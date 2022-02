Komentarze (109)

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Transfery niestety tu nic nie dadza bo jezeli nawet przyjdzie ktos ogarniety to nie bedzie gral bo nie bedzie z Warszawy nie bedzie Polakiem i nie bedzie zapier...

Pamietacie Medeirosa ? facet z pilka na 18m od bramki =pewny gol i co ? jajco dla Vuko leszcz bo nie beiegał jak kon z klapkami na oczach.

Gadaliscie na Martinsa to zobaczcie co gra kozak z Warszwy Sokol on Panu Andre nawet butow by nie mogl czyscic bo strach ze by cos zepsol odpowiedz

Trener Bramkarzy - 55 minut temu, *.play-internet.pl @Ja: Święta Prawda, Celhaka nie gra Muci nie gra, lepiej na Slisza i Sokołowskiego co się o wlasne nogi przerwacaja postawić.. i na bezproduktywnego Skibickiego .Gra dramat, jak my to wygraliśmy nie wiem... odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie bramkarz solidny?? Grubcio Artur ma juz 42lata.a Miszta sie nie nadaje przy strzale Slisza byl zasloniety tak powiedzial komentator Dębinski ujecie z drugiej kamery pokazalo ze nie strzal byl b.b.mocny ale w bliskiej odleglosci od AB.moze jakis mlody z lepszym refleksem by to odbil. odpowiedz

(L)ychu - 1 godzinę temu, *.163.72 @artic: Ciężko jest znaleźć w takim czasie bramkarza młodszego o podobnym doświadczeniu jak Artur. odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.18.86 @(L)ychu: Zielek mowil w wywiadzie przed meczowym w nc,+ ze przygladali sie 40bramkarzom!? zeby nie obudzili sie z ręka w nocniku jak Artura plecy rozbola. odpowiedz

kowal.fax - 2 godziny temu, *.plus.pl Dobry ten Kopacz bramka,asysta udany transfer dla Legii.3 pkt najważniejsze. odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.163.72 Wiosna będzie Nasza !!!.Róbcie kopie tego wpisu !!!!! odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gra nie rozni sie od tego co bylo przed odejsciem Vuko i nie ma co sie łudzic ze cos sie zmieni on zarzadza takie granie jakie sam gral czyli duzo biegania i kupa chaosu w ktorym sie swietnie czul dla niego zawodnik ktory jednym podaniem lub strzalem moze odmienic losy meczu sie nie liczy liczy sie ten ktory caly mecz bez sensu zapier... odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.163.72 @ja: Tak prawdę mówiąc to Avi grał wydaje się z lepszymi zawodnikami na boisku chociaż nie należy porównywać bo piłka się zmieniła odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz kuriozum. odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Sebo(L) : Chyba trzeba przejść i przez taką fazę ,innego wyjścia niema odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.163.72 Wszołek one touch one gool!!!!! odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl goooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllll - lecimy po tytuł odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Wszołek, bez gry, bez treningu z drużyną i wciąga ligę nosem ;-) odpowiedz

gwiazdor - 2 godziny temu, *.mm.pl zajebiście .... 2 strzały 3 bramki tym sposobem zajeb.. puchar polskli na pewno

Lech i Raków już posrani- biorą tabletki... odpowiedz

Biała Siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Rozproszone stado Polaków gra bardzo dobrze w innych ligach ,nas poprostu na nich nie stać , odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl śmiano się że "hahahah rosołek za emreliego hehehhe" - no i proszę, zajęło mu 40 minut by zdobyć połowę bramek emreliego w cełej rundzie jesiennej... Luquinhasa "wyczyny" też nie trudno będzie pobić - zero goli, 1 asysta... super plej mejker... odpowiedz

Barman39Wawa - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Cześć chciałbym was zachęcić do licytacji koszulki na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostalo juz mało czasu koszulka Wszołka zdobyta przez syna.



https://allegro.pl/oferta/koszulka-pawla-wszolka-legia-warszawa-z-autografem-11762647561 odpowiedz

wowo - 2 godziny temu, *.mm.pl no ja p.... druga bramka ze spalonego

zagłebie jedzie jak z....

