Mahir Emreli odszedł z Legii Warszawa - kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Napastnik z Azerbejdżanu trafi do chorwackiego Dinama Zagrzeb. Emreli przyszedł do Legii w czerwcu ubiegłego roku, po tym jak skończył się jego kontrakt z Qarabagiem FK. Łącznie w stołecznym zespole rozegrał 33 mecze, w których zdobył 11 bramek. Po grudniowym przegranym 0-1 spotkaniu z Wisłą Płock i autokarowym incydencie z kibicami Azer chciał rozwiązać kontrakt z winy klubu. Na początku stycznia zdezerterował i nie pojawił się w klubie, nie pojechał również z Legią na zgrupowanie do Dubaju. W tym czasie odwiedził wszystkie media w Azerbejdżanie, udzielił dziesiątek wywiadów, ale ostatnio zapadł się pod ziemię.

Kocia morda - 2 godziny temu, *.orange.pl A o Chłopiku nic nie napiszecie? odpowiedz

Szwagier - 4 godziny temu, *.telkab.pl Dobra wiadomość. Nie będzie psuł szatni. odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl Emreli sre..i ale teraz mamy tylko jednego prawdziwego napastnika, który co jakiś czas łapie kontuzje. odpowiedz

Karo(L) - 32 minuty temu, *.plus.pl @ZenekL3: Kogo masz na myśli mówiąc o prawdziwym napastniku? Bo chyba nie piłkarz z numerem 9. odpowiedz

Pjoter - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Jak można było puścić gnoja za porozumieniem stron???? To jest jakiś dramat:(. Chuja należało udupić i wyrwać od niego wielkie odszkodowanie,no ale kto stoi na czele Legii??? odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Pjoter: To fart i spryt, że udało się cokolwiek za niego dostać. jak się bije i grozi grajkom, to kasy nie ma i nie będzie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Żaden zawodnik, który ma chociaż odrobinę rozumu, nawet nie pomyśli o Legii. Rumun,który miał przyjść, już zrezygnował. Jak powiedział D. ? W nic się nie będę wtrącał? Słowo kluczowe, to NIC...(nie będzie, to i wtrącać się nie ma sensu). odpowiedz

Trener Bramkarzy - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Leśny Dziadek: Rumun, do tego Portugalski pomocnik, i trzech bramkarzy odmówiło. Także jest super.... Druzyna wzmocniona ....Dinamo nie dość , ze na boisku lepsze, to jeszcze nas Mamic biznesowo/transferowo koncertowo wy.. chal... Zreszta o czym tu mówic, jak się loczek takimi ludźmi jak kucharski/chlopik i cały pion zarządzania akademią otacza... Miała byc zmiana PR-owa, że niby Legijne DNA , czyli Vuko i Zieliński... ale na razie jest coraz większe bagno... odpowiedz

Kalarepa - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Dramat. Przeciez Kastrati to technicznie slabiak przy Emrelim. Mioduski sie chwalil ze Kastrati to "najszybszy pilkarz w Europie". Szkoda tylko ze w pilke grac nie umie. No ale moze Mioduski go wezmie do sekcji lekkiej atletyki? Tam cos zdziala?? odpowiedz

Yesman - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak to się pisze po "azerski" ? Salam maleńkim? odpowiedz

filand - 5 godzin temu, *.inetia.pl Dobry Azer to martwy Azer. Wszystkiego najgorszego życzę tej wyschniętej pale na nowej drodze życia...piłkarskiego... odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 5 godzin temu, *.52.135 Może tak łaskawie napiszecie KONKRETNIE z dowodami o co kaman z jego piciem skoro po necie krąży cały czas JEDNO zdjęcie, które nie jest żadnym dowodem, bo Azer stoi przy barze, a na blacie są jakieś kieliszki i nie wiadomo czy to sok czy alkohol i czy płaci i czy w ogóle do niego należy, jakieś pseudo szukające gównoburzy weszło zrobiło z tego artykuł kompletnie o niczym wrzucając też to samo zdjęcie, a każdy powtarza, że Azer be bo pije, a on temu w wywiadzie zaprzeczył tak więc JESZCZE RAZ - GDZIE SĄ DOWODY NA PICIE? ZDJĘCIA/RELACJE? Czy to tylko powielanie tej paplaniny dot. 1 zdjęcia? Czekam... odpowiedz

Roman - 5 godzin temu, *.net.pl Nareszcie pozbyliśmy się lesera co chodzi na treningi jak mu się podoba. odpowiedz

