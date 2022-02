Konferencja pomeczowa

Stokowiec: Zasługiwaliśmy na więcej

Piątek, 4 lutego 2022 r. 23:21 Mishka, źródło: Legionisci.com

Piotr Stokowiec (trener Zagłębia): Pierwszą połowę zaczęliśmy zbyt spokojnie, ze zbyt dużym respektem dla przeciwnika, za mało odważnie. To się na nas zemściło, bo w 4 minuty straciliśmy dwie bramki - pierwszą po centrostrzale i przytomnym zachowaniu Rosołka, a drugą po uderzeniu samobójczym.



Młoda drużyna nie przestraszyła się Legii i wyszła na drugą połowę odrabiać straty. Widzieliśmy piękny strzał Szysza ze stałego fragmentu gry, którym wiele uwagi poświęcamy na treningach. Na pewno był ozdobą tego spotkania. To ważne, że ta młoda drużyna pokazała, że potrafi grać, graliśmy wysokim pressingiem, odbieraliśmy piłkę, zdominowaliśmy drugą połowę. Zabrakło cierpliwości i chłodnej głowy pod bramką przeciwnika. Legia to wykorzystała i znowu z przypadkowej sytuacji strzeliła bramkę. Nie jest to zarzut pod kątem Legii, która umiejętnie się broniła i wykorzystała swoje sytuacje.



Czeka nas dużo pracy, ale widzę też pozytywy w tym meczu. Jestem zły, bo nie był to sprawiedliwy wynik, zasługiwaliśmy na więcej, ale w piłce trudno doszukiwać się sprawiedliwości. Nie spuściliśmy głowy, była walka do końca. Ze sportową złością przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Wiem, że ta drużyna potrafi grać lepiej.