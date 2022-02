Konferencja pomeczowa

Vuković: Należy cieszyć się z trzech punktów

Piątek, 4 lutego 2022 r. 23:12 Mishka, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): To dla nas ważne zwycięstwo. Można mieć zastrzeżenia do naszej gry. Zrobimy analizę, bo stać nas na dużo lepszą grę. Jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy, więc należy cieszyć się z trzech punktów. Nawet walcząc o mistrzostwo, przegraliśmy tu 1-2, więc to nie jest łatwy teren i łatwy przeciwnik. Zagłębie robi postępy, na pewno będą trudnym rywalem dla innych zespołów.



Nie przeszkadza mi aż tak to, że styl gry pozostawia trochę do życzenia. Mieliśmy przed tym meczem świadomość, że spadliśmy na ostatnie miejsce w tabeli, to nie jest dobre uczucie, nie jest to pozytywne dla drużyny, która zwykle walczy o inne cele. Przy bramce dla Zagłębia popełniliśmy błąd w ustawieniu, nie powinno dojść do tej sytuacji. Potem pojawiła się typowa psychologia, pt. "musimy to 2-1 dowieźć do końca za wszelką cenę".



Rafael Lopes doznał kontuzji podczas wczorajszego treningu. Nie jest to groźny uraz, ale z Zagłębiem nie mógł zagrać. Próbował wspomóc się lekami przeciwbólowymi, ma delikatne złamanie palca na prawej nodze.