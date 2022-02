U-17: dodatkowe powołanie dla Puciłowskiego

Wtorek, 1 lutego 2022 r. 21:20 Raffi, źródło: Legionisci.com

Wiktor Puciłowski z Legii Warszawa został dodatkowo powołany do reprezentacji Polski U-17 (rocznik 2005 i młodsi) na towarzyski dwumecz z Norwegią. Mecze zostaną rozegrane 7 i 10 lutego w Hiszpanii. Wcześniej na te same mecze powołani zostali inni legioniści: bramkarz Jakub Murawski, prawoskrzydłowy Jakub Jędrasik i lewy pomocnik Maciej Bochniak.



Dla Puciłowskiego, który w Legii występuje od 2014 roku (najczęściej jako prawy pomocnik lub prawy obrońca), było to już kolejne powołanie do reprezentacji w obecnym sezonie. Poprzednio znalazł się w gronie powołanych - obok Bochniaka i pomocnika Bartosza Mikołajczyka - w lipcu 2021 r.