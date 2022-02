Zmarł Stanisław Olejniczak

Środa, 2 lutego 2022 r. 17:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wczoraj, w wieku 83 lat, zmarł świetny przed laty koszykarz Legii Warszawa, Stanisław Olejniczak, który barw naszego klubu bronił w latach 1963-71. Do Legii trafił z Lecha Poznań, po mistrzostwach Europy we Wrocławiu w 1963 roku. Z eLką na piersi występował przez osiem sezonów, w trakcie których zdobył trzy medale mistrzostw Polski, w tym dwa mistrzostwa kraju.



W 1964 roku brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie z reprezentacją zajął szóste miejsce. Reprezentacyjną karierę Stanisław Olejniczak zakończył w 1966 roku. Karierę klubową skończył w 1971 roku. Z Legią zdobył mistrzostwo Polski w latach 1966 i 1969, wicemistrzostwo w roku 1968 oraz Puchar Polski w 1970 roku. W sezonie 1968/69 awansował z Legią do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów.