Luquinhas: Temat transferu zakończony w tym tygodniu

Legia otrzymała niedawno ofertę transferu Luquinhasa do New York Red Bulls. Piłkarz potwierdził, że jeszcze w tym tygodniu temat powinien zostać dopięty. - Negocjacje są prawie zakończone. Temat transferu będzie zamknięty w tym tygodniu - powiedział Brazylijczyk w rozmowie z dziennikarzem Gustavo Guimarãesem z Terytorium MLS. Legia Warszawa na transferze pomocnika ma zarobić ponad 3 mln euro.

Wolfik - 32 minuty temu, *.mm.pl Jak widać włascicielowi nie zależy na utrzymaniu. Sprzedaż jednego z trzech ofensywnych zawodników w takim momencie wyglada na strategię "gasimy światło". Bez Luqiego nasza gra wisi juz tylko na Josue i Wszołku.



Oj, bedzie sraczka jak przegramy mecze w lutym....

mietowy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl no , zobaczymy w trzech pierwszych gierkach na co stac Naszych zawodowcow odpowiedz

jasio865 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Witajcie!!!!już 50lat kibicuję Legii i tak fatalnej sytuacji w tabeli nie pamiętam!!!Pan D. pozbywa się kluczowego gracza w momencie ,kiedy drużyna może spaść to oznacza .,że milsze mu są pieniądze niż ewentualność spadku,całkiem zresztą realna!!!powtarzam!!!!,Nobel się należy prezesowi w dziedzinie "jak rozwalić zasłużony klub"!!!!widać jest mu to obojętne czy drużyna będzie grała w lidze czy .....nawet spadnie do 3ligi,gdy ogłosi bankructwo, a to jest możliwe!!!sytuacja NIEBYWAŁA JEST!!!!TO NIESTETY BARDZO PRZYKRE!!!! odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @jasio865: ja pamiętam gorsze sytuacje w tabeli, byliśmy na spadkowych miejscach na dwie, albo na jedną kolejkę przed końcem ligi. Ale się utrzymaliśmy. Bo LEGIA to POTĘGA ! odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.chello.pl Oby odszedł. odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl To sie nakapitanił, ale przynajmniej o papiery sie musi martwic , jak będzie cwany to nasprowadza ziomków z faveli = undocumented latino odpowiedz

radek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl kapitanie! zostań! odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Mioduski Pilarski znawca sprzedaje jednego z najlepszych grajków tej drużyny tuż przed rozpoczęciem rozgrywek dodam drużyny która walczy o utrzymanie odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. drenaz jakosci druzyny trwa nadal odpowiedz

Luqui - 4 godziny temu, *.aster.pl Wypier....dziadu odpowiedz

odp - 3 godziny temu, *.plus.pl @Luqui: masz na myśli prezesa, prawda? odpowiedz

kczeczu - 4 godziny temu, *.205.233 Teraz wiadomo czemu Papszun nie chciał babrać się w tym gównie odpowiedz

kalosz - 1 minutę temu, *.mm.pl @kczeczu: nie bez powodu jego czlowiek tu przyszedl na st. vice dyr.sport-na przeszpiegi... odpowiedz

Jan - 4 godziny temu, *.orange.pl Pudel chyba jednak chce spuścić Legię! odpowiedz

I BARDZO DOBRZE - 4 godziny temu, *.chello.pl przeciez on nie potrafil mocno pilki kopnąć. ja mocniej kopne z czuba piłke lekarską. odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @I BARDZO DOBRZE: Widziałeś bramkę z Motorem Lublin którą im strzelił? Podejrzewam, że nie dlatego znajdź ją sobie w internecie i zastanów się czy masz rację. odpowiedz

M@c - 3 godziny temu, *.chello.pl @L: Raz w roku to i kij od szczotki strzeli pięknego gola. Widać, że @I BARDZO DOBRZE obejrzał więcej meczów. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @M@c : Tak samo jak niektórym raz od roku trafi się sensowny komentarz. Wam obydwu znowu się to nie udało. odpowiedz