Yerro - 5 godzin temu, *.chello.pl Naradzie pastuchy nie będziemy płakać za tobą odpowiedz

Trener Bramkarzy - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No to loko zrobił interes zycia... Ehhhhhhhhhhhhhh. Żeby jeszcze tebn Kastrati prosto piłke kopal odpowiedz

biaLy - 5 godzin temu, *.tpnet.pl małe pytanie pomocnicze. kto najbardziej się przyczynił, że ten napastnik nieźle strzelający, za nic nie chce grać w naszej Legii? i drugie uzupełniające; kto się przyczynił do tego, że kibice kochający Legię Warszawa nie mogli obejrzeć najlepszego i najważniejszego meczu swej ukochanej drużyny z ostatnich co najmniej 22 lat jakim był mecz Realem Madryt w Lidze Mistrzów? Powodując zarazem wtedy duże straty finansowe, no a teraz też spore. Trzecie brzmi: czy to jest kibicowanie, miłowanie Legii ukochanej, rzeczywiste dbanie o Nią? A śpiewamy: Ja kocham Legię! tara ra ra ra........Oby Tak prawdziwie było! odpowiedz

PLK - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl @biaLy: a kto się przyczynił że ten nieźle strzelający napastnik strzelał TYLKO w europejskich pucharach a w lidze to strzelał ale w aluminium!!! Raz nawet w jednej akcji na pustą bramkę dwa razy obijał słupek!!! Dobrze ze juz typa nie ma!!!

TYLKO LEGIUNIA!!! odpowiedz

Harry - 5 godzin temu, *.net.pl @biaLy: ładnie strzelający w słupki oblewający treningi leń. Nareszcie odszedł. odpowiedz

olew - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @biaLy: dostałeś nauczkę , tu nikt o Legii nie chce rozmawiać, tutaj w więkoszość Legię nienawidzi... Retoryczne pytania to nie jest poetyka tego portalu; bluzgi i nienawiść do Legii, jej grajków, kiboli, trenerów, właścicieli - to jest tu odpowiedz

MarceL - 5 godzin temu, *.datapacket.com Wafel Emreli oraz zawodowy hejter Chłopik out z klubu - 2 dobre newsy na koniec dnia. Legia! odpowiedz

DICKson - 6 godzin temu, *.242.52 Chłopek czy jak mu tam to krypto płonąca torba, niech spada odpowiedz

Giorgio Borgio - 6 godzin temu, *.telecomitalia.it Może jakiegoś liścia pożegnalnego na pamiątkę od fanów, czy cuś? odpowiedz

uLTraSKa - 5 godzin temu, *.plus.pl @Giorgio Borgio: chyba tobie i tym burakom co te liście wypłacili odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.chello.pl Jeżeli niepijący muzułmanin poszedł w rozliczeniu za Kastratiego to miłościwie nam panujący Dariusz ma 1 200 000 euro w kieszeni. odpowiedz

Antek - 5 godzin temu, *.plus.pl @Darek :

Nie wiem czy w szkole nauczyli Cię czytać ze zrozumieniem, ale wyraźnie jest napisane, że rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. odpowiedz

Sputnik 44 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Antek: bo okienko transferowe jest zamknięte i tylko tak dało się to zrobić. Jestem pewien, że rownolegle z tym ruchem Dinamo zrzekło się reszty należności za kompana Mahira znad Zegrza ;) odpowiedz

Zxcv - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Wraca do swoich kóz odpowiedz

rozmyśLony - 6 godzin temu, *.57.67 NO TO SZEF CAŁEGO SERVISU TU, POZWALA NA BLUZGI NA LEGIE I ICH NIE KASI?!A LEGIONISTÓW SZALONYCH I PRAWDE POWIADAJĄCYCH CENZURKE ROBI!?A IDŻ W PIZ...U! odpowiedz

Legia-79 - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @rozmyśLony: Witam, MASZ RACJĘ!!! NIESTETY TAK TU JEST.!!! odpowiedz

olew - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @rozmyśLony: ten portal ma taką strategię : lansować mocno naszych wrogów przed ligą , tak by ich zmęczyć i jak wejdzie piłeczka ... będzie normalnie. No jakiś to pomysł jest. odpowiedz

Pita . - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Co ta Legia odpiera...a!!! odpowiedz

Sysio - 6 godzin temu, *.156.220 A czemu info o mendzie Chłopiku brak? odpowiedz

Lw - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Sysio: spadaj ciotko odpowiedz

Korek - 6 godzin temu, *.chello.pl @Sysio: dobre pytanie! Skoro redakcja dotychczas nie podjęła tego temat, to może znaczyć, że jej to...nie na rękę. A szkoda.

odpowiedz

Tylko Legia - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Sysio: Rób sobie politykę gdzie indziej. To jest denta afera.

