.com: Masz jakies dowody, to leć do prokuratury. Albo zamilcz, bo odpowiesz za pomówienie odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.250 @Leśny Dziadek: hahaha tak, poplakalem sie czytajac jak pieski czesia szczekaja :):):):) odpowiedz

Kris72 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Na dwa mecze może da radę . Później byłaby tylko katastrofa … A to ze nie jest w porządku za tematy z fryzjerem - to już inna bajka . Na stanowisku trenera reprezentacji Polski powinna być osoba za którą nie ciągnie się taki smród - bo to najzwyczajniej w świecie wstyd … odpowiedz

Januszek - 5 godzin temu, *.chello.pl Obstawiamy jaki bedzie mial kolor twarzy przed meczem z Ruskimi xD....

Wpisujcie kolory:



Fiolet zajety!! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Januszek: ciemno czerwono, tzw buraczany odpowiedz

Pyciun - 3 godziny temu, *.easynet.pl @Januszek: czerwo odpowiedz

misza_Praga - 2 godziny temu, *.plus.pl @Januszek: Wiśniowy Jabolek odpowiedz

Romek - 2 godziny temu, *.telia.dk @Januszek: sino koperkowy odpowiedz

MarioL - 5 godzin temu, *.wanadoo.fr Polska myśl szkoleniowa.Szkoda kadry. odpowiedz

Mdread - 5 godzin temu, *.co.uk Buhaha bedzie murara od 1 sekundy meczu. Tragedia dobry taktyk? On ma tylko jedna opcje murara odpowiedz

Mr T - 6 godzin temu, *.mm.pl Wygranym jest Dariusz. Jeszcze w listopadzie zespól prowadził Gołębiewski, a dodatkowo płacił pensję Michniewiczowi i Vukovicovi. A teraz Gołęboewski w dwójce, Vuko w jedynce, a Michniewicz w reprze. odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Next step: zastąpić Souzę we Flamengo. odpowiedz

adi - 6 godzin temu, *.play-internet.pl dno dna, trener, który gdyby nie zostałby zwolniony, spuściłby mistrza Polski do pierwszej ligi, zostaje trenerem reprezantacji.... odpowiedz

AdamJ - 6 godzin temu, *.chello.pl I dobrze, bo oszczędzimy pieniądze na pensję dla CM711.



Jak pokazała jego ostatnia odprawa, jego warsztat trenerski polega na sadzeniu sentymentalnych farmazonów; z zaciekawieniem czekam na wycieki do zaprzyjaźnionego dziennikarza z odprawami CM711 z Lewandowskim, Glikiem, Szczęsnym i ich reakcją na rzeczone farmazony. odpowiedz

711 - 6 godzin temu, *.plus.pl Kadra będzie grała systemem 711 odpowiedz

maniek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Wygrał na ostatniej prostej z Mioduskim :) odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.chello.pl Czesiu wiedział że piłkarzyki chlają i balują na mieście ale nie dostał wsparcia od klubu w tamtym momencie.Tak jakby to on był winny tego że panienki tańczą do 5 rano i spóźniają się na treningi.

Już wiadomo czemu niepijący muzułmanin dostał w czapkę.Za te balety właśnie. I szacunek dla tych ludzi co nie pozwalają by jakiś pseudo piłkarzyk hańbił nasz klub.

Powodzenia życzę trenerze. odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Darek : nie chce mi sir tlumaczyc. Ale zobaczysz jak beda grac teraz xa Vukovicia praktycznie ci sami pilkarze. Michniewicz nawet dawno temu jak jeszcze kluby nie zmienialy tak czesto trenerow to nogdy dlugo nie utrzymal posady. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @grzesiek: Trzymam cie za słowo kolego. Od jakiegoś czasu prawie pod każdym postem piejesz z zachwytu nad Vukoviciem więc spodziewam się spektakularnej gry (i oczywiście serii wygranych) po tym co piszesz. Tym bardziej że pierwsze mecze będą ze słabiutkimi drużynami. odpowiedz

mamon66 - 6 godzin temu, *.autocom.pl I Dobrze że zostanie selekcjonerem . Jest to jeden z najlepszych taktyków z trenerów w Polsce. Że u Nas mu się nie udało winił bym tutaj Pudla i Kucharskiego . odpowiedz

