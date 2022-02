Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Marek Arys

Techniczny: Sebastian Tarnowski



filand - 9 minut temu, *.inetia.pl Na plus tylko wygrana?

Co za idiota pisal ten artykuł? Ustawienie 1-3-4-3 wystarczyło aby wygrać mecz wyjazdowy 3:1. Kiedy Legia wygrała mecz wyjazdowy 3:1?

Oczywiście onaniści z redakcji nie pamiętają.

Zrzutu z ekranu robić nie będę.

Legia dziękuję za 3 punkty zdobyte na wyjeździe. odpowiedz

Szmu(L)ki - 16 minut temu, *.chello.pl Ten skład jest w całości do wymiany poza Josue i Sliszem. Mam nadzieję, że Wszołek i Mladen to pociągną bo inaczej będzie padaka. Może Kapustka zacznie grać niedługo na poziomie, zwłaszcza po odejściu przereklamowanego brazylijczyka.



Sokołowski gra na poziomie Ciepieli, nie wiem po co go wzięli. Rosołek oprócz bramki nic. Skibicki nie potrafi przyjąć piłki i z nią biegać bo mu odskakuje na kilometr. Hołownia to jakaś pomyłka... po raz kolejny to udowadnia. Vuko nie ma nikogo innego i dlatego na niego stawia.



Nawrocki jak tak dalej będzie grał to nie będzie sensu go wykupować za te 1,5 mln ojro z Werderu.

Muci totalnie jako zmiennik zawiódł - nic nie wniósł. odpowiedz

Gienek - 41 minut temu, *.play-internet.pl Staliśmy się ligowym średniakiem pod dyrekcją kudłatego wizjonera. odpowiedz

Bart - 57 minut temu, *.tpnet.pl 3,2,1 jedziemy po Wszołku... odpowiedz

Jeszcze się taki nie urodził - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Przegrywają źle,wygrywają też źle albo jeszcze gorzej:) odpowiedz

Filipek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Całe życie źle h.. już lepiej jak by przegrali haha odpowiedz

Kasia - 1 godzinę temu, *.207.137 Kibice Legii pomóżcie https://www.siepomaga.pl/dla-wiktorka odpowiedz

Kryniek76 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Debil pisał ten tekst. Ale ok 3 punkty z rywalem bliskim strefy spadkowej tylko na plus odpowiedz

Jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jak na ten skład to trzeba się cieszyć z 3 punktów a resztę przemilczeć. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mało jakości ale jest siła a w tej lidze to klucz. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Padaki ciąg dalszy.2 celne strzały i 3 gole.Druga połowa mocno defensywnie.Ale z tym składem trzeba się cieszyć z 3 punktów.

Drużyna nie potrzebuje wzmocniej.Kasę za Luquinhasa schować do kieszeni.

odpowiedz

Ochota (L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Najważniejsze 3 punkty, w aktualnej sytuacji styl jest bez znaczenia, po prostu trzeba punktować... odpowiedz

Cudny Zenon - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Niedobrze, że Legia nieładnie wygrała?

Niektórzy wolą efektowne porażki? odpowiedz

Bartlomiej - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niektórzy tutaj żyją jeszcze wspomnieniami ze Legia gra o mistrzostwo i musi zawsze grać na wysokim poziomie.

Te czasy minęły, przynajmniej w tym sezonie.

Walczymy o utrzymanie i o przeżycie.

Jak dla mnie mogą do końca rundy ustawić autokar w polu karnym i czekać tylko na kontry, najwazniejsze żeby zdobywali punkty i utrzymali się w ekstraklasie. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Tylko? To duzy pozytyw, przy tej kadrze i takiej grze jesli jest bardzo dobry wynik to nalezy sie cieszyc. Takie szczescie trzeba wypracowac, wiec cieszy dobra praca, przy wzmocnieniach bylaby i jakosc. Nie wiem czego wy sie spodziewaliscie po takiej rundzie jesiennej, takim skladzie i takich problemach kadrowych przed pierwszym meczem? Jest super wynik, nie ma wylewow w defensywie i jest skutecznosc. Na tym etapie to sporo. Te kadre trzeba przebudowac, wtedy mozna liczyc na cos wiecej. odpowiedz

@Adi - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zgadzam się z Tobą w 100 % odpowiedz

ehmehme - 1 godzinę temu, *.telus.net 150% normy, 2 strzały i 3 gole. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl następny mecz z Wartą - Rosołek może w 2 mecze zdobyć tyle goli co emreli w całą rundę - a tu się śmieją że Rosołek to krok w tył - połowe goli emreliego już ma :-D. odpowiedz

Kolko - 1 godzinę temu, *.chello.pl A czego się spodziewacie po takiej kadrze ? Trzeba się cieszyć z każdego zwycięstwa. I powoli oswajac z myślą że długo mistrza nie będzie. Miodek zniszczył Legię i długo będziemy płakać po tym co zrobił.. odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kolko: seryjne mistrzostwa, gra w LM i LE najwyższy budżet w lidze, najlepsze centrum treningowe w Polsce - no jest powód do płaczu... odpowiedz

