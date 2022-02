Nowe legijne graffiti: Legia To My (235)

Środa, 2 lutego 2022 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa UZaLeżnieni przygotowała nowe graffiti we współpracy z legionistami z Bródna. Hasło "Legia To My" w obecnym sezonie towarzyszy nam na każdym kroku, a legioniści ubarwili je czerwono-biało-zielonym tłem.