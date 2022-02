Emreli odejdzie do Dinama w rozliczeniu za Kastratiego

Jak informują chorwackie media, Mahir Emreli wkrótce odejdzie do Dinama Zagrzeb. Chorwacki klub jest od dłuższego czasu zainteresowany pozyskaniem napastnika Legii Warszawa. Jak wynika z informacji 24sata.hr, Azer trafi do Dinama w ramach rozliczenia za transfer Lirima Kastratiego, który latem przyszedł na Łazienkowską za 1,4 mln euro. Do tej pory stołeczny klub spłacił tylko 200 tys. euro z tej kwoty. Dinamo chce zgłosić Emreliego na mecz 1/16 finału Ligi Europy z Sevilla FC, dlatego zależy im na szybkim transferze.

Fan,Grotyńskiego - 6 minut temu, *.chello.pl Dinamo dobrze wyszło,a My jak zwykle. odpowiedz

L - 2 minuty temu, *.aster.pl @Fan,Grotyńskiego: Dinamo dobrze wyszlo? Jakim cudem? Stracili Kastratiego, wzieli Emreliego. Gdzie tu dobre wyjscie? odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.t-mobile.pl Jak na razie nowy Dyrektor Legii jest słowny. Miały być 2 transfery i są.... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 29 minut temu, *.btcentralplus.com Mioduski zlodzieju, gdzie sa pieniadze Legii ?? odpowiedz

Sarcastico. - 33 minuty temu, *.orange.pl Klub mem :/ odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bardzo kiepski interes, bo nam się nigdzie nie spieszy i tak facet w Legii już nigdy nie zagra. A swoją drogą będzie nauczka, żeby nie brać złodziejaszków i cwaniaczków z krajów śmierdzącej kozy. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl 1.4 mln za Kastrata? Czy jest na sali prokurator? odpowiedz

Urs72 - 22 minuty temu, *.chello.pl @Hiszpan: prokurator czego w Areszcie na Kłobuckiej a Miodek prawie też za doprowadzenie Legii do upadłości ,zadluzenia odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Koledzy "rozliczenie" to może oznaczać kilka spraw.



a) może być pomniejszeniem naszej należności

b) może być wyzerowaniem naszej należności

c) może być dopłatą do naszej należności oraz oznaczać dodatkowe bonusy



To jest normalny transfer. Negocjacje trwają. A Kastrati dla dynama nie jest kartą przetargową, że się super sprawdził.

odpowiedz

Szmu(L)ki - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czy wy sobie zdajecie sprawę, że NIKT nie da więcej za tego zdrajcę, oszusta i mięczaka? Dał w Legii przykład jaki ma słaby mental i sam za siebie obniżył cenę. Kluby będą się bały go brać teraz, żeby im nie odwalił maniany.

Tylko nasz ex pseudo dyrektorzyna Kucharski był dzbanem i dał się nabrać.



Poza tym on przychodził do nas z ligi azerskiej, więc też niezbyt lotnej jeśli chodzi o Europę, podobny poziom co ekstraklapa. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Praszelik poszedł za 2 mln euro a Emreli za 1,2 i to jest śmiech. odpowiedz

bronek49 - 2 godziny temu, *.chello.pl Legia nie potrafi kupić i nie potrafi sprzedać sprzedaje tanio kupuje drogo i teraz Legia się zbłażniła pozwalająć odejść Enreliemu i to za czapkie mirabelek żadnej kary za zerwanie kontraktu a jeszcze nagroda że pozwoliła mu odejśc to jest przykład dla następnych piłkarzy że z taką Legią nie muszą się liczyć i za to wszystko odpowiedzialny jest najgorszy prezes klubu ekstraklaklasy Mioduski odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @bronek49: To jest raczej przykład dla naszych wrogów, którzy leją albo grożą naszym grajkom, trzy bańki euro Legia ma w plecy... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.atman.pl @bronek49: nie może być mowy o karze, bo żadnego zerwania kontraktu nie było. Po prostu klub go sprzedał za 1,2 mln euro. w tej sytuacji nie najgorzej odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Od dłuższego czasu brak optymistycznych wieści na temat Legii i w najbliższym czasie się to nie zmieni. Pudel nas wykończy i całą Legię. Facet jest bez pojęcia i tylko rozwija się w tym temacie,choć myśli o spbie zupełnie odwrotnie. Ruchy wewnątrz klubu (Zieliński i zmiany w zarządzie) typowe zagranie na alibi.