Kolko - 1 godzinę temu, *.chello.pl @olew: o czym mowa? Mówisz o tym co będzie robił Lech przez najbliższe lata przez to że My zaprzepaściliśmy dobre lata z ery Mioduski Lesnodorski podzniej jeszcze Wandzel? Za Mioduskiego solo dopiero pierwszy raz graliśmy w LE a wcześniej nie miał prawie nic do powiedzenia w kwestii sportowej.. kompleksy treningowe Lecha i Lubina od Naszego znacząco nie odstają. A z resztą mówię o tym co jest i co będzie a nie o tym co było.. jest Pan fanem Pana Dariusza rozumiem? odpowiedz

Ibor - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Kolko:

Po pierwsze Amika nic jeszcze nie zrobiła

A po drugie jak jesteś ich takim fanem …..droga wolna odpowiedz

olew - 59 minut temu, *.vectranet.pl @Kolko: To była Legia Mioduskiego, ITI jemu sprzedawała, prawda byli współwłaściciele, a Leśnodorski był prezesem (przeszedł do historii po 6-1 z Celtami), ale ryzyko przejął tylko Mioduski. To niepotrzebna zresztą licytacja, takiej dekady nie było w historii, ja jestem na każdym meczu domowym od 1972r. i na setkach wyjazdów. Pamiętam znacznie mocniejsze składy od tych z XXI wieku, ale wyników nie było... odpowiedz

Semper Fi - 24 minuty temu, *.play-internet.pl @olew: Tu ma racje Olew. A i dodam jeszcze, ze tak jakby caly futbol byl mega mocniejszy 10/15 lat temu... Zawodnicy bardziej fizyczni, a pilka bardziej agresywna... Tak bynajmniej sie wydaje patrząc na takie Dynamo czy Slavie... Chociaz, ja to zaden znawca... Ogladam tylko Legie i tylko gdy moge... odpowiedz

Koko123zambrów - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Fajnie że wygrana, a najważniejsze że chłopaki chcieli szczególnie 1 połowa na niezłym poziomie taktycznym... druga połowa słabiej ale wejście Wszołka super odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.mm.pl Trzeba przyznać, że Boruc chyba rzeczywiście w formie, było widać jego pewność siebie, widoczny brak napastnika odpowiedz

Adi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Hołownia i Skibicki prezentują poziom poniżej zera. odpowiedz

Single Malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl @Adi: Ile razy można ich próbować Jeszxze? Hołownia, to tykająca bomba. Albo poda do przeciwnika, albo się obetnie. I bez szybkości od lat. Skibicki szybki, ale braki techniczne nie pozwalają mu na grę na poziomie Ekstraklapy. O dziwo Rose tym razem bez babola. odpowiedz

tomciob - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Single Malt: facet grał na lewym wahadle czyli nie na swojej nominalnej pozycji i zrobił bramkę czego chcieć więcej odpowiedz

paw_pawela - 2 godziny temu, *.telkab.pl chrzanić to, teraz 3 punkty najważniesze odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dobra i szczęśliwa wygrana, bardzo potrzebna w kontekście naszego celu czyli utrzymania w lidze. Wukowicz obiecał walkę i była walka, no ale co możemy innego zaproponować w Ekstraklasie jak niektórzy piłkarze mają dramatyczne braki techniczne w czym brylowali Hołownia, Slisz i Skibicki albo braki szybkościowe albo koncentracji etc. Na dziś cieszę się z wyniku i wyjścia ze strefy spadkowej. odpowiedz

Jutro niestety do niej wrócimy - 54 minuty temu, *.orange.pl @ZenekL3: odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tytuł pewnie wymyślony przed meczem, nauczka dla redaktorów by oglądać mecz i dopiero po zakończeniu puszczać teksty... odpowiedz

woot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @olew: chyba Ty nie oglądałeś. Po co komentujesz? odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.orange.pl Wreszcie mamy szczęście. Będzie dobrze. odpowiedz

Krzeszczu 3.0. - 2 godziny temu, *.lukman.pl topornie , siermiężnie ale ważne że do przodu. Ukłony dla PRAWDZIWEGO Krzeszczu. Zawsze czytałem Twoje opinie i w wielu kwestiach zgadzałem się. Mój nick nie jest przytykiem do Ciebie ale stzrałem dla pseudo gamoni. odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.191.200 @Krzeszczu 3.0.: Wielkie dzieki za kilka milych slow. Serio. Na tym forum jest to niestety zadkosc.

Serdecznosci. odpowiedz

Jerz z Potoku - 26 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu 2.0: okazuje się, że cierpliwość i konsekwencja w działaniu popłaca. Na dowód - sympatyczny gest @Krzeszczu 3.0. Kto wie, może właśnie powstaje -na naszym serwisie - nowa świecka tradycja?

