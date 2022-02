Strzałek i Pierzak zgłoszeni do rozgrywek

19-letni pomocnik Patryk Pierzak i 18-letni pomocnik Igor Strzałek zostali zgłoszeni przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. Pierzak w rundzie jesiennej występował w trzecioligowych rezerwach stołecznego zespołu, w których rozegrał dziesięć spotkań i zdobył jednego gola. Strzałek był w kadrze Legii II, ale nie wystąpił w żadnym meczu. Obydwaj zawodnicy przebywali z pierwszą drużyną Legii na zimowym zgrupowaniu w Dubaju.

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl To awans dostał do pierwszej drużyny za to że nic nie grał w rezerwach? odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. no i paka na LM jest odpowiedz

biaLy - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Przyglądam się naszej akademii dość dokładnie, w miarę obecnych możliwości i rzeczywiście z tych 2 młodziaków( i jeszcze z 5-6 innych w tym kamińśkiego) mogą być piłkarze. Patryk ma wydolność, waleczność, cechy przywódcze i mocny strzał, Igor to spory talent, drybling, predyspozycje do gry kombinacyjnej, techniczne. Trzeba ich kształtować, rozwijać mądrze, być może będą to dobre grajki. odpowiedz

edd85 - 4 godziny temu, *.plus.pl To strzałek co robił osttani czas jak w 2 nic nie zagrał? odpowiedz

SŁAWEK(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @edd85: grał w CLJ odpowiedz

Januszek - 5 godzin temu, *.chello.pl Zastanawiem sie czy to akademia czy agentura... -_-' pozyjemy zobaczymy odpowiedz