Niech miasto położy łapę na Legi jeszcze tego brakuje. Pozwolenie sobie aby Trzaskowski zwalniał ludzi z Zarządu oznacza kolejny raz że Miodulski jest miękki. odpowiedz

Ginka - 4 godziny temu, *.chello.pl @Tylko Legia: dla jasności sytuacji; cytat z mediów:

"Mariusz Chłopik, były doradca premiera Mateusza Morawieckiego, zrezygnował z pracy w Legii Warszawa. Pełnomocnik zarządu klubu jest jednym z bohaterów afery mailowej. Ostatnio wyciekły wiadomości, w których miał radzić m.in. Morawieckiemu i Dworczykowi, aby znaleźć "więcej" celebrytów krytykujących społeczność LGBT. Chłopik w najnowszym oświadczeniu nie podważa prawdziwości maili".

Kolego, czy nadal sądzisz, że jest to "denta afera"?

odpowiedz

Tylko Legia - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Tylko Legia: Nie zabieraj Nick-u, nie Twój nie podszywaj się odpowiedz

Chris - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Niech spada kozy paść. Jak nie przepadam za Czesiem to jego argument jak można się spóźnić na trening na jedenasta. On co tydzień będzie miał w Zagrzebiu rozmowę wychowawczą odpowiedz

Rks - 6 godzin temu, *.centertel.pl Huwdu odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.chello.pl Niepijący muzułmanin,który zaspał na 11 na trening. Żegnam bez żalu. odpowiedz

crn - 6 godzin temu, *.aster.pl Powinni go przetrzymać przez min. pół roku w rezerwach, naliczać kary za każdy dzień nieobecności, a potem rozwiązać kontrakt z winy zawodnika z odszkodowaniem z jego strony. Ale za Mioduskiego jesteśmy pierdołami na każdym polu. odpowiedz

Dziadek - 6 godzin temu, *.net.pl Policzkujcie dalej zawodników. Niedługo nikt tu nie będzie chciał grać. odpowiedz

cichy - 6 godzin temu, *.interkonekt.pl @Dziadek:

chyba tylko ty będziesz za nim tęsknił.. odpowiedz

Inka - 6 godzin temu, *.centertel.pl Przynajmniej będą w 1szej Lidze, jakieś mecze, które da się oglądać.

odpowiedz

Atmosferić - 6 godzin temu, *.orange.pl uff jeden maruder mniej. Jeszcze zostało kilku. odpowiedz

Żegnaj Mahir - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Swoje zrobił. Zapewnił nam europejskie puchary. Płakać jednak nie będę.

Tu wszystkie jego bramki dla Legii.

https://youtu.be/GcPY3z0Gi-8 odpowiedz

Zduneq - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Żegnaj Mahir: i niech ktoś powie, ,d gość jest cienki.Bramki że Slavią czy Leicester to rodzynki. odpowiedz

matwij - 6 godzin temu, *.centertel.pl A czemu nie ma info o Chłopiku?? Mioduski PiSowiec zamiótł temat pod dywan? odpowiedz

PLBBOY - 6 godzin temu, *.181.2 Mioduski sprawił, że Legia dzisiaj to chlew obsrany gównem. Ciężko jest patrzeć na to jak ten człowiek upodlił ten klub. odpowiedz

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @PLBBOY: To już nie jest chlew,to jest bagno nie po uszy,lecz po czubek głowy!!!Ten typ Nas topi!!!Za nie takie rzeczy kibice robili wszystko aby się pozbyć szkodników.A teraz???Niby jakieś hasła,transparenty itd...a tak naprawdę My jako kochający Legię bezgranicznie nie robimy NIC żeby było lepiej.Tyle. odpowiedz

wawa3 - 6 godzin temu, *.net.pl Pudel zaoszczędził na Michniewiczu, to teraz stracił na Emrelim. Nihil Novi. Czy Legia spadnie z ligi ? Oto jest pytanie !! odpowiedz

Warszawiak - 6 godzin temu, *.tpnet.pl No i gitara niech wyp...la odpowiedz

Wawa - 6 godzin temu, *.chello.pl Ale panowie o co ten płacz przecież na miejsce lukiego i koziego syna

