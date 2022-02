Sparing: Legia Warszawa 4-0 GKS Bełchatów

Niedziela, 6 lutego 2022 r. 13:59 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w ośrodku treningowym Legii odbyło się spotkanie sparingowe Legii Warszawa z GKS-em Bełchatów. Sztab szkoleniowy zorganizował ten mecz dla zawodników, którzy nie wystąpili w piątkowym ligowym starciu z Zagłębiem Lubin, które "Wojskowi" wygrali 3-1. Dla rywali mistrzów Polski był to 7. kolejny sparing w tym roku. Druga liga wraca do gry dopiero pod koniec miesiąca. Legia ograła GKS 4-0, a na listę strzelców wpisali się: Muci, Włodarczyk, Strzałek i Skwierczyński.



Od początku spotkania sztab szkoleniowy starał się przetestować kilka wariantów przed najbliższym meczem z Wartą Poznań. Na środku defensywy sprawdzany był Maik Nawrocki, który na tej pozycji miałby zastąpić za tydzień Mateusza Wieteskę, który nie zagra z powodu nadmiaru żółtych kartek.



Kilka minut po rozpoczęciu gry świetną szansę miał Mateusz Grudziński, który z najbliższej odległości posłał piłkę ponad poprzeczką. Niebawem legioniści zdołali już wyjść na prowadzenie. Asystę przy trafieniu Ernesta Muciego zaliczył Filip Mladenović. Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku sędziego blisko było podwyższenia rezultatu. Najpierw niecelnie główkował Szymon Włodarczyk po kolejnym dokładnym dośrodkowaniu od Mladenovicia, a potem w słupek po podaniu od Jurgena Celhaki trafił Ernest Muci. Piłkarze GKS-u nie mieli w pierwszej połowie zbyt wiele do powiedzenia. Dopiero na kilka minut przed przerwą czujność Cezarego Miszty sprawdził Igor Dudariew. Tuż przed końcem pierwszych 45 minut podopieczni Aleksandara Vukovicia trafili po raz drugi. Lirim Kastrati dobiegł do prostopadłego podania, mógł uderzać na bramkę Leonida Otczenaszenki, jednak zdecydował się dograć do Szymona Włodarczyka. Młody napastnik tylko dostawił nogę, zdobywając ważnego gola do szatni.



fot. Woytek / Legionisci.com



Po zmianie stron obraz gry nie zmienił się. Legia nadal dominowała i nie dawała GKS-owi dojść do głosu. Dwukrotnie z dobrej strony zdołał się pokazać Ihor Charatin. Ukrainiec najpierw oddał strzał głową na bramkę przeciwnika, a potem podał piłkę do Jakuba Kwiatkowskiego który niecelnie strzelił z dystansu. W 63. minucie gola na 3-0 zdobył Igor Strzałek, który skorzystał ze złego wyprowadzenia piłki przez rywali i płaskim uderzeniem przy słupku podwyższył prowadzenie. W 76. Kacper Skiwerczyński podał futbolówkę do Bartłomieja Ciepieli, który będąc w dobrej pozycji, trafił w bramkarza. Do końcowego gwizdka sędziego legionistom udało się jeszcze raz pokonać golkipera z Bełchatowa. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry bramkę zdobył Skwierczyński.