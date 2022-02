Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie - Legia?

Spotkanie Zagłębie Lubin - Legia Warszawa będzie można obejrzeć Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. W internecie mecz dostępny jest na platformie canalplus.com, a poza granicami Polski na ekstraklasa.tv. Początek starcia o godzinie 20:30. KURSY NA ZAGŁĘBIE - LEGIA FORTUNA: 1 3.55 X 3.50 2 2.15 Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe.

antek - 20 minut temu, *.play-internet.pl Jak nie wygrają tych 3 pierwszych meczy to h,............w serce odpowiedz

Pika - 22 minuty temu, *.play-internet.pl Ktoś chce pokazywać to g..no? odpowiedz

PIŁKARSKI POKER .... - 40 minut temu, *.57.73 NO GDZIE ZA FREE, MOŻNA ZOBACZYĆ TEN 90 MINUTOWY FILM! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIO powodzenia ! Zaglebie 1 - 3 LEGIA !!! "L"!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie mam już canal +. Nie chcę oglądać tych ,,widowisk,,. Pozdrowienia dla właściciela tysiąclecia - życzę jak najszybszego odejścia z klubu. odpowiedz

Pa(B)(L)o - 3 godziny temu, *.lukman.pl Jak to wygląda na canalplus.com? Jest możliwość wykupienia dostępu tylko do tego meczu? Jak to wygląda kosztowo? odpowiedz

mdem - 7 minut temu, *.160.133 @Pa(B)(L)o: kosztowo to wygląda tak, że aktualnie masz miesiąc gratis przy zakupie chipsów pewnej marki na literę "L". Dostajesz darmowy kod, rejestrujesz i oglądasz. odpowiedz

Zgred - 3 godziny temu, *.02.net Tylko 3pkt odpowiedz