2 bramki i JEDEN oddany strzał na bramkę

żygam taką Legią... tak teraz i nawciskajcie odpowiedz

Joker - 2 godziny temu, *.chello.pl @wowo: może na Konfiturskiej ładniej grają? Wracaj tam. odpowiedz

(L)ychu - 2 godziny temu, *.163.72 Ciekawa kwestia ilu wychowanków naszych gra przeciwko Nam odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Czarna rozpacz. Zęby bolą od oglądania tego co wyprawia Legia. Na dzisiaj Legia niestety to drużyna, która będzie miała ogromne problemy z utrzymaniem się w lidze.Przerwa zimowa kompletnie niczego nie zmieniła. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : KOlego, a co mozna zmienić w ekipie, która na jesieni zdobyła ledwie 15 oczek? Nagle zaczną grać inaczej? Od końca rundy jesiennej piszę, że potrzeba co najmniej 4-5-ciu nowych zawodników ogranych w lidze i gotowych do gry "na już". Tymczasem przyszło 1 i połowa....



odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Chcieliscie wiecej Polakow to macie..

Byl beznadziejny Slisz w srodku teraz mamy 2 beznadziejnych S_S odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl @ja: Trzeba być idiotą żeby myśleć że winni są obcokrajowcy. Inne zespoły mają całe stada Polaków i puchary im nie grożą. odpowiedz

ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Atmosferić:

Dla mnie moga grac w Legi sami Chinczycy wazne zeby umieli grac w pilke odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ja: Tak chcemy i chcemy jeszcze więcej, co się nie podoba? Jest 3-1 i zaraz będą kolejne zwycięstwa, wyj do księżyca. odpowiedz

rozmyśLony - 2 godziny temu, *.57.57 NIECH ZMIANY!VUKO!SLYSZYSZ?!NIECH REDAKCJA PRZEKAŻE TRENEROWI ZMIANY CZECH ZCHODZI WSZYSCY SŁABI SCHODZĄ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @rozmyśLony : Wszyscy słabi schodzą? To nikt nie zostanie... odpowiedz

krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl ten sokołowski to jest chyba największe drewno odpowiedz

rozmyśLony - 2 godziny temu, *.57.57 SPOKO ZARAZ ROSOŁEK STRZELI BRAME!A W DOLCZONYCH 5 MINUTACH STRZELI 3!GOOOOOL! odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nie ma co się tu czarować. Gra adekwatna do miejsca w tabeli. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Sebo(L) : Ano. Nic nie dzieje się przypadkiem. odpowiedz

LLL - 3 godziny temu, *.chello.pl Rzut wolny z dupy, strzał w środek bramki a gruby borubar nawet nie wyciągnął ręki i nie oderwał się od ziemi. To jest dramat odpowiedz

Marianek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @LLL: przecież nie widział piłki. odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 3 godziny temu, *.com.pl Oho,zaczyna się odpowiedz

lolo - 3 godziny temu, *.plus.pl Pekhart niech lepiej nie broni! Drewno! odpowiedz

Wolska dla Wolaków - 3 godziny temu, *.com.pl W normalnej sytuacji to pewnie bym narzekał na strasznie dziadowską grę ale w sytuacji w jakiej jest teraz Legia ,każde zwycięstwo będzie cieszyło nieważne w jakim stylu,trzeba tez pamiętać że gramy z zagłębiem co ma ostatnio jeszcze gorszą passe od nas i w ostatnich 6 meczach przegrali 5 odpowiedz

ktos - 3 godziny temu, *.chello.pl 1-2 :( odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Gol po wolnym, którego nie było. Lasyk, ty k...o! odpowiedz

ryba socho - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Na szczescie Skibickiego juz nie bedzie w 2 połowie odpowiedz

kowal.fax - 3 godziny temu, *.plus.pl Liczy się wynik.Gra Legii nerwowa widać,że mało zawodników mogących kreować grę ofensywną. odpowiedz

mareczek - 3 godziny temu, *.centertel.pl I co trole zatkało kakało odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @mareczek: nie podniecaj się jak będzie koniec to wtedy się podnieć

z Wartą bez Wieteski i 27 odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.163.72 Jak teraz wygląda sytuacja bardzo zbliżona do tej z Łazienkowskiej Czyż nie?? odpowiedz

