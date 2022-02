Wszołek: Nie czas na świętowanie

- Nie wyobrażałem sobie konkretnego przebiegu tego meczu. Bardziej koncentrowałem się, abyśmy wygrali spotkanie. Jestem tutaj tydzień, ale widać, że każdy bardzo ciężko pracuje. Atmosfera jest bardzo dobra i każdy z nas chce się podnieść z tej trudnej sytuacji. Było widać na boisku, że poradziliśmy sobie z obecną sytuacją i odnieśliśmy zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że miałem swój wkład w tę wygraną, bo bardzo dobrze się tutaj czuję - powiedział po meczu z Zagłębiem Lubin strzelec jednej z bramek, Paweł Wszołek. - Nie widziałem w szatni zbytniej presji przed spotkaniem, jednak wszystkie mecze po przerwie są bardzo trudne i najważniejsze było zwycięstwo. Musimy być skoncentrowani i dobrze wejść w rundę wiosenną. Każde spotkanie musimy traktować jako finał i z takim nastawieniem wychodzić na boisko. Teraz nie jest czas na świętowanie, bo musimy skupić się na kolejnych spotkaniach i co tydzień zdobywać po trzy punkty.

Kolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl A może walić ten union i podpisz normalny kontrakt z Legią, potrzebujemy takich atletycznych piłkarzy na tą naszą ekstraklasową kopaninę odpowiedz

Singspiel - 36 minut temu, *.plus.pl @Kolo: 30 czerwca kończy mu się umowa z Unionem odpowiedz