A propos' samego meczu, to chyba pora najwyższa, aby zacząć przyzwyczajać się, że większość legijnych meczów w rundzie wiosennej tak właśnie będzie wyglądać. Oczywiście, mam tu na myśli głównie stopień atrakcyjność i widowiskowości prezentowanej gry...

Ps.: wielu Kolegów forumowiczów niepotrzebnie się "pruje" na naszą obecną piłkarską rzeczywistość. Pięcioletnie miodowe rozpasanie kiedyś musiało zebrać swoje smutne żniwo. Ten moment właśnie nastąpił.

Serdeczne pozdrowienia odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.oxynet.pl I tak ma być , liczy się wynik. odpowiedz

rozmyśLony do obecnej sytuacji... - 2 godziny temu, *.57.57 STATEK BEZ KAPITANA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA UWAGA! NIE MÓWIE O BRODZIE I JEDNYM OKU....VUKO LUBI POLSKĄ MYŚL SZKOLENIOWĄ CHYBA..... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Można.... można. Dzisiaj najważniejsze są 3 punkty. Można mieć 2 strzały celne i wygrać 3:1 można. Miejmy nadzieję że teraz tylko zwycięstwa hej LEGIA tylko zwycięstwa!!! Jazda na pełnej k następny mecz!!! Stokowiec płacze w C+ jakie to Zagłębie było super a Legia ble hihi. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Legia nie musi grać pięknie.Najważniejsza jest skuteczność.Skuteczność z sparingów została podtrzymana i to jest istotne.Legia zagrała ładny mecz z Rakowem u siebie i dostała 1:3.Najważniejsze to co w sieci odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niezły meczyk na początek. Zagłębie słabiutkie było okrutnie. jednak cisnęło i wtedy nasza obrona była i dzielna i rozsądna. Boruc doskonały, a stoperzy b. dobrzy. Z przodu słabo, ale jak dojdzie Kapustka, będziemy kaleczyć całą ligę. Nie był to wielki mecz, ale mądrze i ambitnie zagrany. Brawo LEGIA ! mały plusik dla Rosołka, za bramkę, którą jesienią by nie wepchnęli. odpowiedz

Siema - 2 godziny temu, *.18.56 Pudło w zasięgu wkładów dodatkowo pamiętajmy ze mamy mecz zaległy odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Wynik -dosyć okazały...gra -już mniej...cóż przyjmijmy,że pierwsze koty za płoty... odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Tytuł w zasadzie mówi wszystko. Pokonalismy bardzo słabego rywala przy dużej dozie szczęscia (dwie bramki w 1-esz połowie). Będzie bardzo trudna runda jesli nikt sensowny jjeszcze do nas nie trafi. odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wolfik: nie trafi Kolego. Trzeba mieć nadzieje, że ta liga jest jeszcze gorsza niż jakość naszej kadry... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Ciekawe kto zagra za tydzień za kartkowiczow Josue i Wieteskę bo jednak kadra jest mało jakosciowa. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Zapewne Muci i Nawrocki. Powróci pauzujący za kartki Mladen. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Na plus tylko wygrana do prawdy????

1. Bardzo ważne zwycięstwo na inaugurację.

2. Legia zagrała pewnie siebie i spokojnie.

3. Z łatwością wykańczaliśmy akcję i chyba na 5 strzałów zdobyliśmy 3 gole.

4. Świetny Josue i Rosołek

5. Agresywna walka z rywalem

6. Widać drużynę, a nie zlepek piłkarzy.

...i dużo więcej plusów już mi się nie chce wymieniać. odpowiedz

Zdzisiek - 2 godziny temu, *.interwan.pl @grzesiek: co piłeś? Bo Twoje niektóre punkty wprawiają w osłupienie... odpowiedz

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: Na 5 strzałów, 2 celne ale 3 gole. odpowiedz

KLara - 2 godziny temu, *.aster.pl Tytuł artykułu wymyślił ktoś z Muranowa? Z okolic Colosseum? 1-3 to mało? odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @KLara: Od Muranowa to się odklej. Muranów jest za Legią. To o co Ci chodzi jest na Starym Mieście. odpowiedz

Cyniek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gra padaka ale liczy się wynik odpowiedz

Mar - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wreszcie zwycięstwo odpowiedz

Komentator - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wyszliśmy ze strefy spadkowej :D



hahhaha ja pier...Ie.

Ale mamy sezon - bronimy się przed spadkiem.

odpowiedz

Hakon - 2 godziny temu, *.plus.pl No i git odpowiedz

Pab(L)o - 2 godziny temu, *.mm.pl O meczu...dokładnie jak w tytule artykułu odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Vuko oszczędzał podstawowy skład i ogrywał rezerwowych, a i tak wyszło dobrze. Jest nadzieja. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.plus.pl @vadisodjidjiaofoe: a kto tu jest rezerwowym ?przecież to oprocz Mladenovicia Jędzy Nawrockiego i może Wszolka to najsilniejszy skład obecnie. odpowiedz

