Bilety

Mecz z Wartą Poznań ku pamięci Wiktora Bołby

Poniedziałek, 31 stycznia 2022 r. 18:53 Woytek, źródło: Legia Warszawa

W niedzielę, 13 lutego o godzinie 17:30, Legia Warszawa rozegra mecz 21. kolejki Ekstraklasy, w którym rywalem będzie drużyna Warty Poznań. Ruszyła sprzedaż biletów na to spotkanie. Bilety są dostępne w kasach na stadionie Legii Warszawa oraz w systemie online.



Mecz będzie miał wyjątkowy charakter dla całej legijnej społeczności. Wydarzenie zostanie w pełni dedykowane pamięci kustosza Muzeum Legii Warszawa, Wiktorowi Bołbie.



1. Każdy Kibic przy zakupie biletu na to spotkanie będzie miał możliwość wybrania opcji „z cegiełką”, tym samym dopłacając 5 zł do ceny biletu;

2. W przypadku wyboru przez Kibica opcji „z cegiełką”, Klub dołoży do niej dodatkowe 5 zł;

3. Klub dołoży także 5 zł za każdego Karnetowicza, który przyjdzie w tym dniu na mecz.



Proces wyboru opcji „z cegiełką” w systemie internetowym będzie wyglądał następująco:



1. Personalizacja biletów;

2. Przejście do podsumowania;

3. Dodanie produktu „Wsparcie rodziny Wiktora Bołby + 5 zł”.