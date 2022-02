Komentarze (11)

Siedlce - 3 minuty temu, *.centertel.pl Słubicki? Rosołek? Naprawdę ? Lepsi od Muciego ..... Vuko chcesz spuścić Legie do 1 ligi ? odpowiedz

Cziko - 18 minut temu, *.jmdi.pl Już się ku_wa zaczyna.

Drewna na ataku a Muci na ławie.

Brawo panie w-fisto odpowiedz

(L) - 19 minut temu, *.mm.pl W 8? Może być ciężko... odpowiedz

Pab(L)o - 21 minut temu, *.mm.pl Ojojoj, Rosołek, Skibicki, Hołownia...obym się mylił ale Stokowiec jak to zobaczy to padnie i tylko w tym upatruje nasze szanse, jak się mylę to odszczekam, ale Muci naprawdę jest słabszy od Rosołka i Skibickiego ? odpowiedz

Kibic - 25 minut temu, *.t-mobile.pl Chłopaki z ekstraklapy robią wszystko by spuścić Legie z ligi.... odpowiedz

Sobo(L)ew. - 26 minut temu, *.plus.pl Przeżywacie jak pyry wykopki. Dziś będzie zwycięstwo piękne odpowiedz

leon - 29 minut temu, *.tpnet.pl Dzisiaj czerwona latarnia niestety. odpowiedz

Kibic - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Co to jest za skład???? Skibicki? co on tam robi??? ojjjj będą baty.... odpowiedz

Grzesiek - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Dzisiaj kolejna porażka odpowiedz

Miodelski Chłopik Zahorski wypjerdalac z Legii - 43 minuty temu, *.96.60 Dojadą nas jak nic odpowiedz

Atmosferić - 47 minut temu, *.orange.pl Bruk-Bet wygrywa - Legia na dnie tabeli... odpowiedz