Zielu - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mimo wyniku gra padlina, odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.petrotel.pl ta 2 bramke to raczej jako samobój należałoby zakwalifikować odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo VUKO. PAN TRENER odpowiedz

@kLanik - 3 godziny temu, *.mm.pl Uważasz że Skibicki gra dobrze? On i Hołownia dramat, bardzo dobry wynik ale jeden celny strzał i 0:2. Wiem liczą się punkty i przy tym zostańmy odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @@kLanik:z początku coś tam spartolił, ale później ok grał. Po za tym to dopiero 45 min.... odpowiedz

Legijna Orneta - 3 godziny temu, *.intelly.pl No i co fanatycy od siedmiu boleści???tak jak pisałem wcześniej,źle że młodym daje szanse???jazda z kur... odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl @Legijna Orneta : Dobra,nie spuszczaj się tak!Wynik się zgadza,ale gra to poziom dołu 30 ligi Europy. odpowiedz

WWL 1983 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Legijna Orneta : nie chwal dnia przed zachodem słońca ;) oby do przodu odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.163.72 I jak jest dobrze??? odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Rosołek i Skibicki i co komentatory pesymisty? Brawo Legia! odpowiedz

GOOOOL! - 3 godziny temu, *.57.73 MOŻE ZATRYBI LEGIA!BRAWO!ROSŁEK! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl O qrwa jak ten czas leci,to była 40 minuta odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Szacun dla Rosołka,30 minuta-pierwszy kontakt z piłką i od razu gol! odpowiedz

KLanik - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo Rosołek!!!!!!!! odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.195.10 Gol Rosółek! odpowiedz

BOBO - 3 godziny temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link?? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 3 godziny temu, *.petrotel.pl @BOBO: http://www.hesgoal.com/news/94829/Zaglebie_Lubin_vs_Legia_Warsaw.html odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.195.10 Zaraz nam wcisną bramkę! Legio grać! odpowiedz

Kaz - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ależ grają, trener chyba odejdzie za trzy tygodnie odpowiedz

krislegia - 3 godziny temu, *.matrixinternet.pl Cienko to widzę zero gry zero płynności i szybkości



a Rosolarz to ja nie wiem gra czy udaje ? odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.centertel.pl do Krzeszczu 2.0, masz rację! odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.195.10 @Krzeszczu: Dzięki. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.195.10 Co ta Legia gra to się w głowie nie mieści! odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Ten Josue fizycznie wygląda jak dziadek 70 letni. Jak można takiego słabiaka trzymać w składzie - dobrze że silnego wiatru nie ma bo by się chłopina przewrócił. Myśli też wolno jakby dopiero wstał po ciężko zakrapianej imprezie. odpowiedz

1918 - 3 godziny temu, *.net.pl @Atmosferić: tak jest znawco... Co drugi tutaj to raczej na piłce się nie zna, większość komentarzy na poziomie jesiennej gry Legii. Narzekające płaczki. Vuko King! odpowiedz

(L)ychu - 3 godziny temu, *.163.72 Więcej optymizmu będzie dobrze !!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Teraz widzicie, jak wygląda gra bez Luqiego. odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Co oni grają będzie spadek

ten 27 będzie czerwień odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl uuuuuu ale nędza na boisku... jak za gołębiewskiego - 0 celnych strzałów przez pierwsze 25 minut. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 3 godziny temu, *.195.10 Pekhart nic nie wciśnie dziś! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.chello.pl Brakowało mi tych 3 metry za wysokich dośrodkowań do 2 metrowego Pekharta! odpowiedz

Leo - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak nawijał Peja - I nie zmienia się nic.....

Kim oni chcą się ratować przed spadkiem Sliszem, Skibickim to jakiś żart!!!! Jak grali padake tak dalej grają!!! odpowiedz

Achtung - 4 godziny temu, *.96.15 Uwaga nie wchodzić na linki od niejakiego Krzeszczu 2.0 - wirusy i malware! odpowiedz

Cymek - 4 godziny temu, *.. Ktoś się orientuje gdzie się Lopes zagubił ? odpowiedz

KOK - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cymek: pije odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.16.61 @uprzejma prosba: http://strumyk.tv/ZaglebieLubinLegiaWarszawa.php

Powodzenia! odpowiedz

uprzejma prośba - 4 godziny temu, *.nile-online.net @Krzeszczu 2.0:

Bardzo dziękuję ale wyskakuje informacja Error 1020 :( odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.191.200 @uprzejma prośba: hmmmm....

