Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Piątek, 4 lutego 2022 r. 12:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotni wieczór w hali na Bemowie, koszykarzy Legii czeka bardzo trudne spotkanie z czołowym zespołem Energa Basket Ligi, Zastalem Zielona Góra. Legioniści na pewno przystąpią do meczu odpowiednio zmotywowani. Nasi gracze z pewnością będą chcieli zatrzeć złe wrażenie z ostatniego spotkania z ZZ Leiden, ale również z ostatniego występu przeciwko Zastalowi.



W środowej rywalizacji w rozgrywkach FIBA Europe Cup, naszym zawodnikom niewiele wychodziło, a największy problem mieliśmy ze zbieraniem piłek na własnej tablicy i brakiem cierpliwości w ataku. To przełożyło się na najgorszy wynik pod względem zdobytych punktów od dawna - 59. W Energa Basket Lidze, Legia zdobywa średnio 80,2 punktu i wierzymy, że mecz z ZZ Leiden okaże się tylko wypadkiem przy pracy. W rozegranych wcześniej spotkaniach z GTK i HydroTruckiem, nasza gra, w tym atak, wyglądała zdecydowanie lepiej. Czego nie można powiedzieć o postawie Zielonych Kanonierów w meczu rozegranym 22 grudnia w Zielonej Górze. Wtedy od samego początku przewaga zielonogórzan była wyraźna, ale do przerwy, udawało się jeszcze utrzymać w grze. Po zmianie stron Legia była zupełnie bezradna, a tego efektem była najwyższa w tym sezonie porażka, aż 66:100. Przed tamtym meczem do galerii sław zielonogórskiego klubu włączony został Łukasz Koszarek, ale kapitan Legii po zakończeniu meczu zdecydowanie nie był w najlepszym nastroju. Wierzymy, że w sobotę cały nasz zespół prezentować się będzie zdecydowanie lepiej, a "Koszi" poprowadzi Legię do trzynastej ligowej wygranej w tych rozgrywkach.







Zastal w obecnym sezonie EBL radzi sobie ze zmniennym szczęściem - drużyna prowadzona przez Olivera Vidina łączy grę w naszej lidze z występami w lidze VTB. Zielonogórzanie zapewnili sobie udział w turnieju Suzuki Pucharu Polski właśnie dzięki wygranej z Legią, ale do tej pory ponieśli osiem porażek, w 21 rozegranych meczach. Legioniści mają o jedną porażkę na koncie mniej i bilans 12-7.



W ostatnich tygodniach Zastal miał równie napięty terminarz co Legia. O ile wygrane ze Startem (+15) i Arką (+14) miały miejsce zgodnie z planem, to sporym zaskoczeniem była porażka na koniec stycznia w Dąbrowie Górniczej z miejscowym MKS-em (78:83). W tym meczu w barwach Zastalu, po dziesięciu dniach pobytu w zespole, zadebiutował Paul Jackson. "Wpuściliśmy go na boisko, ale to ne pomogło. On jeszcze nie wie, jakim gramy systemem. (...) Myślę, że jest dobrym zawodnikiem i nam pomoże. Przede wszystkim jest rozgrywającym, ale może też grać na 'dwójce'. Sytuacja Ousmane Drame jest taka, że choć jest zdrowy, w dalszym ciągu musi uczęszczać na rehabilitację. Chcemy uniknąć jego kontuzji. Albo poczekamy kolejny miesiąc, albo rozwiążemy kontrakt, jeżeli nadal nie bedzie dawał rady" - powiedział po tym meczu trener Vidin. Serbski szkoleniowiec oszczędza również Nemanję Nenadicia, który w Dąbrowie Górniczej pojawił się na placu dopiero po przerwie. Nenadić problemy ma od dwóch tygodni, a trener przyznał, że jeśli nie ma potrzeby, woli na razie nie wprowadzać go do gry, aby nie ryzykować poważniejszego urazu, szczególnie wobec napiętego terminarza zielonogórzan.



Po grudniowym meczu z Legią, z Zastalu odszedł Branden Frazier. Z kolei Jarosław Zyskowski, o którego odejściu mówiło się przede wszystkim w kontekście Legii, zadeklarował, że zamierza zostać w Zielonej Górze przynajmniej do końca obecnych rozgrywek i nie myśli o zmianie klubu. Najlepszym strzelcem zespołu jest serbski środkowy, Dragan Apić, który notuje 15,7 pkt. na mecz oraz 8,5 zbiórki, przy skuteczności 64,5 procent z gry. Co ciekawe Apić na podobnym poziomie (65,9%) wykonuje rzuty wolne, a jest jednym z najczęściej faulowanym graczem swojej drużyny (4,6 wymuszonego przewinienia na mecz).