M@c - 2 godziny temu, *.chello.pl @Adam : To nie jest piłkarz na naszą fizyczną ligę. odpowiedz

Przemo - 4 godziny temu, *.201.80 Mioduski jesteś nieodpowiedzialny. odpowiedz

Mrok - 4 godziny temu, *.chello.pl Kapitan spie.. jako pierwszy z tonącego okrętu. odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Ciekaw jestem kiedy rozwiążą problem z tym Azerem co naraz chce grać w Turcji, ale Turcy wcale nie chcą za niego płacić.

W Turcji okienko jest do 8 02, ciekawe czy po tej dacie wróci do Warszawy.



Nie podaję nazwiska, ale wszyscy wiemy o kogo chodzi.

lol - 4 godziny temu, *.. szkoda ale jak kasa pusta a dlugi rosna to co robic? mial byc kosmos a jest czarna dupa odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 4 godziny temu, *.orange.pl Czy ktoś za niego przyjdzie czy mamy tak silną drużynę, że nikogo nie potrzeba :) ? odpowiedz

j24 - 4 godziny temu, *.254.35 Techniką wyróżniał się na tle ekstraklapy, a i w Europie potrafił błysnąć. Gdyby popracował nad tężyzną fizyczną i strzałem to mógłby być bardzo dobrym piłkarzem. Ale tak się nie stało, zresztą kierunek transferu, też chyba poniekąd świadczy o tym, że nie ma wygórowanych ambicji piłkarskich - liczy się pensja i święty spokój (i nie zdziwilbym się, gdyby to żonka go namówiła na USA).

Cóż, powodzenia. Cena jak dla mnie ok. odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.aster.pl To jest news dla tych, którzy mieli nadzieje ze w Legii zmienia się na lepsze… Najlepszy zawodnik Legii, jeden z najlepszych w lidze, przed najważniejsza runda ever zostaje sprzedany za frytki bo tak. Tak bardzo przyzwyczajono nas do absurdu ze już nawet nie protestujemy.

Pamiętacie jak za Leśnego prijovicovi odbiło i w tym samym momencie sezonu zapragnął wyjechać? Ehhh

Poza tym uważam, ze mioduski musi odejsc.

P.S. Poszukajcie sobie wywiadów z członkami „eventu” jaki odbył się w skyboxie niedawno… brak slow odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @floyd: jakie frytki ?! trzy miliony euro to jest bardzo dobra kasa za grajka z dość słabej ligi, to nie jest młody Polak więc Europoejczyk... odpowiedz

Negundo - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl @floyd:

Zgadzam się.

Luqui wants New York. New York wants Luqui.

3 000 000 bucks is just OK.

Good luck Luqui :-) odpowiedz

klakier - 4 godziny temu, *.chello.pl @Negundo: mieszkacie w tej samej klatce na pradze ? po co piszesz do somsiada po angielsku xD odpowiedz

mieszkaniec - 4 godziny temu, *.chello.pl @Negundo: żeby on jeszcze angielski znał odpowiedz

Greg81 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @olew: Gdyby porównać go z transferem Kamińskiego to dla mnie za mała kasa. 5 mln euro to minimum odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Greg81: Kamińskiemu kibice Lecha nie grozili. To jest jakieś dwa miliony, ten incydent. Poza tym Kamiński jest lepszy od naszego Brazylijczyka, jest młodym Polakiem, europejczykiem, więc lepiej sprzedawalnym. odpowiedz

stary kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Akurat w tym przypadku trudno miec pretensję do prezesa!Luighi SAM chce tego transferu a cena jest adekwatna.Przyjrzyjcie sie jego statystykom!

A z niewolnika nie ma pożytku -to tak do tych,którzy myślą,ze można Luighi zatrzymać siłą!





