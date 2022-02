21-letni obrońca Mateusz Grudziński i 20-letni napastnik Maciej Rosołek zostali zgłoszeni przez Legię Warszawa do rozgrywek Ekstraklasy. Grudziński w rundzie jesiennej był wypożyczony do Radomiaka Radom, ale nie wystąpił w żadnym meczu w Ekstraklasie. Rosołek rozegrał 14 spotkań i zdobył jedną bramkę I lidze na wypożyczeniu do Arki Gdynia.

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wawa - 28 minut temu, *.chello.pl Sprzedaję się dobrych zawodników za grosze

A daje się kontakty zawodnikom o poziomie

gry max 2 liga brawo miodek brawo Zieliński

. odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Grudziński nieźle zagrał w sparingu z Radomiakiem ale Rosołek mnie nadal nie przekonuje i cały czas twierdzę że Kostorz jest od niego o klasę lepszy. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mam nadzieje ze ten grudzinski to bedzie taki karbownik :) odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rosołek mnie nie powala, może się wyrobi... ale ten Grudziński , niezły, przypomina Sikorskiego, a to był dobry stoper. odpowiedz

lol - 3 godziny temu, *.. szykuje sie paka na majstra odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @lol: Wolę naszych młodych wychowanków niż przeciętniaków z zagranicy którzy biorą 5 razy większą pensję i jednocześnie nie wnoszą nic do zespołu. Zgłoszenie ich do ekstraklasy to dobra decyzja. odpowiedz

Cziko - 3 godziny temu, *.net.pl @L: to zobaczymy jakie statystyki będą miały "młode wilki" ? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.