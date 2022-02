Zespół Legia Ladies, który obecnie przebywa na obozie w Hiszpanii, rozegrał grę kontrolną w ramach przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2021/22. Legionistki pokonały 3-1 drużynę Cambrils Unió CF.

WETERAN - 7 godzin temu, *.chello.pl Brawo Ladies! Czkam niecierpliwie na wznowienie rozgrywek i Wasze kolejne zwycięstwa. odpowiedz

ksieciunio - 8 godzin temu, *.chello.pl a może cóś wiecej o dziewczynach !!!!!!!!!!!

