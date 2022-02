Miasto naciska Legię. Chłopik rezygnuje

Czwartek, 3 lutego 2022 r. 10:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Polityka to jest coś, w co nie chcemy się mieszać - skupiamy się na klubie. Wojen politycznych maksymalnie unikamy, bo nigdy nic z tego dobrego nie wychodzi. Są jednak sytuacje, w których polityka sama puka do Legii i tak stało się w ostatnich dniach.



W sieci publikowana została korespondencja Mariusza Chłopika z 2019 roku (część afery mailowej), w której doradzał on m.in. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W tamtym czasie Chłopik pracował dla sektora publicznego, zajmował się doradzaniem politykom. Następnie był dyrektorem PKO Banku Polskim zajmującym się kwestiami sponsorowania Ekstraklasy.



Treść maili wywołała bardzo duże poruszenie w ogólnopolskich mediach. We wszystko została wciągnięta Legia, ponieważ od jesieni 2021 Mariusz Chłopik pełni funkcję pełnomocnika zarządu stołecznego klubu. Głos zabrali przedstawiciele miasta stołecznego Warszawa, którym zarządza Rafał Trzaskowski. - Z pewnością zażądamy wyjaśnień od prezesa klubu. Już jutro zostanie w tej sprawie skierowane pismo do prezesa Legii - zapowiedziała we wtorek wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.



Klub oficjalnie nie chciał komentować całej sytuacji, ale wiemy, że przy Łazienkowskiej zrobiło się gorąco. Legia od lat stara się budować coraz lepsze relacje z miastem i nie chce ich zepsuć. Tymczasem nieoficjalnie pojawiło się realne zagrożenie, że władze Warszawy mogą przestać przychylniej patrzeć na klub i zrezygnować z dotowania klubu kwotą 2,3 mln zł rocznie na promowanie wizerunku stolicy. Do tego dochodzą takie kwestie jak: niższy podatek od nieruchomości, dzierżawa stadionu i dzierżawa kortów.



W ratuszu rozważano nawet nad zwołanie sesji rady miasta z powodu tej afery. Wszystko to sprawiło, że przy Łazienkowskiej ulegli politycznym naciskom. Konsekwencją tego było oświadczenie Mariusza Chłopika, który poinformował, że rezygnuje z funkcji pełnomocnika zarządu Legii Warszawa:



"W nawiązaniu do licznych publikacji w mediach i kanałach społecznościowych, pragnę oświadczyć, że nie godzę się na manipulowanie strzępkami treści, które wypływają w serwisie powiązanym z organizatorami działań dezinformacyjnych wymierzonych w Polskę.

(...)

Jednak ze względu na dobro Klubu informuję, że rezygnuję z pełnienia funkcji pełnomocnika zarządu. Przed nami runda, gdzie musimy udowodnić, że Legia to coś więcej niż Klub. Życzę piłkarzom i sztabowi powodzenia i zdobycia Pucharu Polski."