Cegiełka - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Zielu nie ma nic do gadania. Jest tak jak było. Kurs na 1 ligę kontynuowany. odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Mnie małego Wielkiego Brazylijczyka trochę żal, ale takie są zasady; grajków zawodowy klub kupuje i sprzedaje. odpowiedz

Mahir Emreli - 5 godzin temu, *.chello.pl Zyczy dobrej niedzieli :D odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.chello.pl Z taką polityką transferową to prezes przeznaczy te 3 miliony euro na ochronę dla siebie.

Widać że Jacek Zieliński mie ma tu nic do powiedzenia.A niby dostał pełnie władzy.Czemu zgodził się być słupem?Dobra pensyjka za bycie marionetką prezesa? odpowiedz

Rafix - 5 godzin temu, *.chello.pl Powinni sprzedać każdego najemcę z zagranicy który nie rozumie w jakim klubie gra, czyli wszystkich tych o których wspominał Michniewicz. odpowiedz

ANT - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Rafix: człowieku Luqi zapier**** za 10 w tej drużynie. Nie jeden wychowanek Legii tyle nie oddawał serducha na boisku co on. odpowiedz

mieszkaniec - 4 godziny temu, *.chello.pl @ANT: po co trzymać kopacza który nawet a angielskiego nie zna, nie ma kolegów a forma to też daleka od optymalnej. Więcej płakał na boisku niż pomagał odpowiedz

Echhhh - 5 godzin temu, *.europapier.com No to się nakapitanował. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Logika Mioduskiego:

- kupujemy jednych z najslabszych w w druzynie kastratiego i charatina za dokladnie 2,2 mln euro wg transfermarkt

- sprzedajemy luqinhasa najlepssego pilkarza za 3 mln euro wg mediow a realnie cena pewnie jeszcze nizsza.



A teraz najwazniejsze zdanie. Legia jest zagrozona piereszym w historii spadkiem z ekstraklasy i sprzedaje swojego n a j l e p s z e g o piłkarza.

Panie Jacku Zielinski co to ma byc? odpowiedz

olew - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @grzesiek: Chyba jesteś młody, bywało gorzej ; w 1973, w 1991, wielu nam życzyło spadku, ale LEGIA TO POTĘGA ! odpowiedz

Ju(L)ius - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @grzesiek: No fakt!!! Taki biznesman nie ma głowy do interesów??!! odpowiedz

Zielu - 5 godzin temu, *.centertel.pl Bida z Nędzą w Legii... Jędza - nędza jest... Pytanie za ile Bidę jagi wyciągną odpowiedz

Pawełek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Czyli na wiosnę bronimy się przed spadkiem i na nic więcej nie liczymy. Brawo kudłaty strategu! odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.aster.pl Czyli jedyny sensowny transfer "in" - to Patryk Sokołowski. Martins i Luqui - "out". Nasi bezpośredni rywale w walce o utrzymanie, realnie się wzmocnili. Zobaczycie, jaka będzie sraczka po pierwszych czterech meczach. odpowiedz

Wolfik - 36 minut temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Dokładnie. Piszę o tym od zakończenia rundy jesiennej. odpowiedz

Aureliano. - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Gdy nie ma tej prawdziwej kibicowskiej miłości do ukochanej drużyny na dobre i na złe,która buduje, scala wszystkich, przyciąga jak magnez, a ostatnio są głównie bluzg, hejt i siłowe wyładowywanie niezadowolenia, to i zawodnicy tej drużyny łatwiej odpadają. Inna sprawa, że to rzeczywiscie dla niego bardzo duża szansa zawodowa. Cóż, czasy kasy. Pieniądz niestety rządzi, a nie wartości. Selavi! odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Aureliano.: Obawiam się, że masz rację... Nie mamy napastnika i rezerwowego bramkarza... Dodatkowo amator samouk na ławce... Ciężko będzie... Jeszcze takiego okienka nie było, żeby tylu zawodników przymierzano do Legii i nie przyszedł NIKT.... sensowny , Sokołowski to wg mnie drugi Slisz. Jedyna nadzieja , że Albańce odpala... Bo bedzie cięzko.. odpowiedz

