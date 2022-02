Mustafajew: Moje marzenie się spełniło

Środa, 2 lutego 2022 r. 10:38 Maciej Frydrych, źródło: Przegląd Sportowy

- Bardzo się cieszę, gdyż wracam do miasta, gdzie się wychowałem. To właśnie tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki w piłce. Jestem zadowolony, że trafiłem do Legii - mówi w rozmowie z Przeglądem Sportowym nowy zawodnik Legii, Ramil Mustafajew.



Nie masz polskiego obywatelstwa? Pytam, gdyż bez niego nie jesteś traktowany jako młodzieżowiec.

- Jak na razie nie mam. Już za czasów gry w Talencie Warszawa, wraz z trenerem oraz prezesem, staraliśmy abym otrzymał polskie obywatelstwo. Niestety, coś nie wyszło. W tamtym momencie przeprowadzałem się do Rzeszowa, co mogło negatywnie wpłynąć na uzyskanie obywatelstwa. Będąc zawodnikiem Stali dalej się staraliśmy, abym je uzyskał. Dostarczyliśmy wszystkie dokumenty, więc sprawa miała zmierzać w dobrą stronę. Teraz wróciłem do Warszawy, więc zobaczymy co będzie dalej. Sądzę, że to kwestia czasu, kiedy je otrzymam.



Dlaczego wybrałeś właśnie zespół z Warszawy?

- Mam w Warszawie rodzinę i świetne wspomnienia. Wraz Talentem jeździliśmy na obozy i oglądaliśmy mecze Wojskowych, wtedy moim marzeniem była gra w Legii. Zawsze jej kibicowałem. Moje marzenie się spełniło.



To była trudna decyzja?

- Podejmowałem ją dosyć długo. To nie była decyzja podjęta z dnia na dzień. Koniec końców same przenosiny tutaj miały więcej plusów niż minusów.



Czy już wcześniej Legia wykazywała tobą zainteresowanie?

- Kiedy byłem zawodnikiem Talentu Legia wykazywała zainteresowanie, jednak nie doszło do konkretnych rozmów.



