Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r. 10:36 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przyzwoite noty uzyskali piłkarze Legii za piątkowy mecz z Zagłębiem Lubin. Najwyżej oceniliście występ Josue, który uzyskał ocenę 4,3 w skali 1-6. Nieco niższą notę otrzymał Paweł Wszołek - 4,0. Najniższa ocena trafiła do Ernesta Muciego - 2,9. W sumie oceniało 1051 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,3.



Josue 4,3

Wszołek 4,0

Boruc 3,7

Rosołek 3,7

Rose 3,5

Wieteska 3,5

Slisz 3,3

Sokołowski 3,1

Pekhart 3,1

Celhaka 3,1

Hołownia 3,0

Johansson 3,0

Skibicki 3,0

Nawrocki 3,0

Muci 2,9