Czesiu Michnieeicz - 6 godzin temu, *.chello.pl Bałtyk Gdynia Polska odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.52.135 gratulacje nowemu selekcjonerowi wysłał sam Piotr Reiss odpowiedz

Marianek - 5 godzin temu, *.145.2 @koneser polskiej piłki klubowej: chyba Piotr R. odpowiedz

90471 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @koneser polskiej piłki klubowej:

Wdowczyk też odpowiedz

(L)egia - 6 godzin temu, *.virginm.net Powodzenia mu życzę. Dobry trener odpowiedz

APGAP - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Piękny liść dla naszego Dariusza prosto w loczki :-) odpowiedz

Korwinista - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Brzęczek, Fornalik, Dyzma, a teraz on odpowiedz

Lolo Ferrari - 7 godzin temu, *.riz.pl Miodek bedzie pierwszym prezesem, ktory wyrzucil selekcjonera mistrzów swiata! odpowiedz

tomciob - 6 godzin temu, *.net.pl @Lolo Ferrari: Dariusz Mioduski jest doradca prezesa PZPN do spraw sportowych, jak by co. odpowiedz

Wolfik - 7 godzin temu, *.mm.pl Jedyny pozytek z tego info to fakt, że przestalismy mu płacić. Sama historia z wyborem selekcjonera przez Kuleszę to parodia. Beton PZPN-owski ciagle twardy, nic go nie skruszy.



Do samego Michniewicza nie mamzłudzeń - może i te dwa barażowe mecze wygramy. Wszak gramy je na wyjazdach, więc "autobus" i liczenie na Roberta. A pózniej i tak bedzie klapa. Cóz bowiem Czesław może wymyślec? odpowiedz

Mi - 6 godzin temu, *.autocom.pl @Wolfik: jak wygramy na wyjeździe z ruskimi to drugi mecz zagramy u siebie z wygranym z drugiej pary odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: nieeee. Mordko jeden mecz gramy chyba na wyjezdzie a drugi u siebie ...z ruskimi na wyjezdzie a ewentualny final u siebie odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl @Wolfik: Pierwszym trenerem jest u nas Mioduski. Czesiek był drugim. Graliśmy (?) chałę, ale jego winy jest najwyżej 25%. Szkoda, że nie miał charakteru, by powiedzieć Mioduskiemu "cześć" i odejść na własnych warunkach. Ale jako trener z charakterem i własnym zdaniem, to nie miał by w Polsce czego szukać.



odpowiedz

jsk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Po(L)ubiony: 25% ? Chyba kpisz! Poklocil sie ze wszystkimi - dzialaczami, pilkarzami i sztabem trenerskim. Zima rok temu wywalil trenera od przygotowania fizycznego i wzial jakas mameje. Nasi kopacze od polowy rundy wiosennej nie mieli juz sily biegac. Z miesiaca na miesiac bylo coraz gorzej. Czesio nie potrafil tego ogarnac na biezaco, a przypominam, ze w reprze bazujesz tylko na mikrocyklach = zle to wrozy. Pilkarze wylozyli na niego lache, chcialo im sie grac tylko w le. Poza tym balety i niesubordynacja. Czesio nie mial posluchu. Do tego czysty prymitywizm- pilka do kapustki lub luqiego i niech cos wymysla. Jak to nie dzialalo to laga/wrzuta na pekharta.

Z tylu ta gra jakos wygladal, ale specem od taktyki byl ten wloch, a nie czesio (jak loczek nie chcial z wlochem przedluzyc umowy to czeslaw plaka) = wina wieprza to jakies 75% odpowiedz

Komentator - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Darek skacze z radości... odpowiedz

