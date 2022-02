Zapowiedź meczu

Wracamy do gry!

Piątek, 4 lutego 2022 r. 07:05 Wisnia, źródło: Legionisci.com

W piątek Legia zainauguruje ligowe granie w 2022 roku. Na pierwszy ogień piłkarze ze stolicy zmierzą się z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny znajdują się dolnych rejonach tabeli i miały już okazję spotkać się w końcówce poprzedniej rundy. Wówczas górą byli podopieczni Aleksandara Vukovicia, którzy wygrali aż 4-0.



Przygotowania Legii do wznowienia rozgrywek można udać za udane. Piłkarze przygotowywali się do rundy wiosennej na zgrupowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie koncentrowali się na budowaniu fizyczności, poprawie atmosfery i mankamentów w swojej grze, które spowodowały, że poprzedni rok zakończyli w strefie spadkowej. Podczas zimowego obozu w Dubaju aktualni mistrzowie Polski rozegrali trzy mecze sparingowe. Najpierw pokonali 2-0 bułgarski Botew Płowdiw (gole: Josue, Strzałek), następnie ograli 2-1 FK Krasnodar (Josue, Wieteska), a na zakończenie nie dali szans Riga FC (Rosołek, Włodarczyk).



Małe zmiany kadrowe



Podczas tych spotkań trener Aleksandar Vuković mógł przetestować kilka nowych rozwiązań taktycznych i personalnych. Od stycznia w kadrze Legii nastąpiło kilka zmian, ale stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę poprzednie okienko transferowe. Do środka pola dołączył przede wszystkim Patryk Sokołowski, który zastąpił w składzie Andre Martinsa. Portugalczyk był ważnym ogniwem Legii przez ostatnie lata, jednak zdecydowano się z niego zrezygnować, aby nieco odświeżyć drugą linię. Ponadto Vuković ponownie będzie mógł liczyć na Pawła Wszołka, który wrócił do Legii po nieudanym epizodzie w Unionie Berlin. Jeśli chodzi o osłabienia, to poza wspomnianym Martinsem "Wojskowi" przez całe przygotowania radzili sobie bez Mahira Emreliego. Azer nie pojawił się na zgrupowaniu, a wysłał do klubu jedynie pismo z prośbą o rozwiązanie kontraktu. Kariera napastnika w stołecznym klubie zakończyła się już tej zimy - zawodnik trafił Dinama Zagrzeb w ramach rozliczeń niezapłaconych jeszcze rat za Lirima Kastratiego. O krok od transferu jest Luquinhas, który nie pojechał z drużyną do Lubina. Agent pomocnika przyleciał już do Polski, gdzie negocjuje warunki odejścia swojego klienta. Strata Brazylijczyka na pewno będzie bardzo bolesna i zmusi Vukovicia do szukania nowych rozwiązań w ofensywie. Na wartościowy transfer, który szybko wypełniłby lukę po Luquinhasie nie ma bowiem co liczyć, więc największe szanse na zastąpienie go mają Rafael Lopes i Ernest Muci.



W piątek trener Aleksandar Vuković nie będzie mógł jeszcze skorzystać z kilku zawodników. Do pełni sił po odniesionej kontuzji wraca dopiero Artur Jędrzejczyk, a rekonwalescentem po operacji jest Yuri Ribeiro. Tych dwóch graczy na pewno zabranie w Lubinie, podobnie jak Filipa Mladenovicia. Serb musi pauzować za cztery żółte kartki, które otrzymał jeszcze w poprzedniej rundzie.



Walka o... utrzymanie



Jakkolwiek irracjonalnie to nie zabrzmi, cel przed Legią na najbliższe miesiące jest prosty - utrzymanie w Ekstraklasie. Dla mistrzów Polski każde najbliższe spotkanie jest tym za "sześć punktów". Dlatego też na zimowym zgrupowaniu piłkarze duży nacisk kładli na poprawę gry w ofensywie. Kontynuowany był rozwój ustawienia z wahadłowymi. Poprawiła się rola w drużynie Mattiasa Johanssona, który nie miał zbyt dobrego wejścia do drużyny po swoim transferze. Wzrosły również notowania Lindsaya Rose, który wreszcie może realnie powalczyć o grę w pierwszym składzie.



