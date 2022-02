Vuković kandydatem na selekcjonera

Komentarze (36)

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Szkoda, że jest 150-ty na liście. odpowiedz

powiś(L)e - 3 godziny temu, *.174.11 Niech sobie wezmą Sa Pinto... odpowiedz

Stabur - 4 godziny temu, *.plus.pl podobno Włosi, niezadowoleni z Manciniego, kuszą trenera Gołębiewskiego…. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @Stabur: z Mancinim to fake news. Guardiola chodzi smutny po Manchesterze . On już wie że jego dni w City są policzone Gołąb już się uczy angielskiego ... odpowiedz

lol - 4 godziny temu, *.. niech idzie - jak najszybciej odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl A ja z innej bajki... Taki mamy porządek i super nowych dyrektorów sportowych ................. Tomczyka i Zielińskiego.. - Poczytajcie -https://transfery.info/aktualnosci/legia-warszawa-pomocnik-wykluczyl-transfer-do-mistrza-polski-maja-duzo-problemow/161551?fbclid=IwAR1eb2AQPGgU6rk9XHanjQhFhIfRhMUdQ9Us-WIZR3lFIpJCGgPdPWZIG-M odpowiedz

Student_L - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Trener Bramkarzy: to tylko punkt widzenia jakiegoś małolata, nie wiemy jak było w rzeczywistości. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Student_L: Oczywiście, nie mniej daje do myslenia... Trzech bramkarzy odmówiło... Teraz za free Rumun nie chce przyjśc, wcześniej była mowa o portugalczyku z CSKA Sofia, też temat przycichł.. Okno transferowe... słabiutkie... odpowiedz

kami(L)PRAGA - 5 godzin temu, *.centertel.pl nigdy nie bylem zwolennikiem VUKO jego styl meczenie skrzydla kulenoviciem itd wku..... mnie swoimi wyborami a Legia nie grala ładnej pilki na 100% bedziemy grali dno ale beda jakies wyniki do lata jest to dobry wybor grac dziadostwo osiagac wyniki w europie sie to nie sprzeda t trenerowi brakuje pomusłu na przeciwnika gdyz nasza liga to walka fizyczna a w europie liczy sie technika i tu VUKO jest zgubiony by wyjsc z takiego dna powinien se dobrac asystenta ktory dobrze rozpracowywuje przeciwnikow i ustawi taktyke odpowiedz

Ben - 3 godziny temu, *.inetia.pl @kami(L)PRAGA: lepszy był gruby 711 odpowiedz

Miodek - 2 godziny temu, *.plus.pl @kami(L)PRAGA: rozpracowywuje? JPRDL odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.torun.pl Super Express ... i wszystko jasne :) a tu mysla, ze moze odejsc :) Skad wy ludzie czerpiecie informacje i sie nimi podniecacie na dodatek :) brawo :) Znajomy z Marsa mowil, ze puszczaja do nas nowy wariant wirusa. Czyli zaszczepic sie juz czy jak o nim dopiero napisza w SE? :D odpowiedz

TK - 6 godzin temu, *.centertel.pl To byłoby naprawdę dobre...

Najpierw Czerczesow z Legii na trenera Rosji,

potem Michniewicz na selekcjonera Polski

i gdyby teraz jeszcze Vuko... Legia naprawdę, by się okazała trampoliną dla trenerów i niedługo będą się bić, by móc tutaj trenować. :D odpowiedz

Januszek - 6 godzin temu, *.chello.pl podobno na stole lezy 300 000 euro / miesiecznie ....takze tego... odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 7 godzin temu, *.centertel.pl Vuko ucieknie jak Sousa? ;-D odpowiedz

Majkel - 7 godzin temu, *.chello.pl Co raz lepsi trenerzy będą CV do Legii wysyłać bo promuje dobrych selekcjonerów.:) odpowiedz

Jadwinia - 6 godzin temu, *.inetia.pl @Majkel: coraz odpowiedz

geds - 7 godzin temu, *.centertel.pl ... a dla Mioduskiego to cienias którego tylko z braku laku wziął do końca sezonu. Przez glupotę Miodka długo możemy nie mieć takiego trenera jako Vuko, którego jestem od zawsze zwolennikiem, nawet jeśli krytycznie oceniałem jego zauroczenie Kulenoviciem. odpowiedz