Nasz wielki prezes postarał się o wzmocnienia przysli do pierwszego zespołu

Rosiek Grodziński i jeszcze paru mlodych

Perspektywicznych na poziomie 2 ligi

Buchaaaaaaa

Brawo miodek brawo odpowiedz

Fifi - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ale jaja.. Myślałem że prezes jako super prawnik chociaż z tej sprawy wyciągnie maksa i zrobi coś dobrego dla klubu... Widzę że nawet tu nie może pomóc. Żałosne. Tak marne i banalne rozwiązanie każdy by mógł wymyślić i zrealizować.. co tu się dzieje... Jest coraz gorzej... I tak od około 5 lat... odpowiedz

Normalny człowiek - 6 godzin temu, *.chello.pl Nigdy więcej takich wynalazków odpowiedz

Jack(L) - 6 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl I dobrze że odszedł. Pamiętam jak konflikt między Azerami i Ormianami o Górny Karabach nabrał takiej siły że już sportowcy zabierali w tej sprawie głos. Nawet na tej stronie był artykuł że gracze Karabachu Agdam publicznie cieszyli się że z zabijają Ormian.A tu dostał raz z liścia i się pos..ł. Polityką się brzydzę ale jak widzę takich pajaców którzy zamiast robić to za co im się płaci czyli za granie ,publicznie nawołują do nienawiści a potem po klapsie w pysk publicznie płaczą to się rzygać chce.Zagrzeb tez gorący teren,zobaczymy ile tam wytrzyma? odpowiedz

Legionistaaa - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Nie stawił się do klubu, nie wypełniał swoich obowiązków wobec klubu i rozwiązali z nim kontrakt. Przecież powinni go ukarać i sprzedać a nie oddawać za darmo. Zarządzanie w B klasowym klubie jest lepsze. odpowiedz

Wert - 7 godzin temu, *.centertel.pl Rozumiem, że za Kastratiego nic nie musi Legia dopłacać? Czy Muoduski to debil i puścił Azera za darmo? odpowiedz

Atmosferić - 6 godzin temu, *.orange.pl @Wert: emrelim spłacił kastratiego. Że to debil to chyba nikt nie wątpi... odpowiedz

Cyniek - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Czyli co rozwiązał kontrakt odchodzi jako wolny zawodnik nie zdziwię się jak dinamo zarząda teraz spłaty za kastrata odpowiedz

lol - 6 godzin temu, *.aster.pl @Cyniek : no chyba logiczne, ze kluby podpisaly odpowiednie dokumenty. Po co Legia miala by sama z siebie rozwiazywac za porozumieniem :D? odpowiedz

ss - 6 godzin temu, *.36.21 @lol: To czemu nikt nie pisze że transfer definitywny tylko rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? On jest wolnym piłkarzem i może a nie musi iść do dinama. odpowiedz

(L) - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie no kudłaty się nie zmienia kupuje kastrata za 1.2 miliona jak nie ma na niego pieniędzy w dodotaku jest cienki i żeby to spłacić idzie tak emreli i jest luqi odchodzi bo ???? musi mieć na swoje zachcianki kpina odpowiedz

Iks - 7 godzin temu, *.plus.pl Jednego zgniłka mniej odpowiedz

Książę perski - 7 godzin temu, *.chello.pl W siną dał i kozę na drogę! odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.214.250 yes !!! koniec sparingowego napastnika.

jeszcze lopes i bedzie git !! odpowiedz

MIODEK - 7 godzin temu, *.52.135 wynegocjowałem jeszcze w rozliczeniu utalentowanego bramkarza - Marijana Antolovicia, bo słyszałem, że Boruc niedługo kończy karierę, mam nadzieję że kibice będą zadowoleni odpowiedz

Cc - 6 godzin temu, *.plus.pl @MIODEK: xd odpowiedz

Żyleta - 7 godzin temu, *.23.11 Będziemy grać dzieciakami i emerytami!! odpowiedz

Kibic - 6 godzin temu, *.net.pl @Żyleta : lepiej wychowankami w tym momencie niż ściągać takich emrelich i innych patalachów którzy grają pod siebie. odpowiedz

Żyleta - 7 godzin temu, *.23.11 Sprzedajcie i oddajcie wszystkich w piz..u!!! odpowiedz

Michał - 7 godzin temu, *.plus.pl @Żyleta : Racja. Oddać wszystkich za darmo i zakopać i zaorać trawę posiać i krowy na pastwiska wpóscić... chociaż mleko będzie. Pozdrawiamy Was mocno kochani. Zobaczymy co pokażą w piątek. odpowiedz