Przewidywany wyjściowy skład Legii na mecz z Zagłębiem: Artur Boruc - Lindsay Rose, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki, Mattias Johansson, Bartosz Slisz, Patryk Sokołowski, Mateusz Hołownia, Josue, Tomas Pekhart, Rafael Lopes (Ernest Muci)



KURSY NA ZAGŁĘBIE - LEGIA

FORTUNA: 1 3.55 X 3.50 2 2.15



Powrót Stokowca



Zdecydowanie najważniejszą zmianą, która dotknęła w ostatnich tygodniach Zagłębie była ta na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Tuż przed Święta Bożego Narodzenia wakat po Dariuszu Żurawiu wypełnił nowy-stary szkoleniowiec - Piotr Stokowiec. Wrócił on do lubińskiego klubu po pięciu latach. Poprzedni okres jego rządów przypadł na okres od maja 2014 do listopada 2017 roku. W czasie jego trwania na trenerskiej ławce zasiadł w sumie w 147 oficjalnych meczów, notując w nich średnio 1,46 punktu na spotkanie (bilans: 68-37-42).



Trzeba przyznać, że zmiana trenera w Zagłębiu nie mogła dziwić. W tym sezonie lubinianie spisują się dużo poniżej oczekiwań zarządu i kibiców. Klub plasuje się dopiero na 14. miejscu w ligowej tabeli, mając cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, w której znajdują się Warta Poznań, Legia i Bruk-Bet. Zagłębie szczególnie słabo grało na wyjazdach, z których przywiozło jedynie siedem punktów na trzydzieści możliwych. Poprzedni rok Zagłębie zakończyło dwoma ligowymi przegranymi. Zbyt silni dla lubinian okazali się gracze Legii (0-4), a także Górnika Łęczna (1-2). Jedyny pozytywny aspekt w ostatnich miesiącach to wygrana u siebie z Wisłą Kraków, która w nikły sposób osłodziła serię sześciu wcześniejszych meczów bez zwycięstwa, a także odpadnięcie z 1/8 finału Pucharu Polski z Arką Gdynia.



Do wznowienia rozgrywek Zagłębie jak wszystkie ligowe zespoły poza Legią przygotowywało się na zgrupowaniu w Turcji. Podopieczni Piotra Stokowca rozegrali tam cztery mecze sparingowe i wszystkie zakończyły się ich zwycięstwami. Najbliższy rywal legionistów pokonał kolejno FC Voluntari z Rumunii 1-0, FK Qabalaz Azerbejdżanu 2-1, ukraińskie kluby: FK Ołeksandriję 2-1 i Polissę Żytomierz 1-0 oraz FK Metalac z Serbii 3-1.



Skrót meczu z FK Qabala





Czech kluczem do strzelania goli?



Wobec widma walki o utrzymanie Zagłębie poczyniło kilka wzmocnień na rynku transferowym. Do klubu trafili doświadczeni w ligowych bojach Jasmin Burić (kiedyś Lech), a także Bartosz Kopacz z Lechii. Ponadto ciekawym wzmocnieniem jest pozyskanie Martina Dolezala z FK Jablonec. Czech w obecnym sezonie strzelił zaledwie dwa gole w 17 ligowych meczach, jednak wcześniej w rodzimej ekstraklasie spisywał się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie wygląda jego rywalizacji na pozycji napastnika z Patrykiem Szyszem, który jest podstawowym graczem przedniej formacji, jednak w tym sezonie ma jak na razie na koncie jedynie pięć trafień.



Statystyki Dolezala w FK Jablonec (mecze ligowe)

2013/14 - 10/1

2014/15 - 28/7

2015/16 - 26/5

2016/17 - 21/8

2017/18 - 30/7

2018/19 - 29/15

2019/20 - 33/10

2020/21 - 31/41

2021/22 - 17/2





Tabela Ekstraklasy przed 20. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki



13. Wisła Kraków 19 21 6 3 10 21-30 14. Zagłębie Lubin 19 20 6 2 11 20-36 15. Górnik Łęczna 19 18 4 6 9 19-36 16. Warta Poznań 19 16 3 7 9 14-24 17. Legia Warszawa 18 15 5 0 13 19-30 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 18 12 2 6 10 20-32









Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii z Zagłębiem Lubin rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD . Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.