tekken (L) - 5 godzin temu, *.230.80 Rozumiem, że dostajemy 3mln E. W takim razie powinni za 1mln E wykupić Maika i 2 mln E na spłatę długów. Czas zacząć wychodzić na prostą. odpowiedz

tekken (L) - 5 godzin temu, *.230.80 P.S. I jeszcze teraz kapitanem powinni zrobić Emhrielego ;) odpowiedz

hugo - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Beka z Loczka i beka z Vuko, który dał mu opaskę. Jemu się nie dziwię, że odchodzi, ale w kontekście tej opaski to też śmiechu warte. A 3 mln za niego to adekwatna cena - ponad 100 meczów, chyba 15 bramek, chyba 16 asyst. Szerokiej drogi. odpowiedz

zoom - 5 godzin temu, *.plus.pl A niech idzie jak ma możliwość....Z drugiej strony deczko obniżył loty tym bardziej mniej będzie szkoda. Tylko teraz niech kupią jakiś dwóch grajków i będzie git. odpowiedz

Ju(L)ius - 5 godzin temu, *.vectranet.pl I tak by nie grał tu do końca kariery... Więcej już za niego nie dostaniemy...

I tak jak już wcześniej napisałem:



Na plus: technika, szybkość... Na minus: często za dużo się przewracał, kompletny brak strzału (ile było tych fatalnie spudłowanych strzałów z pola karnego?!) i nie wiem jak miałby się rozwinąć... Myślę, że więcej nie pokaże w Legii....

Zostanie: jak cały zespół będzie grał dobrze, to coś tam jeszcze Vuko z niego wyciśnie

Odejdzie: Płakać nie będę...

A podobno kapitan schodzi ze statku ostatni.... odpowiedz

Karlito - 5 godzin temu, *.plus.pl Nie patrzcie na niego tylko ze swojegu punktu.

Odwróćmy sytuację. Jesteś piłkarzem, który gra np. w Crvenie Belgrad i jesteś tam gwiazdą. Wcześniej otrzymujesz od Serbów liścia i dorzućmy, że grożą Twojej rodzinie. Klub przeprasza, mianuje Cię kapitanem. Za chwilę otrzymujesz ofertę gry i życia w USA za 6 razy więcej niż tu i... co robisz? odpowiedz

Januszinho - 5 godzin temu, *.tajfunpoland.pl @Karlito: mowie ze chce iść do Legii Warszawa odpowiedz

Leo - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Januszinho: to albo sam wygrywaj mecze albo kup se ochraniacz na szczękę niestety takie czasy żeby w naszym ukochanym klubie działy się takie cyrki odpowiedz

Karlito - 5 godzin temu, *.plus.pl @Karlito:

Dobra. Jeszcze prosciej. Tak dla szarego człowieka.

Pracujesz w rodzinnej firmie w Rumunii za 4.000zl i nagle otrzymujesz propozyjcę pracy w USA za 25.000zl netto, do tego wynajmują Ci mieszkanie. Masz żonę, dziecko i w tym momencie myślisz, jedynie o tej przyjaznej rumuńskiej firmie, a nie zabezpieczeniu swojej przyszłości. Faktycznie ma to sens. odpowiedz

Januszinho - 5 godzin temu, *.tajfunpoland.pl @Karlito: w Polsce za tyle sie robi, i to brutto odpowiedz