Mateusz z Gór - 7 godzin temu, *.orange.pl jeszcze Gołębiewski mógłby poprowadzić jakieś Malediwy i byłoby git

wtedy każdy chciałby prowadzić Legię, furtka na reprezentacyjne salony! odpowiedz

Cyniek - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: boje się że znając wizję Dariusza to Gołębiewski może wrócić odpowiedz

Cyniek - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Jeśli o mnie chodzi to było by szkoda by vuko odszedł dopiero co w miarę poukładał te klocki widać dogaduje się z piłkarzami i nagle miał by odejść szkoda odpowiedz

Olifik - 7 godzin temu, *.as9105.com Tak bym chcial , zeby to byla prawda :( Nikt nie chce pinokia. odpowiedz

Mrok - 7 godzin temu, *.chello.pl @Olifik: ja chcę, lepszy on niż kolejny śliski przydupas Mioda z zagranicy, albo polecony przez "zaufanych" kolesi z jakiegoś business lunch clubu. odpowiedz

mirek - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Olifik:

pisz za siebie idioto, owszem Vuko ma duże poparcie wśród kibiców. Takie pajacyki krytykują miodka, ale sami zmienialiby trenerów co dwa przegrane mecze. Chaos i emocje we łbach. Niestety jeden z tobie podobnych jest właścicielem klubu dlatego jesteśmy tu gdzie jesteśmy. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 7 godzin temu, *.19.184 @Olifik: Nikt czyli ty. odpowiedz

Trampek - 7 godzin temu, *.125.75 Jest to zawsze awans - być trenerem reprezentacji kraju, a nie tylko trenerem klubowym. Nawet gdyby został trenerem reprezentacji ... San Marino , Andory . Jest to pewien paradoks ,że reprezentacje tych krajów kadrowo są słabsze od wielu reprezentacji klubowych. Pozostaje pytanie - a ile reprezentacji klubów europejskich ograło by naszą narodową ? odpowiedz

Anty vuko - 8 godzin temu, *.icpnet.pl Za słaby na legie za slaby na grecje z ta ofermą walka o utrzymanie będzie do ostatniej kolejki odpowiedz

Biała Siła - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @Anty vuko: A gdzie Ty jesteś ,w którym miejscu , odpowiedz

mi - 7 godzin temu, *.autocom.pl @Anty vuko: oferma to ty jesteś, jak jesteś taki mocny to pokaż co potrafisz, żeby kogoś krytykować to trzeba samemu coś reprezentować. odpowiedz

stara szkoła - 7 godzin temu, *.chello.pl @Biała Siła: to jakiś klaun z Polski,kolejny z kompleksami.Nie wchodzić z takimi w dyskusje,to ich tylko napędza do dalszego przesiadywania i pisania na naszym porta(L)u odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @Anty vuko: a sam gdzie jesteś mamejo? odpowiedz

Biała Siła - 7 godzin temu, *.vectranet.pl @stara szkoła: Też o tym pomyślałem ,ale z drugiej strony jak popuscimy goow,,nie się rozlewać ty o będzie smród, odpowiedz

dejne3 - 7 godzin temu, *.plus.pl @Anty vuko: Znikaj na stronę swojego majstra podziemnej pomaranczy odpowiedz

ferds - 7 godzin temu, *.centertel.pl @stara szkoła:

Trzeba wchodzić w dyskusję przyjacielu, inaczej takie przygłupy zaczynają myśleć że wyrażają glos wszystkich kibiców i pisać w ten sposób jak jeden tu właśnie z tych dziamków olifik. odpowiedz

Ju(L)ius - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Anty vuko: Zapamiętam twoje słowa i przypomnę ci je za parę miesięcy... Ale się wtedy zdziwisz i zdasz sobie sprawę jakim jesteś beznadziejnym ekspertem! odpowiedz

Ben - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Anty vuko: jesteś tylko netowym zerem! odpowiedz

