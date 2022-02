Legia zagra w piątek. Wiosenne inauguracje

W ostatnich kilkunastu miesiącach przywykliśmy do tego, że większość ligowych spotkań Legii Warszawa odbywała się w niedziele, rzadziej w sobotę. Ostatni raz, kiedy Wojskowi grali ligowy mecz w piątek, miał miejsce ponad rok temu, czyli w sezonie 2020/21. 18 grudnia 2020 roku Legia podjęła na własnym stadionie Stal Mielec (2-3) . W trwającym sezonie Legia Warszawa 12 razy grała w niedziele, 5 razy w soboty i 1 raz w środę. Jak Legia wznawiała ligowe zmagania po zimowych przygotowaniach? W ostatnich 10 latach zanotowaliśmy 7 zwycięstw i 3 porażki. Rok temu pierwszy mecz odbył już 31 stycznia - wówczas po słabym występie Legia przegrała w Bielsku-Białej 0-1 , ale jak się później okazało, były to złe dobrego początki. W lutym 2018 roku Legia na inaugurację wiosny zagrała mecz w Lubinie, który wygrała 3-2 . Losy tamtego szalonego spotkania rozstrzygały się w doliczonym czasie gry. W 92. minucie przy stanie 2-1 dla Legii (po dwóch bramkach Jarosława Niezgody) po wideoweryfikacji sędzia podyktował rzut karny dla Zagłębia po zagraniu ręką przez Michała Pazdana. Jakub Mares pokonał z jedenastu metrów Arkadiusza Malarza. Legioniści nie złożyli jednak broni i w 96. minucie w polu karnym sfaulowany został Eduardo. Chwilę później okazję na zmianę losów spotkania wykorzystał Miroslav Radović i trzy punkty pojechały do Warszawy. Ligowe wiosenne inauguracje Legii 19.02.2012 - Górnik Zabrze 2-0 Legia Warszawa 23.02.2013 - Korona Kielce 3-2 Legia Warszawa 14.02.2014 - Legia Warszawa 1-0 Korona Kielce 15.02.2015 - Legia Warszawa 1-3 Jagiellonia Białystok 14.02.2016 - Legia Warszawa 4-0 Jagiellonia Białystok 11.02.2017 - Arka Gdynia 0-1 Legia Warszawa 09.02.2018 - Zagłębie Lubin 2-3 Legia Warszawa 10.02.2019 - Wisła Płock 0-1 Legia Warszawa 09.02.2020 - Legia Warszawa 3-1 ŁKS Łódź 31.01.2021 - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1-0 Legia Warszawa Spotkanie Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 4 lutego o godzinie 20:30.

kbbs - 1 godzinę temu, *.infoo.net W Lubinie jest stacja Lubin jak również koło stadionu stacja Lubin stadion. Wystarczy sprawdzić odpowiedz

Cziko - 2 godziny temu, *.net.pl słabo to wygląda. Odszedł Liquinhas i ten płaczek emreli.

Ale kto będzie teraz robił zamieszanie na boisku i strzelał bramki?

Jak Muci nie odpali to nie widzę na razie nikogo.

Młodzież na razie za słaba i bez doświadczenia.

Wartością piłkarzy po sprzedaży Liquinasa zbliżymy się do zagłębia i górnika.

Dla przypomnienia gdy graliśmy w LM- Legia była warta ponad 50 mln. euro

odpowiedz

Jim - 3 godziny temu, *.tpnet.pl To trzeba powtórzyć wynik z 2018 roku odpowiedz

Felek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Jim: Tak, ale wynik trzeba rozstrzygnąć wcześniej, nie w 97. minucie bo to grozi manewrami. odpowiedz

Optymista - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie dramatyzuj, mogło być gorzej odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Będę oglądał jutro mecz w telewizorni. Nie było żadnego info o specjalu do Lubina, bo bym pojechał pewnie. odpowiedz

sz - 3 godziny temu, *.com.pl @Pawełek: specjal do miasta bez dworca?:P odpowiedz

Wolfik - 29 minut temu, *.mm.pl @sz: Wyobraź sobie, że mają dworzec. Nawet nowy. I przystanek pod stadionem też. Ale żeby to wiedzieć, trzeba się ruszyć ze wsi... odpowiedz

Wawa - 4 godziny temu, *.chello.pl Kurcze już nie mogę się doczekać występu tych nowych gwiazd ściągniętych do Legii przez Miodka i Zielińskiego normalnie takiej paki to nie mieliśmy

NIGDY

Brawo prezes brawo dyro no normalnie szok odpowiedz