Fifi - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl No to już wiemy że zmiany personalne w pionie sportowym to ściema.. póki Pan Dariusz nie odejdzie to nie będzie tu dobrze.. z Luqim ten skład nie był wcale mocny jak na swoją ligę a teraz to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać... odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl Chłopak dostał kontrakt życia, klub solidne pieniądze. Teraz ruch Ziela, niech się dobrze zastanowi i kogoś przytuli do klubu. Chyba, że kasa pójdzie wyłącznie na spłatę długów. Nic już nie zdziwi...Z drugiej strony na walkę o utrzymanie, wystarczy obecny skład... odpowiedz

geds - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek:

na to już za późno, nowy teraz to znów 2-3 miesiace aklimatyzacji, szukania formy a przy stawkach ktorymi my gramy na rynku większe prawdopodobieństwo wtopy, niż udanego transferu odpowiedz

lucho_83 - 6 godzin temu, *.virtuaoperator.pl I to tyle, jeżeli chodzi o Kapitana drużyny... odpowiedz

Maniek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @lucho_83: Fakt, to się chłopak nagrał z opaską kapitana. No no. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl To teraz szybko sciagac nastepce. odpowiedz

Man - 6 godzin temu, *.orange.pl Kapitan xD odpowiedz

Legionistaaa - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Za 3 mln? To jakaś kpina chyba odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl @Legionistaaa: a za ile mialby isc? Duda odchodzil za 4, Odjidja za 2,5, a niektorzy nadal mysla, ze jakis obcokrajowiec odejdzie z Ekstraklasy za niewiadomo ile.



Jimenez odszedl za 650k

Yeboah za 1,75 mln

Luquinhas za 3, a chlop pisze, ze to kpina :d odpowiedz

ferds - 5 godzin temu, *.centertel.pl @L:

zegar ci się kolego zatrzymał i piszesz głupoty, Zobacz za ile , tej ekstraklasy poszedł Moder, Kamiński, Kozłowski. Luqi oprócz tego że już mocno zaiststniał w fizycznej trudnej lidze, lidze wcale nie pod niego to ma raptem chyba 24 lata. Tyle też miał etatowy reprezentant Chorwacji Juranović... ależ go sprzedaliśmy co? To już ta poprzednia Rijeka sprzedałaby go co najmniej za 2 razy tyle. odpowiedz

Kuba - 6 godzin temu, *.138.181 Ostatni mecz w którym go zapamiętałem to mecz z Bodo. Wiem że cała drużyna grała słabo ale jako najlepszy powinien się wyróżniać. Czas na zmiany lepszy nie będzie nie uczy się angielskiego nie mówiąc o polskim. Za niego ściągnąć Szysza zdecydowanie. Wszystkie sparingi bez niego Wszystkie wygrane. Zrobiło się miejsce dla Muciego i Strzałka!!! Widać że to może być gość na miarę Szymańskiego.. niech idzie w pi...u :) odpowiedz

Malisz - 5 godzin temu, *.chello.pl @Kuba: Bardzo dobrze napisane !!! odpowiedz

Alan - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Wiadomo co jest przyczyną takiej decyzji ( wydarzenia po meczu z Płockiem, gdzie ucierpialo 2 pilkarzy ktorych juz nie ma czy zaraz nie bedzie w klubie) wiec Ci co obwiniają Prezesa są delikatnie mówiąc NIEZORIENTOWANI albo poprostu na siłę sieją ferment. odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.aster.pl @Alan: ci co mysla, ze Luquinhas odchodzi bo zostal poturbowany przez kibicow sa delikatnie mowiac niespelna rozumu. Odchodzi bo jest dobra oferta, lepszej nie bedzie, a pilkarsko nie jest nam potrzebny, bo nie gramy o mistrzostwo. Sam pilkarz chcial przeciez zostac a przeciez mial juz oferty, ale z jakiej racji ma na sile siedziec w klubie gdzie juz wiecej nie wygra, dostajac super oferte finansowo z kraju blisko domu, w fajnej hobby lidze, w ktorej mu sie bedzie dobrze gralo i w ktorej nie bedzie kopany co mecz? odpowiedz