Drugim strzelcem zespołu jest, oszczędzany ostatnio, prowadzący grę Nemanja Nenadić (14,1 pkt. i 5,1 asysty). Na rzuty z dystansu trzeba uważać przede wszystkim w przypadku Zyskowskiego, który trafia 47,1 procent rzutów za trzy i zdobywa 13,4 pkt. na mecz. Ważnymi postaciami w rotacji są również Devoe Joseph (10,5 pkt.), David Brembly (9 pkt.) i Tony Meier (8,3 pkt.), a trener Vidin ma do dyspozycji także polskich graczy, którzy wyróżniają się w naszej lidze - Krzysztofa Sulimę, Przemysława Żołnierewicza, czy Andrzeja Mazurczaka. Ponadto zobaczymy jak zaprezentuje się nowy, obwodowy nabytek drużyny, Paul Jackson, który w dwóch meczach zdobył średnio 9 pkt., przy słabej skuteczności z dystansu (20%).



W naszym zespole liczymy przede wszystkim na dobrą reakcję po słabym występie z ZZ Leiden. Możemy spodziewać się, że zupełnie inaczej niż w ostatnią środę zaprezentuje się nasz nowy nabytek, Robert Johnson. W rywalizacji z Holendrami, Johnson grał zdecydowanie poniżej oczekiwań i za mało drużynowo. Poprawić swoją grę muszą także nasi wysocy, bowiem słabszą dyspozycję szybko wykorzysta Apić - to bardzo aktywny zawodnik i zdecydowanie najczęściej rzucający w zespole Zastalu (138/214 oddanych rzutów).



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:30 w hali OSiR Bemowo. Bilety nabywać można na stronie Legiakosz.abilet.pl. W przerwie meczu będzie miała miejsce kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO. Zapraszamy na mecz! Osoby, które nie będą miały możliwości wspierać Legii z trybun hali na Bemowie, zachęcamy do śledzenia relacji na żywo na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 20-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,2 / 77,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Strahinja Jovanović (rozgrywający), Robert Johnson, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Raymond Cowels, Jure Skifić, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 263 (śr. 13,8), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 251 (śr. 13,2), Łukasz Koszarek 192 (10,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 90:78), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Liczba wygranych/porażek: 13-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 88,1 / 81,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,9%



Skład: Andrzej Mazurczak, Nemanja Nenadić (rozgrywający), Devoe Joseph, Nikodem Klocek, Konrad Szymański, Ilian Węgrowski (rzucający), David Brembly, Tony Meier, Jarosław Zyskowski, Przemysław Żołnierewicz (skrzydłowi), Dragan Apić, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Oliver Vidin, as. Jakub Lewandowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Nemanja Nenadić/Andrzej Mazurczak, Devoe Joseph, Przemysław Żołnierewicz, Jarosław Zyskowski, Dragan Apić



Najwięcej punktów: Dragan Apić 330 (śr. 15,7), Nemanja Nenadić 281 (14,1), Jarosław Zyskowski 267 (13,4).



Ostatnie wyniki: Śląsk (d, 81:71), Anwil (w, 89:82), Czarni (d, 83:91), King (w, 86:96), MKS Dąbrowa (d, 91:79), Trefl (w, 93:89), Twarde Pierniki (w, 95:77), GTK (d, 102:82), Spójnia (w, 53:96), HydroTruck (w, 89:92), Start (w, 73:99), Arka (w, 73:83), Stal (w, 105:98), Astoria (w, 106:88), Legia (d, 100:66), Śląsk (w, 85:88), Anwil (d, 79:83), King (d, 87:71), Start Lublin (d, 85:70), MKS Dąbrowa (w, 83:78), Arka (d, 75:61).

VTB: CSKA Moskwa (w, 105:71), Unics Kazań (w, 92:63), Astana (w, 84:70), Niżny Nowogród (d, 77:95), Tsmoki Mińsk (d, 96:64), Zenit St. Petersburg (w, 97:80), Lokomotiv Kubań (d, 90:98), Parma-Parimatch Perm (w, 83:72), Avtodor Saratov (w, 81:74), CSKA Moskwa (d, 59:93), Unics Kazań (d, 80:85).



Termin meczu: sobota, 5 lutego 2022 roku, g.19:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV