Fani Legii w 78. rocznicę zamachu na Kutscherę

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

witkoszczak - 6 godzin temu, *.com.pl zamach to przeprowadzają terroryści

to była akcja/operacja zbrojna

odpowiedz

Micha(L) - 30 minut temu, *.chello.pl @witkoszczak: 100% odpowiedz

Reader - 6 godzin temu, *.chello.pl Kutschera był Austriakiem dokładnie mówiąc - być może nawet czeskiego pochodzenia odpowiedz

siewca plotek - 4 godziny temu, *.futuro.pl @Reader:

Przecież Austriacy to Niemcy – vide Adolf Hitler. Myślisz, że w Berlinie dopuściliby do władzy obcokrajowca? Austria to tylko nazwa jednego z niemieckich państw, jak kiedyś Bawaria, Prusy, Brandenburgia czy Saksonia. Zresztą w 1941 piłkarskim mistrzem Niemiec był Rapid Wiedeń.

A na mieście to mówią, że i Czesi to Niemcy, tylko czeskojęzyczni :)))

odpowiedz

Sputnik 44 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Reader: niedawno czytałem wyniki sondażu, w którym prawie 70% Austriaków czuje się Niemcami. odpowiedz

Grigol - 8 godzin temu, *.centertel.pl Generał" Nil " August Emil Fieldorf zamordowany po wojnie przez komunistów za służbę jedynej prawdziwej Polsce. Cześć i chwała Bohaterom! odpowiedz

Strogow - 9 godzin temu, *.chello.pl Szacunek dla ludzi którzy w imieniu nas wszystkich biorą udział w takich akcjach !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.