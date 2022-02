W meczu z Zagłębiem Lubin żółtymi kartkami zostali ukarani Mateusz Wieteska i Josue , co oznacza, że zabraknie ich w spotkaniu następnej ligowej kolejki z Wartą Poznań. Dla zawodników stołecznej drużyny były to czwarte napomnienia przez sędziego w tym sezonie. Mecz Wartą rozpocznie się 13 lutego o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Lasyk chyba binokli z szatni nie zabrał bo dziś był ślepy jak kret. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Nie ma sensu zatem katowac tego systemu z wahadlami (jesli brak wahadlowych nie przekonal) bo wtedy to my pol sytuacji w meczu stworzymy. Klasyczne 4-4-2 z atakiem Rosolek - Pekhart, Muci i Wszolek na skrzydlach, Rose - Nawrocki w obronie. Chyba, ze Wszolek jeszcze niegotowy od poczatku to bez skrzydel, z trojka w srodku Slisz, Sokolowski, Celhaka, przed nimi Muci. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brak Josue w meczu na Ł3, w którym będziemy musieli grać w ataku pozycyjnym będzie bardzo widoczny. Miejmy nadzieję, ze uda się zdobyć 3 pkt tak jak w Lubinie. odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Za nich zagra Mioduski z zachorskim i już na dzień dobry mamy problem ale poco transfery mamy przecież silna kadre odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.