Emerli zachował się jak buc jednak piłkarsko on a Kastrat nie ma prównania. Do tego Luquinas na dniach zmieni klub. Tragicznie to wygląda. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl W sumie dobry deal taka wymiana Kastrati - Emreli. Lirim ma wiecej wyrozniajacych go cech, jest mlodszy wiec moze sie jeszcze rozwinac i mozna na nim wiecej zarobic. Sportowo daje wiecej mozliwosci, chociazby mozna go wpuscic na podmeczonego rywala, na kontre, Emreli jest taki ze albo mu wyjdzie mecz albo nie, nie daje niczego ekstra, Kastrati moze dac jak sie nad nim popracuje, a w tym wieku mozna jeszcze sporo zrobic.



Fajnie to zaczyna wygladac finansowo. Konkretna suma za Luqiego, splacony Kastrati, koniec placenia Michniewiczowi, jeszcze tylko znalezc frajera na Charatina, sprzedac Wieteske i w koncu ruszyc na jakies rozsadne finansowo zakupy. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Słusznie. on by już u nas nie pograł. Byłyby procesy, niezbyt dla Legii fortunne, biorąc pod uwagę jesienne okoliczności. Uciąć sprawę i zadbać wreszcie o bezpieczeństwo grajków. Żeby już nigdy żaden Azer sobie z nas nie robił jaj. odpowiedz

Legionistaaa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Kolejny sukces transferowy Mioduskiego to juz nie jest śmieszne tylko przykre że tacy ludzie zarządzają Legią odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No to super biznes zrobiliśmy. Odchodzi dwóch piłkarzy najlepszych z Legii którzy coś na boisku reprezentowali a musimy dopłacić do niewypału. Mioduski to faktycznie biznesmen pełną gębą. Nie zdziwię się jak jeszcze Vuko spieprzy do Grecji widząc takie biznesy. Zobaczymy co pokażą w piątek. Wiara umiera ostatnia...jak to mówią. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

grzeziek - 3 godziny temu, *.centertel.pl No z tym emrelim coś dziwnego troche bo w tym karabachu strzelil okolo 60 goli w 120 meczach. W Legii tez nienajgorzej bo w 22 strzelil 10 goli( biorac pod uwage ze legia byla w dołku to tez dobry wynik)

Takze widac ze pilkarz wcale nie taki slaby... odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.orange.pl Hmm, tu się dopiero robi interesy. Emreli, kiedy mu się chciało, potrafił zagrać na bardzo wysokim poziomie, niestety Kastrati jeszcze tego nie pokazał.

1,4 mln za Kastratiego a szkoda było pieniędzy na Szysza ... odpowiedz

Januszek - 3 godziny temu, *.chello.pl I tam sie okaze ze bedzie gral w pilke ;) heh....skad my to znamy.... mamy Arrubarene xD odpowiedz

Alex Bielany - 3 godziny temu, *.centertel.pl U kooorva, ale interes, spłacamy zgniłe drewno niewypałem odpowiedz

realista - 3 godziny temu, *.plus.pl Chyba lepiej tyle niż za darmo oddać? W takiej sytuacji jaka była to i tak dobry deal. Jeśli miałby być tu niewolnikiem i ciągać się po sądach to takie wyjście było optymalne. odpowiedz

Sputnik 44 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zamienił stryjek... odpowiedz

RMFC - 3 godziny temu, *.orange.pl Kudłaty to pie...lony mistrz finansów!!!! Nie chce pajac grać to do rezerw aż się kontrakt skończy a nie za parę euro oddawać odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. o qrwa taka kasa za kastratiego? odpowiedz

M. - 4 godziny temu, *.com.pl Czyli: Kastrati = Emreli + 200k?.

Żart? odpowiedz

Wert - 4 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski to umie w transfery hahaha. odpowiedz

Bartek - 4 godziny temu, *.plus.pl Ja pier... Tyle pieniądzów za kastrata odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Bartek: ciekawe ile kucharski prowizji przytulil za sprowadzenie go odpowiedz