Jaca - 6 godzin temu, *.autocom.pl 1 zawodnik 25% mocy drużyny. Mioduski DNO ! Obiecali transfery xD xD

Osłabiają drużyne. odpowiedz

(L)ord - 6 godzin temu, *.. Jak się takiego grajka puszcza za taką kwotę, to oczekuję biletów za 5 zł , a koszulek meczowych za 99 zł… odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dziękujemy kapitanie,powodzenia. odpowiedz

FC - 6 godzin temu, *.orange.pl hahah

Mioduski ty nieudaczniku. Zrobiliście go kapitanem i sprzedlaiście przy pierwszej okazji jak zwykle za kwotę, nieadekwatną do umiejetności.





WON Z LEGII PARTACZE odpowiedz

lol - 5 godzin temu, *.aster.pl @FC: jak mozna napsiac taka bzdure? Przy jakiej pierwszej okazji, jak jego co okienko ktos chce? I za jaka nieadekwatna kwote? Sledzisz pilke od wczoraj i nie wiesz, ze obcokrajowiec z tej ligi za wiecej nie pojdzie? Vadis nawet za mniej odszedl, w tym okienku inne zagraniczne gwiazdy ochodza za grosze, Luquinhas za 2-5 razy wiecej, a typ pisze o kwocie nieadekwatnej. Za 4 mln odchodza z tej ligi mlodzi perspektywiczni Polacy, a typ by chcial zeby 25-letni brazylijczyk z 30 ligi Europy odchodzil za wiecej :DDDDDDD odpowiedz

(L) ubuskie - 6 godzin temu, *.plus.pl Zajebiscie poprostu brawo miodek odpowiedz

Zimmi85 - 6 godzin temu, *.plus.pl Dzięki za wszystko, powodzenia w dalszej karierze... dobrze oglądało się grę Brazylijczyka odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.plus.pl Szkoda, dobry piłkarz, ale chyba czas, na zrobienie polskiego składu z 3-4 wyróżniającymi się obcokrajowcami żeby w końcu zacząć grać młodzieżą i sprzedawać ich po 10 mln żeby klub się rozwijał odpowiedz

Seba - 6 godzin temu, *.telekom.at @Kibic: brawo . O to chodzi odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.plus.pl @Seba : i brać takich dla których Legia coś znaczy żeby zostawiali serce na boisku a nie jakiś emrelich i innych odpowiedz

Kieł - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibic: A skąd takich brać? odpowiedz

Rob - 6 godzin temu, *.centertel.pl Cyrk i kabaret odpowiedz

Nn - 6 godzin temu, *.centertel.pl Około trzech czyli pewnie mniej niż 3 niźli więcej odpowiedz

Jurek - 6 godzin temu, *.chello.pl Jak zwykle jak zbliża się runda to na ostatnią chwilę tracimy zawodnika nie mając nikogo na jego miejsce odpowiedz

oLaf - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Jurek: o tak, dodatkowo sprzedajemy najlepszego zawodnika za "grosze", bo co to jest 2,5 mln Euro..... już kiedyś sprzedaliśmy NIko i Prijo po ok. 2 mln Euro i widać co to dało: kompletną zapaść. Teraz bedzie powtórka. odpowiedz

aha - 5 godzin temu, *.aster.pl @oLaf: sprzedalismy Niko za 2 i nie dotarlo do ciebie przez tyle lat, ze obcokrajowiec z takiej ligi nie pojdzie za wiecej? 4 mln to jest max za jaka kwote odszedl obcokrajowiec w historii tej ligi, i to mlody perspektywiczny Duda, a nadal sa jakies głąby ktore mysla, ze to mało. Zwlaszcza przy 25 latku, ktory w ogole nie ma liczb. Janusze biznesu, byscie postawili zaporowa cene i w efekcie odszedlbyz a darmo po skonczneiu kontraktu :D odpowiedz

Hakon - 6 godzin temu, *.plus.pl Niech idzie... odpowiedz

