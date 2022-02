Dwóch legionistów w 1LS w sezonie 2022

Dwóch zawodników sekcji snookera Legii Warszawa wystąpi w rozgrywkach Polskiej Ligi Snookera (1LS) w sezonie 2022, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym. Dla Sebastiana Milewskiego będzie to drugi sezon w tych rozgrywkach, z kolei dla Kuby Makowskiego będzie to debiut w tej klasie rozgrywkowej. W najwyższej lidze rywalizować będzie również szesnastu zawodników. Skład 1LS w sezonie 2022: Krzysztof Drążkiewicz, Paweł Balon, Felix Vidler, Sebastian Milewski, Ewelina Piślewska, Jakub Zakrzewski, Jakub Makowski, Damian Matysiak, Łukasz Guzowski, Rafał Jewtuch, Jacek Wrzos, Piotr Murat, Paweł Gładysz, Marcin Skoś, Izabela Łącka, Mateusz Rybka. Pierwsze turnieje ligowe będą miały miejsce w marcu.

