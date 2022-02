Luquinhas odszedł z Legii!

+ dodaj komentarz

I bardzo dobrze dla Luqi, niech nie marnuję się w Legii, która zmierza aktualnie do nikąd i nikt już tam na nią pomysłu nie ma. Loczek juz robi tylko swoją minę do złej gry.

Ambicja go pokonała, było dobrze za Bogusia, to nie mógł znieść, że mimo wyższych udziałów to nie on zbiera pochwały. Teraz jest jak on chcę, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Natomiast na grę zespółu nie da się w tym sezonie patrzyć. W dodatku nie wiem co może być gorsze spadek, czy marazm w dole tabeli przez kilka najbliższych lat.