U mnie dziala.

Sprobuj ten: http://strumyk.tv/

i wybierz mecz Legii (po lewej)

Powodzenia. odpowiedz

uprzejma prośba - 4 godziny temu, *.nile-online.net @Krzeszczu 2.0: No byłaby bajka, gdyby mnie wpuszczało na tę stronę:

What happened?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.191.200 @uprzejma prośba: czy moze uzywasz VPN? to generalnie moze sprawiac klopoty.

Podaje drugieo linka, ale nie wiem czy bedzie dzialal: http://www.maniak.tv/mk4 odpowiedz

uprzejma prośba - 3 godziny temu, *.nile-online.net @Krzeszczu 2.0:

bardzo dziękuję Ci za pomoc. Serdeczne dzięki! odpowiedz

uprzejma prośba - 4 godziny temu, *.nile-online.net czy może ktoś polecić jakiś link żebym mógł obejrzeć meczyk będąc w Egipcie? odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 4 godziny temu, *.16.61 @uprzejma prośba:

http://strumyk.tv/ZaglebieLubinLegiaWarszawa.php

Powodzenia odpowiedz

Krzysiek - 4 godziny temu, *.intelly.pl kupują szrot z zagranicy,---mamy młodych w nich inwestujmy,wpuszcza młodych,co to za skład będą baty...o ki h...j wam chodzi????bardzo dobrze,niech się chłopaki ogrywają...mocno Legia odpowiedz

Cziko - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Krzysiek: ogrywać to się mogą w arce.

W jedynce muszą coś grać.

Nawotka 24 lata mówi ci coś? odpowiedz

kosmita - 4 godziny temu, *.inetia.pl Nikt za Legie umierać nie będzie.Nikt z tych kopaczy.Zejdzcie na ziemię! odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl mój typ na dziś 3-0 dla Zagłębia, odpowiedz

Boss - 4 godziny temu, *.exatel.pl No, Panowie właśnie spadliśmy na sam dół tabeli. Kiedy jak nie teraz trzeba się obudzić !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

RIkki - 4 godziny temu, *.net.pl Właśnie jesteśmy na dnie Betony wygrały i teraz jest zajefajnie.

Mistrz na łopatkach żenada. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl Jedno jest pewne - będzie zabawnie :D odpowiedz

:o) - 4 godziny temu, *.chello.pl Czytam te biadolenia znawców od siedmiu boleści i zastanawiam się: już pijani, czy po prostu durni? odpowiedz

Siedlce - 5 godzin temu, *.centertel.pl Słubicki? Rosołek? Naprawdę ? Lepsi od Muciego ..... Vuko chcesz spuścić Legie do 1 ligi ? odpowiedz

Cziko - 5 godzin temu, *.jmdi.pl Już się ku_wa zaczyna.

Drewna na ataku a Muci na ławie.

Brawo panie w-fisto odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.mm.pl W 8? Może być ciężko... odpowiedz

Pab(L)o - 5 godzin temu, *.mm.pl Ojojoj, Rosołek, Skibicki, Hołownia...obym się mylił ale Stokowiec jak to zobaczy to padnie i tylko w tym upatruje nasze szanse, jak się mylę to odszczekam, ale Muci naprawdę jest słabszy od Rosołka i Skibickiego ? odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Chłopaki z ekstraklapy robią wszystko by spuścić Legie z ligi.... odpowiedz

Sobo(L)ew. - 5 godzin temu, *.plus.pl Przeżywacie jak pyry wykopki. Dziś będzie zwycięstwo piękne odpowiedz

leon - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dzisiaj czerwona latarnia niestety. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Co to jest za skład???? Skibicki? co on tam robi??? ojjjj będą baty.... odpowiedz

Grzesiek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzisiaj kolejna porażka odpowiedz

Miodelski Chłopik Zahorski wypjerdalac z Legii - 5 godzin temu, *.96.60 Dojadą nas jak nic odpowiedz

Atmosferić - 5 godzin temu, *.orange.pl Bruk-Bet wygrywa - Legia na dnie tabeli... odpowiedz

