Łakomy: Liczą się trzy punkty

Czwartek, 3 lutego 2022 r. 13:19 źródło: Zagłębie Lubin

- Wiadomo, że dla mnie mecze przeciwko Legii będą szczególne, ponieważ szkoliłem się tam, spędziłem siedem lat i praktycznie wszystkiego uczyłem się w ich akademii. Ten czas na pewno będzie ze mną, ale jest także już za mną i dla mnie liczy się to co jest teraz, czyli zdobycie w piątek trzech punktów - mówi przed piątkowym meczem piłkarz Zagłębia Lubin, Łukasz Łakomy.



- Mocnym atutem Legii niewątpliwie będzie jakość. Posiadają bardzo dobrych zawodników, którzy potrafią dać taką jakość. Mają kilku świetnie wyszkolonych graczy, takich jak chociażby Luquinhas czy Josue. Będziemy musieli być ciągle skupieni w defensywie, ponieważ każdy szczegół w grze będzie ważny. Wierzymy mocno w zwycięstwo. Chcemy od pierwszej minuty dominować na boisku oraz być lepszą drużyną. Chcemy także być tym zespołem, który będzie dyktował tempo gry. Wierzę, że to się uda i będziemy szczelni w defensywie. Możemy się spodziewać bardzo dobrej postawy w defensywie z naszej strony, bo jesteśmy świetnie przygotowani do tego spotkania, oraz radości z gry w naszym wykonaniu. Chcemy pokazać jakość i miłą dla oka grę w piłkę. Wiadomo też, że czasem się tak nie da, ponieważ w meczu są różne momenty, ale jesteśmy gotowi i zrobimy wszystko, aby udanie rozpocząć rundę wiosenną - dodaje.